سعر العملات المشفرة اليوم: بيتكوين يبقى ضمن نطاق سعري قرب 85 ألف دولار، وCORE يرتفع بنسبة 16% ضد اتجاه السوق

شهد سعر البيتكوين يومًا آخر من تحركات الأسعار الجانبية حيث كافح الثيران لكسر مستوى المقاومة النفسية عند 85000 دولار.

مع تزايد الأخبار الهبوطية التي ضربت السوق المضطربة بالفعل، فقدت أسواق التكنولوجيا مثل العملات المشفرة جزءًا كبيرًا من قيمتها.

وبحلول ساعات التداول الآسيوية المتأخرة في 16 أبريل، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 0.6% إلى 2.74 تريليون دولار.

كما ضعفت معنويات السوق، حيث انخفضت بمقدار 9 نقاط إلى 29، لتعود بقوة إلى منطقة الخوف، وهو ما منع أيضًا معظم العملات البديلة الكبرى من تحقيق مكاسب مكونة من رقمين.

لماذا انخفض سعر البيتكوين اليوم؟

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هناك العديد من العوامل التي تؤثر على البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع اليوم.

في البداية، تحول لون وول ستريت إلى الأحمر بعد أن فرضت إدارة ترامب قيودًا جديدة على صادرات شرائح إنفيديا إلى الصين.

وأثار هذا الأمر قلق المستثمرين وأثار المخاوف من جولة أخرى من التعريفات التجارية العدوانية، مما أدى إلى انخفاض الأصول الخطرة على نطاق واسع.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2.3%، كما تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق مثل ASML بأكثر من 7% بسبب المخاوف بشأن الطلب.

انتقل الضعف في قطاع التكنولوجيا بسرعة إلى العملات المشفرة، التي ظلت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسهم الأمريكية منذ منتصف عام 2020.

ومما زاد من الضغوط ظهور تقارير تفيد بأن الصين قد تتخلص من ممتلكاتها من عملة البيتكوين التي استولت عليها.

تشير التقارير إلى أن السلطات المحلية في العديد من البلديات تبيع حوالي 15000 BTC، بقيمة تزيد عن 1.4 مليار دولار، عبر البورصات الخارجية.

وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الولايات المتحدة، التي تسعى إلى الاحتفاظ بالعملات المشفرة المصادرة كجزء من الاحتياطي الوطني.

انعكست حالة العزوف عن المخاطرة بشكل أكبر في أسواق الذهب. وبلغ المعدن النفيس أعلى مستوى تاريخي له متجاوزًا 3,317 دولارًا للأونصة، مؤكدًا ميل المستثمرين بشكل أكبر نحو أصول الملاذ الآمن.

ويبدو أيضًا أن دور البيتكوين كأصل آمن آخذ في التلاشي، على الأقل في الوقت الحالي.

لقد سرق الذهب الأضواء بوضوح هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 26.5% منذ بداية العام، في حين انخفض البيتكوين بنسبة 11.5% في نفس الفترة.

وقد أدى هذا الفارق في الأداء إلى ميل المستثمرين نحو المعدن الأصفر، وخاصة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد.

وفي الوقت نفسه، بدأ الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية، والتي كانت في السابق مصدرًا رئيسيًا للزخم المؤسسي، في التراجع.

في الفترة ما بين 28 مارس و15 أبريل، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات خارجية صافية بلغت نحو 964 مليون دولار، وفقًا لبيانات من شركة Farside Investors.

مع جفاف التدفقات المؤسسية، أصبح الطلب الضعيف الآن يحد بشكل واضح من زخم سعر البيتكوين.

ما هو التالي بالنسبة للبيتكوين؟

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كما ذكرت Invezz سابقًا، تحاول Bitcoin اختراق منطقة المقاومة الرئيسية بالقرب من 85000 دولار منذ عدة أسابيع الآن، ويثبت هذا السقف أنه عنيد.

وتعمل المؤشرات الفنية مثل سحابة إيشيموكو على تعزيز مستوى المقاومة هذا.

تتوافق السحابة حاليًا مع منطقة 85 ألف دولار، مما يحد فعليًا من ارتفاع البيتكوين ويحد من أي زخم صعودي مستدام.

تاريخيًا، شكّل هذا المستوى تحديات. فقد أدى الرفضان الأخيران، في 2 أبريل و21 فبراير، إلى تصحيحات حادة، مما دفع سعر بيتكوين إلى الانخفاض نحو نطاق 75,000 دولار.

ما لم يتمكن البيتكوين من تحقيق اختراق حاسم فوق هذه المقاومة، فإن احتمال حدوث تحرك هبوطي آخر يظل مرتفعًا.

مستويات الدعم الرئيسية في الطريق إلى الهبوط هي المستوى النفسي 80 ألف دولار.

وفيما بعد، فإن مجال الاهتمام الرئيسي يقع بين النطاق المنخفض عند 74,400 دولار (منذ 7 أبريل) والنطاق المنخفض عند 76,600 دولار الذي تم الوصول إليه في 11 مارس.

