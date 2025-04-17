توقع سعر بولكادوت مع جلب Copper و P2P.org حصة DOT للمؤسسات

يتم تداول بولكادوت (DOT) بسعر يقارب 3.63 دولار أمريكي، بحجم تداول بلغ 139 مليون دولار أمريكي على مدار 24 ساعة، بزيادة قدرها 6% عن اليوم الماضي. وارتفع سعر DOT بنحو 3% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مع ذلك، شهد الشهر الماضي اتجاهًا هبوطيًا، حيث انخفضت قيمة العملة بنسبة تزيد عن 15% وسط ضغوط بيع واسعة النطاق. ويعود هذا التوقع إلى ديسمبر 2024 عندما انخفض السعر إلى ما دون 10 دولارات، ويشهد حاليًا تداول بولكادوت بنسبة 93% أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 55 دولارًا.

لكن على الرغم من ذلك، لا تزال بولكادوت عملة رقمية بارزة، وتحتل المرتبة العشرين من حيث القيمة السوقية بقيمة 5.6 مليار دولار. هل يمكن للشراكة الأخيرة بين كوبر وP2P.org، إلى جانب عوامل تحفيزية أخرى، أن تعزز الاهتمام المؤسسي بـ DOT، مما قد يؤثر على مسار سعرها؟

شراكة بين Copper وP2P.org، ودعم DOT الأولي

Copy link to section

تعاونت منصة حفظ الأصول الرقمية Copper مع مزود التخزين المؤسسي P2P.org لتقديم خدمات تخزين آمنة مصممة خصيصًا للمستثمرين المؤسسيين.

أُعلن عن هذا التعاون في ١٦ أبريل ٢٠٢٥، ويهدف إلى دمج تقنية الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) المتطورة من Copper وحلول الحفظ مع البنية التحتية القوية للإيداع وتقنية إعادة التوازن الخاصة بـ P2P.org. ويكمن الهدف الرئيسي في تحسين عوائد المؤسسات من خلال تسهيل الوصول إلى فرص الإيداع.

بينما تخطط المنصات لتقديم حلول لسلاسل كتل متعددة، تُعدّ بولكادوت وسولانا أول من يُقدّمان هذه الحلول. كما يُنظر في إيثريوم وبيتنسور.

من خلال تمكين المؤسسات من رهن DOT بأمان، قد يزيد هذا التعاون الطلب على رمز بولكادوت الأصلي. إنها خطوة قد تضع بولكادوت كلاعب رئيسي في منظومة رهن المؤسسات، مما قد يعزز تبنيها على المدى الطويل واستقرار أسعارها.

تحليل وتوقعات أسعار بولكادوت

Copy link to section

كان تحرك سعر Polkadot هبوطيًا على المدى القصير، مع تداول الرمز المميز ضمن نطاق يتراوح بين 3.54 دولارًا إلى 5.36 دولارًا.

يقع مستوى الدعم الرئيسي عند 3.54 دولار، بينما تقع المقاومة عند 5.36 دولار، مع وجود عقبات إضافية عند 6.51 دولار و7.40 دولار. تُشير المؤشرات الفنية إلى إشارات متباينة.

DOT chart by TradingView

يبلغ المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لخمسين يومًا 4.26 دولار أمريكي، وهو أعلى من السعر الحالي، مما يشير إلى ضغط هبوطي. في الوقت نفسه، يدعم مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرا تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) صورة هبوطية على المدى القصير.

على الرغم من هذه التوقعات، قد يُسهم ازدياد المشاركة المؤسسية عبر المراهنة في دعم اتجاه صعودي لـ DOT. ومن المرجح أيضًا أن يكون الارتفاع العام في أسعار العملات المشفرة هائلًا بالنسبة للعملات البديلة.

في حال حدوث ذلك، قد يستهدف سهم DOT مستوى 10 دولارات، ومستوى 20 دولارًا الحاسم على المدى القصير. على الجانب الآخر، قد يتشكل الدعم عند مستوى 3.02 دولار.