ستطلق شركة Layer2 Zora عملة ZORA Coin في 23 أبريل مع مضاعفة عملاتها المعدنية الميمية

أكدت شبكة Ethereum Layer2 Zora رسميًا إطلاق عملتها الأصلية ZORA هذا الأسبوع، 23 أبريل 2025.

ستشكل الأصول الأصلية خطوة مهمة للمنصة لأنها ستعمل على تبسيط إنشاء أصول الميم وإطلاقها على blockchain Base المدعومة من Coinbase.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن جمعت Zora أكثر من 50 مليون دولار، بدعم من شركات رأس المال الاستثماري الرائدة، بما في ذلك Paradigm.

تهدف Zora إلى الاستفادة من قاعدة المستخدمين الكبيرة والقدرات التقنية لتعزيز مكانتها كمزود البنية التحتية الرائد للابتكارات على السلسلة.

على الرغم من التفاصيل النادرة حول الرموز القادمة، إلا أن توقعات المجتمع تبدو عالية.

لقد أدى نجاح Zora في دمج الأدوات الإبداعية داخل البنية التحتية لـ Web3 إلى تعزيز شعبيتها، وقد تعمل ZORA Coins على توحيد المبدعين والمستخدمين والمطورين حول أهدافها طويلة الأجل.

أداة عملات الميم الجديدة من زورا

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كشفت زورا عن مبادرتها الرئيسية القادمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أكدت شبكة Zora من الطبقة الثانية إطلاق Zora Coins، وهي رمز مصمم لتبسيط إنشاء ونشر العملات المشفرة meme على blockchain Base.

وتعتبر الميزة الجديدة جزءًا من مهمة Zora لإثراء ثقافة الإنترنت الأصلية.

مع تحول رموز الميم إلى حجر الزاوية للتفاعلات على السلسلة والمجموعات الفيروسية، تسعى ZORA Tokens إلى تقليل حواجز الدخول للأفراد المهتمين بإطلاق عملاتهم المعدنية دون خبرة تقنية معقدة.

يمكن للمستخدمين إنشاء أصول الميم ونشرها على منصة Base ببضع نقرات فقط.

تتوافق الأداة الجديدة مع فلسفة زورا، حيث توفر منصةً تجمع بين الإبداع وابتكارات العملات المشفرة. سيرتها الذاتية على X:

شبكة اجتماعية حيث كل منشور هو عبارة عن عملة معدنية.

تستمر Zora في توسيع نظامها البيئي باستخدام أدوات متقدمة.

يؤكد دعم Zora للمبادرات التي تربط أدوات blockchain وبناء المجتمع والميمات على التزامها بإضفاء الطابع الديمقراطي على قطاعات التشفير سريعة النمو: اقتصادات المبدعين والعملات الاجتماعية.

من المقرر أن تلعب العملة الرقمية الأصلية أدوارًا مختلفة داخل نظام Zora البيئي، بما في ذلك الحوكمة والحوافز والغاز ونشر العقود وأداة سك العملة.

يأتي إطلاق ZORA في الوقت الذي تشير فيه سوق العملات المشفرة إلى انتعاشات كبيرة.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة

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تم تداول الرموز الرقمية باللون الأخضر يوم الاثنين حيث ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 3٪ في اليوم الماضي إلى 2.75 تريليون دولار.

يحوم سعر البيتكوين حول 87,320 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال 24 ساعة عند 87,800 دولارًا.

شهدت القفزة الأخيرة تغلب عملة البيتكوين على نطاق الركود الذي استمر أسبوعًا بين 83 ألف دولار و86 ألف دولار.

يدعم الاتجاه الصعودي المتجدد عمليات التعافي الممتدة لعملة البيتكوين، مع توجه جميع الأنظار إلى المستوى النفسي 90 ألف دولار.

ويتوقع المحلل علي تشارترز ارتفاعًا إلى 89 ألف دولار، وهو ما قد يفتح الطريق لتحقيق مكاسب قوية لأرقام قياسية جديدة.

وفقًا لـ IntoTheBlock:

يقترب سعر بيتكوين مجددًا من مستوى 90 ألف دولار. تُظهر مجموعات التكلفة الأساسية عرضًا محدودًا للتكاليف العامة دون هذا النطاق، مما يعني أن السوق قد يتقدم بسرعة قبل أن تصل شريحة أكبر من حاملي العملة إلى نقطة التعادل وتبدأ في جني الأرباح.