ماذا سيحدث للاقتصاد الأمريكي إذا أقال ترامب جيروم باول؟

الاحتياطي الفيدرالي هو أقوى بنك مركزي في العالم. فهو يدير الدولار، ويثبت أسعار الفائدة العالمية، ويلعب دورًا محوريًا في الاستقرار المالي.

لقد تم التعامل مع استقلالها عن الضغوط السياسية على أنه أمر غير قابل للتفاوض منذ إنشائها.

لكن الآن، يُختبر هذا الاستقلال. ويُقال إن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيارات لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

إذا نفّذ ترامب خطته، فلن تقتصر التداعيات على الولايات المتحدة، بل قد تُطلق سلسلة من ردود الفعل تشمل الأسواق العالمية، والعملات، وأنظمة الائتمان، وتدفقات التجارة.

هل من الممكن إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

Copy link to section

قانونيًا، لا يمكن إقالة باول إلا لسبب وجيه، وليس لاختلافات في السياسات. لكن هذا الحاجز يُطعن فيه.

ويقوم الفريق القانوني لترامب باختبار قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بوكالات مستقلة أخرى.

إذا قامت المحكمة بإضعاف أو إلغاء سابقة همفري إكسيكيتور لعام 1935، فقد يحصل ترامب على السلطة لإزالة باول دون سبب.

اقرأ المزيد: حرب ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي: داخل المعركة القانونية لإقالة جيروم باول

ووصف ترامب باول بأنه “متأخر للغاية ومخطئ” لعدم خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، وقال إنه يملك السلطة لإقالته “بسرعة كبيرة”.

ويدرس مستشارو البيت الأبيض ما إذا كان من الممكن تنفيذ عملية الإقالة بموجب تفسيرات قانونية جديدة.

إذا وافقت المحكمة، فقد يصبح عزل باول واقعًا. وسيكون لذلك ثمن باهظ.

ماذا سيحدث للبنك الاحتياطي الفيدرالي إذا رحل باول؟

Copy link to section

باول ليس رئيسًا للبنك المركزي بمفرده، بل هو يرأس لجنةً من 12 عضوًا تُحدد السياسة النقدية.

لكن إقالته من المرجح أن تؤدي إلى موجة من الاستقالات.

وهذا يمنح ترامب الفرصة لتنصيب الموالين له، وتحويل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أداة سياسية.

وستكون التكلفة المباشرة لذلك هي انهيار استقلال البنك المركزي.

لن يثق المستثمرون بعد الآن في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم أو إدارة المعروض النقدي على أساس البيانات الاقتصادية.

سيصبح البنك المركزي جزءًا من السلطة التنفيذية، ما سيؤدي إلى فقدان مصداقيته، وهو أمر قد يستغرق عقودًا لإصلاحه.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك تركيا، حيث قام الرئيس أردوغان بإزالة قادة البنك المركزي الذين قاوموا خفض أسعار الفائدة.

وكانت النتيجة ارتفاع التضخم إلى أكثر من 70%، وسقوط العملة بشكل حر، وخروج رأس المال.

وبطبيعة الحال، تتمتع الولايات المتحدة بحماية مدمجة أكبر، ولكن اتجاه السفر سيكون هو نفسه.

ماذا ستفعل الأسواق؟

Copy link to section

سيكون سوق السندات أول المستجيبين. وسيفترض المستثمرون أن أي بديل لباول سيتبع نهج ترامب لخفض أسعار الفائدة، حتى مع عدم وصول التضخم إلى هدفه البالغ 2% بعد.

وهذا يعني المزيد من الاقتراض الحكومي الممول من خلال التيسير الكمي.

سترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد مع إقبال المستثمرين على بيع السندات. ستنخفض أسعار السندات، مما يُسبب خسائر فادحة للبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين.

قد تنضب السيولة بسرعة. تُستخدم سندات الخزانة كضمانات في الأسواق المالية.

إذا انخفضت قيمتها، ستضطر المؤسسات إلى تخفيض ديونها. قد يؤدي ذلك إلى أزمة ائتمانية قد تنتشر عالميًا.

من المرجح أن يتعرض سوق الأسهم لصدمة أولية. وللعلم، يُشكل سوق الأسهم الأمريكي حوالي 60% من سوق الأسهم العالمية.

قد يؤدي البيع الحاد إلى ضرب مؤشر S&P 500، مما يؤدي إلى تفعيل قواطع الدائرة كما حدث في لحظات الأزمات الماضية.

قد يكون هناك ارتفاعٌ قصيرٌ في الأسعار إذا خفض رئيسٌ جديدٌ لبنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، لكن هذا لن يدوم. ارتفاع العائدات، والتضخم، والخوف من سياسةٍ نقديةٍ موجَّهةٍ من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، من شأنه أن يدفع الأسهم إلى منطقةٍ أكثر تقلبًا.

ماذا يحدث للدولار؟

Copy link to section

على المدى القصير، قد يرتفع سعر الدولار بشكل حاد. قد تؤدي عمليات التصفية الإجبارية وطلبات الهامش إلى تعزيز الطلب على الدولار مؤقتًا. لكن على المدى الأبعد، تبدو الصورة أكثر قتامة.