وتعد هذه المستويات مهمة لعملة البيتكوين للحفاظ على هيكل صعودي، وفقًا لما ذكره مؤسس شركة MN Capital مايكل فان دي بوب.

وقال مايكل فان دي بوب، مؤسس شركة إم إن كابيتال، إن عملة البيتكوين تحتاج إلى الحفاظ على المنطقة بين 74400 دولار و76600 دولار للحفاظ على هيكلها الصعودي الأوسع على المدى القصير.

يشمل هذا النطاق أدنى مستوياته الأخيرة بين 7 أبريل و11 مارس، ومن المرجح أن يكون مجال الاهتمام الرئيسي إذا انهار الدعم النفسي عند 80,000 دولار. قد يفتح أي اختراق دون ذلك الباب أمام تصحيح أعمق على المدى القريب.

الرسم البياني لـ BTC/USDT على مدى 4 ساعات. المصدر: مايكل فان دي بوب.

ومع ذلك، على الإعداد الشهري، تظل المؤشرات الفنية لعملة البيتكوين صعودية، وفقًا للمحلل Crypto Rover.

في الرسم البياني الذي تمت مشاركته على X، قارن روفر هيكل سعر البيتكوين الحالي مع نمط موجة إليوت التاريخي للذهب.

يبدو أن كلا الأصولين يتبعان تشكيلًا مشابهًا من 5 موجات، حيث يكمل البيتكوين الآن الموجة 4 ويستعد لاختراق قوي للموجة 5.

سلط روفر الضوء على كيفية ارتفاع الذهب بشكل كبير بعد تراجع مماثل في موجته الرابعة، وأشار إلى أن البيتكوين قد يقترب من نقطة تحول مماثلة.

وتدعم مؤشرات أخرى مثل هيمنة القيمة السوقية للبيتكوين أيضًا حالة صعودية للعملة المشفرة الأعلى قيمة إذا أخذنا في الاعتبار الاتجاهات التاريخية.

وفقًا لموقع Crypto Banter، وصلت هيمنة Bitcoin للتو إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2021، حيث بلغت الآن حوالي 64%.

وهذا هو المستوى الرئيسي الذي يراقبه العديد من المحللين، لأنه غالبًا ما يمثل نقاط تحول رئيسية في دورة السوق.

في المرة الأخيرة التي وصلت فيها هيمنة البيتكوين إلى هذا النطاق، ارتفعت قيمة البيتكوين من 20 ألف دولار إلى 69 ألف دولار في بضعة أشهر فقط.

إذا تكرر التاريخ، فقد يشير هذا إلى المراحل المبكرة من صعود جديد لعملة البيتكوين.

ومع ذلك، ستظل الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية بمثابة محركات رئيسية في تشكيل الخطوة الرئيسية التالية لعملة البيتكوين.

في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.1% فقط، ليحوم حول مستوى 85 ألف دولار.

العملات البديلة تبقى صامتة

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وتبعت العملات البديلة خطى البيتكوين، حيث تم تداول معظم السوق باللون الأحمر.

لم تشهد سوى حفنة من أكبر 99 عملة بديلة مكاسب، في حين تمكنت بعض الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة من تسجيل ارتفاعات مكونة من رقمين.

ظلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة مستقرة نسبيًا، حيث انخفضت بنسبة 0.19% فقط حيث اعتمد المتداولون نهج الانتظار والترقب وسط ضعف الرغبة في المخاطرة وانخفاض النشاط.

وفقًا لمؤشر موسم Altcoin، لا يزال السوق حاليًا في موسم Bitcoin، مع قراءة المؤشر عند 16، وهو أقل بكثير من عتبة 75 التي من شأنها أن تمثل دورة altcoin حقيقية.

قادت طبقة إثبات الحصة الأساسية في عملة البيتكوين مكاسب اليوم، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 16% في وقت نشر هذا التقرير وسط اهتمام متجدد من المستثمرين حول الذكرى السنوية الأولى لها.

يصادف هذا الإنجاز مرور عام منذ أن قدمت Core خدمة تخزين BTC ذاتيًا، مما يسمح للمستخدمين بكسب عائد على أصل إثبات العمل دون الحاجة إلى التغليف أو الجسر أو التخلي عن الحضانة.

يقول المحللون إن العملة الأساسية قد تستمر في الصعود نحو 1 دولار الآن بعد أن اخترقت أخيرًا مستوى المقاومة 0.58 دولار، والذي لم تتمكن من اختراقه منذ أوائل فبراير.

المصدر: CoinMarketCap

ارتفعت عملة Fartcoin (FARTCOIN) بنسبة تزيد قليلاً عن 9%، وهو ما يتسق مع الاتجاهات المضاربية النموذجية في القطاع.

في الوقت نفسه، سجلت Raydium (RAY) مكاسب بنحو 8% عقب إطلاق منصة إطلاق الرموز الجديدة الخاصة بها لمنافسة المنافسين مثل Pump.fun وSun Pump.