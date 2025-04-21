هل يجب عليك الاستثمار في PepeX مع ارتفاع قيمة رموز الذكاء الاصطناعي؟

وشهدت الرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مكاسب حادة، حيث ارتفعت AI Companions بأكثر من 40% إلى 0.2120 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 مارس و70% فوق أدنى مستوى لها هذا الشهر.

واصل تحالف الذكاء الاصطناعي ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي، حيث ارتفع إلى 0.5730 دولار.

وارتفعت عملة Render (RNDR) إلى 4.32 دولار، في حين أضافت Worldcoin 7% وقفزت Tars AI بنحو 60%.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لرموز الذكاء الاصطناعي التي يتتبعها CoinGecko بنسبة 5.6% في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 22.20 مليار دولار.

وجاءت المكاسب في أعقاب تقرير CoinGecko الذي سلط الضوء على الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد القطاعات الأكثر نشاطًا في سوق العملات المشفرة.

مشروع آخر مرتبط بالذكاء الاصطناعي كان على رادار المستثمرين هو PepeX ، وهو منصة إطلاق عملة الميم من الجيل التالي تهدف إلى إصلاح المشكلات المستمرة المتعلقة بالعدالة والأمان والشفافية في مجال عملة الميم.

الاهتمام المتزايد برموز الذكاء الاصطناعي

Copy link to section

سيطرت رموز الذكاء الاصطناعي وميمكوينز على سرديات سوق العملات المشفرة في الربع الأول من عام 2025، حيث مثلت 62.8% من اهتمام المستثمرين، وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن CoinGecko.

تصدرت رموز الذكاء الاصطناعي حصة بلغت 35.7%، متجاوزة عملة memecoins، التي بلغت حصتها 27.1%.

ومن بين أفضل 20 فئة تم تتبعها خلال الربع، كانت ست فئات تتعلق بعملات memecoins، في حين كانت خمس فئات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

“يبدو أننا لم نشهد بعد ظهور سردية جديدة أخرى، وما زلنا نتبع اتجاهات الأرباع الماضية”، كما أشار بوبي أونج، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في CoinGecko، في منشور بتاريخ 17 أبريل على X. “أعتقد أننا جميعًا سئمنا من تكرار نفس الاتجاهات القديمة”.

لماذا PepeX هو الرمز الذي يجب مراقبته

Copy link to section

تعمل PepeX على ترسيخ مكانتها كلاعب بارز في مجال إطلاق العملات المعدنية الميمية، حيث تقدم إطار عمل أكثر هيكلة وأمانًا مقارنة بالمنصات الحالية.

في حين تواجه منصات مثل Pump.fun التدقيق بسبب تمكين الرموز المصممة بشكل سيئ والمعرضة للاستغلال، تقترح PepeX بنية أساسية تهدف إلى تحسين الرقابة وسلامة المشروع.

يعتمد جوهر منصتها على محرك Moonshot، وهو أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة إنشاء الرموز مع معالجة عدم الكفاءة الشائعة في إطلاق العملات المعدنية الميمية.

وتستفيد المنصة أيضًا من روبوتات الذكاء الاصطناعي الترويجية لتعزيز رؤية المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي – وهي ميزة رئيسية في سوق مدفوع بالضجيج.

تجدر الإشارة إلى أن PepeX يفرض حدًا أقصى بنسبة 5% على حيازات الرموز لمنشئي المشاريع ورسوم إطلاق إلزامية بقيمة 500 دولار، وهي إجراءات تهدف إلى ردع المشاريع الانتهازية والسيئة النية.

ومن خلال تقديم هذه الضوابط، تسعى PepeX إلى تحقيق قدر من العدالة والمساءلة وحماية المستثمرين في مجال غالبًا ما يفتقر إلى كليهما، بهدف ترسيخ نفسها كبديل موثوق به على المدى الطويل.

زخم البيع المسبق قوي

Copy link to section

تكتسب عملية البيع المسبق لعملة PepeX زخمًا، حيث تم جمع أكثر من 1.4 مليون دولار مع تزايد طلب المستثمرين على بديل أكثر موثوقية وهيكلية لمنصات إطلاق العملات الرقمية الفوضوية والمعرضة للاستغلال في كثير من الأحيان والتي تهيمن على السوق.

تعكس رموز المشروع التركيز على المنفعة والاستدامة على المدى الطويل.

من إجمالي العرض، يتم تخصيص 45% للبيع المسبق، و10% للتطوير، و10% للسيولة، و15% للتسويق، و15% أخرى للتخزين والمكافآت، و5% مخصصة لوظائف الخزانة.

بدلاً من ملاحقة الضجيج، تعمل PepeX على وضع نفسها في إطار نهج يضع الأمن في المقام الأول ويهدف إلى معالجة المشكلات المستمرة مثل عمليات سحب السجاد والمشاريع المكررة والممارسات غير الشفافة.

إن التركيز على المعايير الأعلى لجودة المشروع والشفافية وحماية المستثمرين يجعله منافسًا محتملًا على المدى الطويل في سوق محبط بشكل متزايد بسبب الإطلاقات التي تتطلب جهدًا منخفضًا وعالية المخاطر.

يمكن للمستثمرين المهتمين زيارة موقع PepeX للحصول على مزيد من المعلومات.