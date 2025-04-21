أسعار العملات المشفرة اليوم: BTC يرتفع إلى أكثر من 87 ألف دولار، وXRP يرتفع بنحو 3%
- The cryptocurrency market staged a solid recovery over the last 24 hours.
- Bitcoin, Ethereum, and XRP extended their recovery on Monday.
- Bitcoin traded at $87,471.37, up over 3% in the past 24 hours.
شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا قويًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 2.86% إلى 2.76 تريليون دولار.
وارتفعت أحجام التداول أيضًا بنسبة 47.89% إلى 66.63 مليار دولار، مما يشير إلى تجدد نشاط المستثمرين بعد فترة من الهدوء.
واصل البيتكوين والإيثريوم وXRP تعافيهم يوم الاثنين.
كانت أكبر 10 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية في منطقة إيجابية إلى حد كبير، حيث ظلت الأسعار ثابتة أو أعلى قليلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
سعر البيتكوين (BTC) اليومCopy link to section
تم تداول البيتكوين عند 87,471.37 دولارًا، بزيادة تزيد عن 3٪ في الساعات الـ24 الماضية.
تراوح نطاق تداول العملة المعدنية على مدار 24 ساعة بين 83,976.85 دولارًا و87,679.23 دولارًا.
ارتفعت هيمنة البيتكوين على السوق بنحو 0.25 نقطة مئوية إلى 63.07%، مؤكدة مكانتها كمرساة للسوق وسط معنويات حذرة ولكن تتحسن.
يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه شركة Metaplanet بشراء 330 بيتكوين أخرى في صفقة مجمعة بقيمة 28.2 مليون دولار.
استحوذت شركة Metaplanet على 330 BTC مقابل حوالي 28.2 مليون دولار أمريكي بسعر حوالي 85,605 دولارًا أمريكيًا لكل بيتكوين وحققت عائد BTC بنسبة 119.3٪ حتى عام 2025. اعتبارًا من 21 أبريل 2025، نحتفظ بـ 4855 دولارًا أمريكيًا من BTC تم الحصول عليها مقابل حوالي 414.5 مليون دولار أمريكي بسعر حوالي 85,386 دولارًا أمريكيًا لكل بيتكوين.
وتجلب هذه الإضافة إجمالي ممتلكات الشركة اليابانية إلى ما يقرب من 5000 BTC.
سعر الإيثريوم (ETH) اليومCopy link to section
وارتفع سعر الإيثريوم أيضًا بنسبة 3% ليتداول عند 1,645.86 دولارًا.
بلغ أدنى وأعلى سعر خلال اليوم 1,566.69 دولارًا و1,656.12 دولارًا على التوالي.
اقترح فيتاليك بوتيرين استبدال آلة Ethereum الافتراضية بـ RISC-V، وهي بنية مجموعة تعليمات موحدة وقابلة للتوسيع.
تقترح الخطة، المفصلة في منشور بتاريخ 20 أبريل على منتدى Ethereum Magicians، انتقالًا تدريجيًا يهدف إلى تعزيز كفاءة الإثبات وتبسيط طبقة التنفيذ مع الحفاظ على التجريدات الرئيسية مثل الحسابات والتخزين ومكالمات العقود المتبادلة سليمة.
سعر XRP وSOL اليومCopy link to section
ارتفع سعر XRP بنحو 3% ليتداول عند 2.12 دولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 2.04 دولار وأعلى مستوى عند 2.14 دولار.
شهد سعر سولانا (SOL) ارتفاعًا طفيفًا.
وارتفعت العملة المعدنية بنحو 0.5% لتتداول عند 140.40 دولار.
أكبر الرابحين والخاسرين في سوق العملات المشفرةCopy link to section
ارتفعت عملة Stacks (STX) بنسبة 13.57% في آخر 24 ساعة إلى 0.7082 دولار، بينما حققت عملة Decentraland (MANA) مكاسب بنسبة 11.81%، لتتداول الآن عند 0.3183 دولار.
وارتفع سهم Sandbox (SAND) بنسبة 7.51% إلى 0.2857 دولار، وارتفع سهم Injective (INJ) بنسبة 8.23% إلى 9.01 دولار.
في غضون ذلك، ارتفع سهم جالا (GALA) بنسبة 6.72%، ويبلغ سعره الحالي 0.01641 دولار.
انخفض سهم AB (AB) بنسبة 3.68% خلال اليوم الماضي إلى 0.01088 دولار في جوروجرام، بينما انخفض سهم Story IP بنسبة 2.74%، ويبلغ سعره الآن 3.71 دولار.
انخفضت عملة Bitget Token (BGB) بنسبة 1.77% إلى 4.45 دولار، وانخفضت عملة Four (FORM) بنسبة 1.56%، وتتداول حاليًا عند 2.07 دولار.
شهدت عملة JasmyCoin (JASMY) انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.85% خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تداولها عند 0.01489 دولارًا في Gurugram.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.