أعلن مسؤولون حكوميون يوم الخميس أن جمهورية التشيك حققت استقلالها الكامل عن إمدادات النفط الروسية لأول مرة في تاريخها.

وتم الوصول إلى هذا الإنجاز بفضل استكمال ترقيات القدرة على خط أنابيب TAL، الذي يأتي من الغرب، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في مؤتمر صحفي متلفز يوم الخميس أن أولى الإمدادات المتزايدة من النفط تم تسليمها عبر خط الأنابيب إلى مستودع النفط المركزي في جمهورية التشيك.

لم تعد هناك حاجة للنفط الروسي

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وأعلن فيالا في مستودع في نيلاهوزفيس، على بعد 20 كيلومترا شمال براغ، “اعتمادنا على روسيا في مجال النفط انتهى بعد حوالي 60 عاما”.

وأضافت فيالا:

لأول مرة في تاريخها، يتم تزويد جمهورية التشيك بالكامل بالنفط غير الروسي، ويتم تزويدها بالكامل عبر الطرق الغربية.

تسعى الحكومة التشيكية إلى تقليل اعتمادها على روسيا في الحصول على النفط منذ غزوها لأوكرانيا. ويصل حوالي نصف واردات جمهورية التشيك السنوية من النفط عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا لعقود.

تم تحديث خط أنابيب ترانس ألباين (TAL)، الذي ينقل النفط من الناقلات في ميناء ترييستي الإيطالي إلى ألمانيا، في نهاية العام الماضي من قبل شركة تشغيل خطوط الأنابيب التشيكية MERO.

ويتم بعد ذلك ضخ النفط إلى خط أنابيب إنجولشتات-كرالوبي-ليتفينوف (IKL) إلى جمهورية التشيك.

أصبح من الممكن الآن تلبية الاحتياجات السنوية للجمهورية التشيكية بفضل ترقية TAL، والتي أدت إلى زيادة القدرة المتاحة إلى 8 ملايين طن سنويًا.

تأمين المزيد من الناقلات

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تستخدم شركة أورلين أونيبترول التشيكية لتكرير النفط النفط من احتياطيات الدولة للحفاظ على الإنتاج منذ توقف إمدادات خط أنابيب دروجبا في مارس/آذار.

وتستعد الشركة حاليًا للتحول إلى الإمدادات الكاملة من خلال خط أنابيب TAL، بعد زيادة الطاقة.

ستبدأ مصفاة ليتفينوف معالجة النفط الخام النرويجي من خط أنابيب TAL المحدث الأسبوع المقبل، ومن المتوقع وصول النفط الخام يوم الجمعة.

في العام الماضي، استوردت جمهورية التشيك 6.5 مليون طن من النفط. وتشير إحصاءات وزارة الصناعة إلى أن 42% من النفط تم استيراده عبر دروجبا.

ويمثل هذا انخفاضًا مقارنة بالعامين السابقين عندما كانت نسبة 58% من إمدادات النفط تأتي من روسيا.

وفي عام 2024، استحوذت البلاد على النفط من أذربيجان وكازاخستان، وكذلك من النرويج وغيانا، وكانت الأخيرتان بكميات أصغر.

خط أنابيب دروجبا سيبقى

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أعلنت شركة ميرو أنها تنوي صيانة خط أنابيب دروجبا المملوء بالنفط الخام.

ويأتي هذا الإجراء بهدف استيعاب تدفقات النفط المستقبلية المحتملة، والتي قد تأتي من مصادر مختلفة.

ومن بين هذه المصادر المحتملة ميناء أوديسا الأوكراني، الذي يمكنه إمداد خط أنابيب دروجبا بالنفط.

طمأن ياروسلاف بانتوتشيك، مدير شركة ميرو، مشغل خط أنابيب النفط التشيكي، أصحاب المصلحة يوم الخميس بأن خط أنابيب دروجبا لا يزال يعمل ومستعد لاستئناف نقل النفط عندما يكون ذلك ضروريا.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي الحالية والمناقشات المحيطة بمستقبله، فإن البنية التحتية لخط الأنابيب سليمة وجاهزة للاستخدام.

وأكد بانتوتشيك أن الاستخدام المستقبلي لخط أنابيب دروجبا قيد التقييم حاليًا، مع مراعاة عوامل مختلفة وسيناريوهات محتملة.

ومن المرجح أن يتضمن هذا التقييم تحليل التطورات الجيوسياسية، واتجاهات سوق الطاقة، والتأثير المحتمل على أمن الطاقة بالنسبة للدول المعنية.

وتتطلع المجر وسلوفاكيا، اللتان تحافظان على مواقفهما المؤيدة لموسكو، إلى مواصلة تلقي النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.