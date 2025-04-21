حرب ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي: من داخل المعركة القانونية لإقالة جيروم باول

إن ما كان في السابق هيئة مستقلة، وهو بنك الاحتياطي الفيدرالي، أصبح الآن جزءًا من المناقشات السياسية في ظل إدارة ترامب.

صعّد الرئيس دونالد ترامب هجماته على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مدعيًا أن إقالته “لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية”. لكن الأمر لا يقتصر على أسعار الفائدة.

يسعى ترامب إلى إعادة تشكيل هيكل مؤسسات الحكومة الأميركية، بدءاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكن هل هذا قانونيٌّ أصلًا؟ قد تمنحه قضيةٌ قيد النظر في المحكمة العليا السلطةَ القانونيةَ التي يحتاجها.

كيف وصل الأمر إلى هذا؟

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بدأ الخلاف العلني بين ترامب وجيروم باول قبل سنوات خلال ولايته الأولى. ورغم أن ترامب عيّن باول رئيسًا عام ٢٠١٨، إلا أن علاقتهما توترت على الفور تقريبًا.

آنذاك، أراد ترامب أسعار فائدة منخفضة لتعزيز سوق الأسهم. في المقابل، رفع باول أسعار الفائدة، مشيرًا إلى مخاوف التضخم.

طوال عام 2019 وحتى عام 2020 الذي شهد انتشار الوباء، شن ترامب هجمات متكررة.

وصف باول بـ”العدو” واقترح إقالته. حتى أنه طلب من محامي البيت الأبيض دراسة الخيارات القانونية لإقالته.

لكن باول ظل ثابتا على موقفه دائما، وأصر على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يظل مستقلا ويعتمد على البيانات.

بحلول عام ٢٠٢٥، تجددت الخلافات. حذّر باول مؤخرًا من أن الرسوم الجمركية العدوانية التي فرضها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو.

ورد ترامب بتهديدات متجددة، متهما باول بـ”اللعب بالسياسة”، وقال إن إنهاء خدمته “لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية”.

ما هو على المحك من الناحية القانونية؟

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في قلب المعركة القانونية يوجد حكم أصدرته المحكمة العليا عام 1935 والمعروف باسم حكم منفذ همفري .

لقد أرست هذه القضية سابقة دائمة مفادها أن الرؤساء لا يستطيعون إقالة المسؤولين في الوكالات التنظيمية المستقلة دون سبب عادل.

وكان الهدف هو حماية الوكالات مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي من التدخل السياسي.

لكن ترامب يريد إلغاء هذه السابقة. وتجادل إدارته بأنها تنتهك السلطة الرئاسية بموجب الدستور.

وبحسب المحامي العام د. جون ساور ، لا ينبغي للرئيس أن يفوض السلطة التنفيذية لمسؤولين يعارضون أجندته.

اكتسبت الحجة القانونية زخمًا في عام 2020 عندما قضت المحكمة العليا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 بأن الرئيس يمكنه إقالة رئيس مكتب حماية المستهلك المالي.

لكن تلك القضية كانت تتعلق بوكالة ذات مدير واحد. أما الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعمل تحت مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، فقد ظل حتى الآن بعيدًا عن متناول الجميع.

الآن، يستخدم ترامب قضية مختلفة. تتعلق هذه القضية بمجالس العمل الفيدرالية لإعادة القضية إلى المحكمة.

وهذه المرة، كانت التأثيرات أوسع نطاقا بكثير.

هل هذه القضية التي تنظرها المحكمة العليا تتعلق حقا بالبنك الاحتياطي الفيدرالي؟

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وتتعلق القضية المعروضة على المحكمة بطرد ترامب لمسؤولين اثنين من مجلس العلاقات العمالية الوطنية ومجلس حماية أنظمة الجدارة.

ورغم أن الأمر قد يبدو غير ذي صلة، فإن النتيجة قد تؤثر على كيفية إدارة جميع الوكالات المستقلة، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يصرّ محامو ترامب على أن الاحتياطي الفيدرالي مختلف، مشيرين إلى تمويله وتاريخه وبنيته الفريدة.

