Canadas økonomistatistik: 24 overraskende fakta, du ikke vidste

Canada er bredt respekteret og beundret som nation, og det er der god grund til. Det er et parlamentarisk demokrati, hvor alle større partier støtter og fremmer politisk og økonomisk stabilitet. Nationen med sloganet det ‘ægte nord stærk og fri’ kan også prale af prestigefyldte universiteter, stor naturskønhed, et offentligt finansieret sundhedssystem, kulturel mangfoldighed, to officielle sprog og et ry for fredsbevarelse og diplomati.

Disse faktorer har bidraget til Canadas globale omdømme som en sikker havn for investorer, da nationen er bakket op af et stabilt finansielt system, der fremmer innovation. Som et resultat har Canada opnået sin status som et globalt økonomisk kraftcenter.

Canada er med andre ord meget mere end ahornsirup og hockey. Men bare rolig, denne liste over canadiske økonomiske statistikker nævner kort begge dele.

Selvom Canadas økonomi for det meste har været robust siden 2020, så viser den nogle bekymrende tegn, der afspejler de samme som i mange andre lande. Især inflationen og boligmarkedet giver anledning til bekymring.

Nedenfor finder du adskillige canadiske økonomiske statistikker, som enhver canadisk borger er stolt af.

Canada fakta og statistik – redaktørens valg

57,5% af Canadas befolkning har en videregående uddannelse.

Canada er hjemsted for verdens tredjestørste oliereserver.

Toronto Stock Exchange er rangeret som den 12. største i verden.

Den canadiske dollar er den 7. mest handlede valuta i verden.

Hockey er en branche til en værdi af $11 milliarder.

Canadas økonomistatistik og fakta for 2023

1. Canada rangerer som verdens ottende største økonomi

Canada er rangeret som verdens ottende største økonomi baseret på nominelle BNP-estimater på $2,24 billioner (IMF) og $1,98 billioner (Verdensbanken). Men justeret for købekraftsparitet rykker Canada lavere i ranglisten til den femtende største økonomi.

2. Canadas udligningsprogram vil se $94,6 milliarder overføres fra Ottawa direkte til provinserne

Som en del af Canadas udligningsprogram vil den føderale regering overføre $94,6 milliarder til provinserne og territorierne i 2023-2024. Formålet med udligningsprogrammet er at afhjælpe skattemæssige uligheder mellem “har ikke”-provinserne og give en ekstra pengestrøm for at hjælpe med at understøtte den økonomiske aktivitet og vækst.

3. Canada har den højeste procentdel af sin befolkning med en videregående uddannelse blandt alle G7-lande

Canada har den højeste andel af personer i den arbejdsdygtige alder med en videregående eller universitetsgrad blandt alle G7-lande med 57,5%. Denne uddannelsesfordel viste sig at være særlig gavnlig i de tidlige dage af pandemien, da fjernarbejde blev normen, og uddannede personer var bedre i stand til at håndtere de økonomiske udfordringer.

Her er et interessant faktum i canadisk økonomi: uddannede arbejdere kunne prale af højere beskæftigelsesfrekvenser og indtjening i 2021 sammenlignet med 2016.

4. Servicesektoren udgør cirka 70% af Canadas økonomi.

Canadas økonomi er primært drevet af servicesektoren, som tegner sig for 70,5% af landets BNP. Derudover giver denne sektor omkring fire ud af fem job i Canada.

5. Canada har verdens tredjestørste oliereserver

Canada er hjemsted for cirka 9,7% af verdens samlede oliereserver, hvilket svarer til omkring 168 milliarder tønder olie. Dette gør Canada til verdens tredjestørste olierige land, lige efter Saudi-Arabien (med 297 milliarder tønder) og Venezuela (med 303 milliarder tønder).

6. 75% af al eksport sendes til USA

Samlede varer eksporteret fra Canada steg med 22,1 % fra 2020-niveauer til at nå $777,1 milliarder, hvoraf 75% var bestemt til USA. Naturligvis har Canada fordel af at dele verdens længste ubeskyttede grænse med verdens største økonomi.

