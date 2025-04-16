دخلت شركة DWF Labs السوق الأمريكية باستثمار قدره 25 مليون دولار أمريكي في WLFI ومكتب في نيويورك

دخلت شركة الاستثمار Web3 DWF Labs رسميًا إلى مشهد التشفير في الولايات المتحدة.

وقد افتتحت مكتبًا جديدًا في نيويورك واستثمرت 25 مليون دولار في مشروع World Liberty Finance المرتبط بدونالد ترامب.

تعكس هذه الخطوة الاهتمام المتزايد لشركة DWF Labs بسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة بعد أن وعد الرئيس ترامب بجعل البلاد مركزًا للأصول الرقمية.

تضع شركة web3 نفسها كلاعب رئيسي في سوق العملات المشفرة الناضجة في الولايات المتحدة حيث يتبنى المنظمون موقفًا وديًا.

ويعد وجودها الفعلي في نيويورك استراتيجيًا لأنها تستطيع التعاون مع البنوك الرائدة في الولايات المتحدة، ومبتكري التكنولوجيا المالية، والمؤسسات الأكاديمية، وصناع السياسات.

شراء WLFI الضخم

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بالإضافة إلى مكتب نيويورك، أكدت DWF Labs استحواذها على رموز WLFI بقيمة 25 مليون دولار.

يعكس الاستثمار الضخم التزام الشركة بدعم البنية التحتية لـ DeFi.

ويتماشى ذلك مع هدفها المتمثل في جعل التمويل الرقمي شاملاً ومؤسسياً وشفافاً.

تم إطلاق مشروع عائلة ترامب، World Liberty Financial، في عام 2024 لتحويل التمويل من خلال شبكة لامركزية للمستخدمين للوصول إلى الخدمات المالية دون الحاجة إلى البنوك التقليدية.

اكتسب المشروع زخمًا في الأنظمة المالية المفتوحة بسبب تركيزه على حلول السيولة والحوكمة اللامركزية.

وجاء في الإعلان:

يؤكد شراء DWF Labs لرموز WLFI رغبتها في المشاركة في حوكمة WLFI والتركيز على المشاريع التي تعالج الاحتياجات المالية في العالم الحقيقي، كما يتضح من الطلب المتزايد على العملات المستقرة الجاهزة للمؤسسات مثل USD1.

ومن الجدير بالذكر أن شركة World Liberty Financial أطلقت عملة USD1 المستقرة في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

ستعمل مختبرات DWF على الاستفادة من البنية التحتية الخوارزمية للعملة المستقرة عبر النظم البيئية اللامركزية والمركزية وضمان السيولة المستقرة.

يعكس ذلك التزام الشركة بدعم الأصول المشفرة الشفافة والمستقرة مع تعزيز اعتماد الرموز الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية.

صرح زاك فولكمان من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال:

نعتقد أن العملات المشفرة ستُحدث تحولاً في القطاع المالي العالمي وتُحسّنه، وستظل العملات المستقرة مثل USD1 عناصر أساسية في منظومة تقنيات التمويل اللامركزي. وبصفتنا شريكًا لنا، نتوقع من مختبرات DWF أن تُساهم في تسريع البنية التحتية للجيل القادم التي نعمل على بنائها ونشرها بنشاط في WLFI.

ربط التمويل اللامركزي بالتمويل التقليدي

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بفضل التوسع الاستراتيجي في الولايات المتحدة، يمكن لمختبرات DWF تعميق ارتباطها بشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة والمؤسسات المالية التقليدية.

وسوف يعمل مكتب نيويورك على ضمان التطورات النشطة، مثل التوظيف الاستراتيجي والتعاون مع الجهات التنظيمية.

علاوة على ذلك، يمكن لمختبرات DWF العمل مع أفضل المواهب في عالم blockchain.

علاوة على ذلك، ستوفر الشركة السيولة للدولار الأمريكي المرتبط بالعملة الورقية بقيمة 1.

تعمل عمليات تكامل العملة المستقرة ورمز WLF على تعزيز مكانة شركة Web3 في عالم DeFi المتطور.