وفي أحكام سابقة، اعترفت المحكمة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي “في دوري مختلف”.

ومع ذلك، يزعم المنتقدون أنه إذا قامت المحكمة بإضعاف أو إلغاء قرار منفذ همفري ، فإن ذلك يفتح الباب أمام إزالة باول أيضاً.

من جانبه، قال باول إنه لا يعتقد أن هذه القضية تنطبق على بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكن رئيسة المجلس الوطني لعلاقات العمل السابقة جوين ويلكوكس، وهي واحدة من المسؤولين المفصولين، حذرت المحكمة من أن الحكم لصالح ترامب قد يعرض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي للخطر ويزعزع ثقة المستثمرين.

لماذا يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي حالة خاصة؟

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على النقيض من معظم الوكالات، يتمتع بنك الاحتياطي الفيدرالي بحماية متعددة الطبقات من العزل القانوني والبنيوي.

ولا يمكن إقالة حكامها إلا “لسبب وجيه”، وتمول المؤسسة نفسها بدلاً من الاعتماد على الكونجرس.

وقد تم تصميم هذه الميزات لحماية السياسة النقدية من التدخل السياسي.

ويؤدي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا مهمة مزدوجة: استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من فرص العمل.

لقد أبقى باول وفريقه أسعار الفائدة ثابتة في الأشهر الأخيرة، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن كيفية تأثير التعريفات الجمركية على التضخم والنمو.

ويرى ترامب أن هذا التوقف يشكل عرقلة.

ومع ذلك، لم تحكم المحكمة العليا بشكل مباشر على ما إذا كان الرئيس يستطيع إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أثناء وجوده في منصبه.

ورغم أن السابقة القانونية الحالية تميل لصالح باول، فإن التغيير في التفسير القانوني قد يغير كل شيء.

ماذا يقول المقربون من ترامب؟

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هناك بعض الخلافات داخل فريق ترامب نفسه.

حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن إضعاف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي قد يضر بالأسواق المالية وثقة المستثمرين. ووصف السياسة النقدية بأنها “كنز ثمين يجب الحفاظ عليه”.

من ناحية أخرى، خفف المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت من موقفه السابق. ففي عام ٢٠٢١، قال إن إقالة باول ستضر بمصداقية الاحتياطي الفيدرالي.

لكنه يقول الآن إن فريق الرئيس “يدرس” إمكانية القيام بذلك قانونيًا. وأشار إلى “تحليل قانوني جديد” لكنه لم يقدم تفاصيل.

إن الحسابات التي يجريها فريق ترامب واضحة: فهو يريد مزيدا من السيطرة، ولكنه يعلم أيضا أن الأسواق قد تصاب بالذعر إذا ظهر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مسيس.

لماذا هذا مهم وماذا يأتي بعد ذلك

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لا يقتصر الأمر على باول أو أسعار الفائدة، بل يتعلق بمدى قدرة الرؤساء على ممارسة سيطرة مباشرة على المؤسسات التي بُنيت لتكون مستقلة.

إذا نجح ترامب في جعل المحكمة العليا تضعف سلطة منفذ همفري ، فسوف يشكل ذلك سابقة قانونية قد تستمر بعد انتهاء رئاسته.

إن الخلاف الحالي، والذي أصبح معلناً أمام الجميع، ما هو إلا غيض من فيض.

ومهما كانت النتيجة، فمن المؤكد أنها ستكون لها آثار استثنائية في المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية.

ويقول البعض إن ترامب يحاول توسيع سلطاته التنفيذية بشكل أكثر عدوانية منذ عهد روزفلت.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها في قضية مجلس العمل قريبا.

وفي الوقت الحالي، يظل باول في منصبه حتى نهاية ولايته في عام 2026.

ولكن إذا منحت المحكمة ترامب سلطات إقالة، فإن الصراع على السيطرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتصاعد.

إذا ترددت المحكمة في المساس ببنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يواصل ترامب السعي إلى تفسيرات قانونية بديلة، أو حشو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالموالين، أو يهدف إلى إعادة تشكيل هيكله من خلال الأوامر التنفيذية والتعيينات.