7. Toronto Stock Exchange (TSX) er den 12. største børs i verden målt efter markedsværdi

Fra og med den 16. februar 2023 havde Toronto Stock Exchange (TSX) en samlet markedsværdi på ca. C$3,4 billioner ($2,76 billioner), hvilket gør den til den 12. største børs i verden. TSX’s placering er ikke langt væk fra at nå en top-10-position, som i øjeblikket besiddes af den saudiske børs (Tadawul) med en markedsværdi på $2,86 billioner.

8. TSX-indekset klarede sig nogenlunde på linje med Dow i 2022

I 2022 oplevede S&P/TSX Composite Index et fald på 8,5%, hvilket kan sammenlignes med faldet på 8,88% i Dow Jones-indekset. TSX’s præstation var dog markant bedre end faldet på 19,4% hos S&P 500-indekset og det fald på 33%, der blev observeret hos Nasdaq-indekset.

9. Den canadiske dollar faldt for første gang siden 2018

Den canadiske dollar ( CAD/USD ), kendt som loonie, oplevede et fald på 6,8% i værdi i forhold til den amerikanske dollar i 2022, og den handles i øjeblikket til omkring $0,74. Dette markerer det første årlige fald siden 2018. Dette fald kom dog de canadiere til gode, der investerede i amerikanske aktiver.

10. Den canadiske dollar er den 7. mest handlede valuta i verden

Den canadiske dollar rangerer som den syvende mest handlede valuta i verden. Fra april 2022 udgjorde den canadiske dollar 6,2% af det samlede volumen, hvilket er en stigning fra 5,0% i april 2019.

11. Canadas centralbank hævede renten med 1.700% i 2022

Canadas centralbank, Bank of Canada, gennemførte syv renteforhøjelser i 2022, hvilket fik dens styringsrente til at stige fra 0,25% i marts 2022 til 4,5% i januar 2023. Dette markerer det mest aggressive år med stigninger nogensinde. Du kan læse yderligere Invezz-dækning om Canadas centralbankrenteforhøjelser ved at klikke på dette link.

12. Canadas inflation var blandt de værste af alle udviklede lande

Når man ekskluderer Rusland, Brasilien, Argentina og Tyrkiet, så var Canadas inflationsrate blandt de højeste i G20-gruppen af udviklede og vækstøkonomier i 2022. Faktisk toppede Canadas inflation med 8,1% i sommermånederne, hvilket gør den til den tredje højeste inflation i G20. Landets inflation endte i 2022 på 6,8%, hvilket er det højeste niveau i 40 år.

13. Canadas økonomi er rangeret som den 14. frieste i verden.

Canada er rangeret som den 14. frieste økonomi i verden, ifølge Fraser Institutes Economic Freedom of the World-rapport . Indekset tager blandt andet hensyn til faktorer såsom regeringens størrelse, friheden til at handle internationalt og reguleringer.

14. Canada er medlem af G7, G20 og OECD.

Canada er medlem af gruppen af syv (G7) industrialiserede nationer, gruppen af tyve (G20) store økonomier og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). En plads ved bordet betyder, at Canada har en platform til at forsvare sine egne økonomiske interesser og prioriteter, såsom frihandel og miljømæssig bæredygtighed

15. Canada har underskrevet 15 frihandelsaftaler

Canada har underskrevet 15 frihandelsaftaler med 51 lande, hvoraf den mest bemærkelsesværdige er aftalen Canada-USA-Mexico (CUSMA), som erstattede den nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA). Disse frihandelsaftaler dækker tilsammen 1,5 milliarder forbrugere.

16. Canada har oplevet seks recessioner siden afslutningen af Anden Verdenskrig

Canada er et globalt økonomisk kraftcenter, men det er ikke immunt over for nedgangstider. Canada har oplevet seks recessioner i nyere historie. Disse omfatter recessionen i 1957, recessionen i 1981-1982, recessionen 1990-1991, recessionen i 2001, den store recession i 2008-2009 og covid-19 recessionen i 2020.