تعتمد قوة الدولار على الثقة. إذا اعتقد المستثمرون أن السياسة النقدية الأمريكية لم تعد تسترشد بالاستقرار طويل الأمد، فإن هذه الثقة تتلاشى.

ستصبح توقعات التضخم غير ثابتة. إذا اعتقدت الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة لاحتواء ارتفاع الأسعار، فسيصبح التضخم محققًا لذاته.

وستكون النتيجة ضعف الدولار، وارتفاع أسعار الواردات، وانخفاض الأجور الحقيقية.

الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية. إذا فقد هذه المكانة ، فسيؤثر ذلك على جميع اقتصادات العالم.

ستبدأ الدول والشركات بالتحول عن الدولار لصالح اليورو أو اليوان أو الأصول المدعومة بالسلع. ومن المؤكد أن عملية التخلي عن الدولرة ستتسارع.

كيف سيؤثر هذا على الاقتصاد الحقيقي؟

Copy link to section

قد يشهد سوق الإسكان انقسامًا مُربكًا. إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة تحت ضغط سياسي، فقد تنخفض أسعار الرهن العقاري، مما يمنح المشترين الأثرياء فرصةً مؤقتة.

لكن ارتفاع التضخم سيُبدد هذه الفائدة. فبالنسبة لمعظم الناس، سيؤدي ارتفاع الأسعار، وتشديد معايير الإقراض، وعدم استقرار السوق إلى إبطال أي مكاسب. وسيصبح امتلاك المنازل أصعب، لا أسهل.

ستُشَدِّد أسواق الائتمان. تُستخدم عائدات سندات الخزانة لتسعير كل شيء، من قروض السيارات إلى ديون الشركات.

وإذا لم تعد هذه العائدات تعتبر موثوقة، فسوف ترتفع أقساط المخاطر.

ستواجه الشركات تكاليف اقتراض أعلى. وستكون الشركات الصغيرة، التي تتأثر أصلًا بظروف الائتمان، أول المتضررين.

سيتباطأ الاستثمار الأجنبي المباشر أو يتوقف. لا تستطيع الشركات متعددة الجنسيات وضع خطط طويلة الأجل في بلدٍ تُسيّس سياسته النقدية وتتقلب فيها.

وأخيرا، فإن تدفقات التجارة العالمية سوف تتغير تماما في حين تنتقل رؤوس الأموال إلى مناطق أكثر أمانا.

هل يمكن أن يؤدي هذا إلى كسر النظام؟

Copy link to section

تشكل مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤسسية واحدة من الحواجز الأخيرة في النظام الاقتصادي الأميركي.

إن إقالة باول من شأنها أن ترسل رسالة مفادها أن هذا الحاجز أصبح الآن خاضعاً للسياسة.

وسوف يبدأ المستثمرون وصناع السياسات في تسعير “المخاطر السياسية” المرتبطة بالأصول الأميركية، وهو أمر يقتصر عادة على الأسواق الناشئة.

سيتم تحديث نماذج المخاطر. قد تبدأ المؤسسات في النظر في ضوابط رأس المال أو التدخل السياسي كجزء من تعرضها للولايات المتحدة.

قد تدرس دول مجموعة السبع تنسيق استجابة لاستقرار الأسواق العالمية في حال تراجع قيمة الدولار. ويناقش بعضها بالفعل بدائل لنظام العملات الاحتياطية الحالي.

وتتصاعد بالفعل المناقشات حول وجود سلة مختلطة من العملات أو حقوق السحب الخاصة.

ما هي العواقب على المدى الطويل؟

Copy link to section

لن يقتصر إقالة باول على استبدال مسؤول بنك مركزي واحد، بل سيُغيّر تمامًا طريقة عمل الاحتياطي الفيدرالي ودوره في الاقتصاد.

إذا أصبح أداةً في يد البيت الأبيض، فستتكيف الأسواق. ولكن ربما ليس بطريقةٍ تُفيد الولايات المتحدة.

عندما نفقد الثقة، لا يمكن استعادتها بسهولة.

ستنتقل الولايات المتحدة من كونها القوة الاقتصادية الأكثر استقرارا إلى أن يتم التعامل معها كمقترض عالي المخاطر.

سيصعب السيطرة على التضخم، وسيصعب جذب رأس المال، وسيصبح النمو الاقتصادي أكثر تقلبًا.

إذا تم إقالة باول، فإن رد فعل السوق الفوري قد يكون حادا، ولكن الخطر الحقيقي هو على المدى الطويل.

وسوف ينظر المستثمرون والمؤسسات والحكومات الأجنبية إلى الأمر ليس باعتباره مجرد تغيير في الأفراد، بل باعتباره تغييراً في النظام.

لن يُنظر إلى الاحتياطي الفيدرالي بعد الآن على أنه ركيزة للتمويل العالمي، بل سيُنظر إليه كأداة سياسية.

وسوف يمثل هذا نهاية حقبة.