17. Canada er hjemsted for 4,4 millioner virksomheder

Ifølge Statistics Canada var Canada hjemsted for 1.336.336 arbejdsgivervirksomheder og 3.021.567 ikke-arbejdsgivervirksomheder, der hver genererede en omsætning på mindst $30.000 ved udgangen af 2022.

18. Canadas undergrundsøkonomi anslås til at være 2,7% af det samlede BNP

I 2021 blev undergrundsøkonomien i Canada vurderet til $68,5 milliarder, hvilket repræsenterer cirka 2,7% af landets BNP. Den vigtigste drivkraft bag denne vækst var en stigning på 18% i undergrunds økonomisk aktivitet forbundet med investeringer i boligstrukturer.

19. Den gennemsnitlige timeløn i Canada steg med 4% i 2022

I 2022 steg den gennemsnitlige timeløn i Canada med 4% fra $30,67 til $31,96. Forsyningssektoren havde den højeste gennemsnitlige timeløn på $47,86, mens bolig- og madservicesektoren havde den laveste på $18,50 i timen.

20. 15% af canadierne tjener mere end $100.000 årligt

Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Canada er på lidt over $75.000 om året, hvor 15% af befolkningen tjener mere end $100.000 årligt. For at blive betragtet som en af de 1% med højest indkomst af alle lønmodtagere, så skal en person tjene mindst $512.000 om året.

21. De gennemsnitlige boligomkostninger faldt med 18% i januar 2023

Fra og med januar 2023 faldt den gennemsnitlige boligpris i Canada med 18% fra år til år til $612.204. Ejendomstransaktionerne faldt også med 58% fra år til år til kun $20.931, hvilket resulterede i, at boligsalget ramte et nyt lavpunkt i 14 år til at starte året.

22. Overkommelige boliger i Canada har nået sit laveste punkt siden 1980’erne

Ifølge National Bank of Canada kræver et typisk hjem i Canada 67,3% af en medarbejders løn for at håndtere personens gæld. Invezz’s grove beregninger, der inkluderer kommunale skatter, elektricitet og andre omkostninger, maler en mere bekymrende statistik over boligmarkedet.

23. Canada tegner sig for næsten 75% af verdens ahornsirup produktion

Ingen artikel om canadisk statistik er komplet uden den obligatoriske omtale af landets højt værdsatte skat: ahornsirup. Canada er verdens største producent af ahornsirup og tegner sig for omkring 71% af den globale produktion. I 2020 producerede canadiske ahornsirup producenter rekordhøje 13,2 millioner gallons (49,7 millioner liter) sirup. Et sjovt fakta: omkring 3.000 tons ahornsirup til en værdi af omkring $19 millioner blev stjålet i 2011 og 2012 som en del af det største røveri i canadisk historie.

24. Hockey er en branche til en værdi af $11 milliarder

Hvad er mere canadisk end ahornsirup? Hockey. Ifølge en undersøgelse fra 2015 er hockey en branche til en værdi af $11 milliarder, der spiller en vigtig rolle i landets små samfund. Undersøgelsen viser, at mere end $1 milliard i turismeindtægter finder vej til byer og byer med en befolkning på mindre end 100.000.

Konklusion

På trods af nogle udfordringer i de seneste år, så har den canadiske økonomi vist modstandsdygtighed og fortsætter med at vokse. Regeringens bestræbelser på at fremme innovationen, investeringerne og handlen har bidraget til denne vækst, såvel som landets højt kvalificerede arbejdsstyrke og mangfoldige række af industrier.

Når vi bevæger os fremad, så bliver det interessant at se, hvordan den canadiske økonomi fortsætter med at udvikle sig og tilpasse sig de skiftende globale omstændigheder. Ikke desto mindre har Canada et stærkt fundament og en forpligtelse til bæredygtig vækst, og er således godt positioneret til at møde de udfordringer og muligheder, der ligger forude.

Hvis du fandt nogen af ovenstående statistikker nyttige og ønsker at citere dem i dit arbejde, så bedes du kreditere Invezz.com som kilde