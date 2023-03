VIDEO: Hvad sker der med Tether i denne post-BUSD-verden? Tether CTO Paolo Ardoino slutter sig til podcasten

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Meget har ændret sig, siden jeg var vært for Tether CTO Paolo Ardoino på Invezz-podcasten i oktober sidste år.

Blot et par uger efter vi talte sammen kollapsede FTX i en udvikling, som de færreste så komme. Indenfor et par dage blev Tether til en værdi af $3,5 milliarder indløst som en del af et bredere kollaps på kryptovaluta markederne. Men for Tether gik det hele uden problemer.

I denne uge sluttede Ardoino sig igen til podcasten for at tale om, hvordan tingene har ændret sig siden, såvel som en række andre emner i det altid dynamiske stablecoin-rum.

Vi begyndte med at snakke om Lugano, der er en smuk lille by i Schweiz, som er et år inde i Plan B, der er et initiativ, der har fået Tether til at samarbejde med byen for at skubbe til blockchain-udbredelsen.

Paolo påpegede forskellene mellem Lugano og El Salvador, hvor Bitcoin endnu er et fuldt lovligt betalingsmiddel, hvilket jeg skrev om, da jeg besøgte landet sidste år, men som dog har kæmpet noget på uddannelsesfronten.

Lugano er et mindre initiativ, forklarede Paolo, hvilket betyder, at det lettere kan udvikles og fremmes. Jeg spurgte derfor om, hvor nemt det var at få de handlende til at tage Bitcoin og Tether til sig som betalingsmiddel – et andet område, hvor El Salvador har kæmpet.

Men dette udvidede sig til et bredere emne om udviklingslandene og Bitcoin, såvel som styrken af den amerikanske dollar. Som europæer er Paolo udmærket klar over den amerikanske dollars dominans.

For visse udviklingslande repræsenterer dollaren en flugtrute, og diskussionen omkring Tethers plads i at tilbyde adgang til dollaren var fascinerende. Jeg vil lade dig udfylde mellemrummene, men lad os bare sige, at Argentina, Libanon, Venezuela og Tyrkiet blev nævnt.

Bortset fra den bredere diskussion om Bitcoin og udviklingslandene, så kom vi også ind på kontroversen omkring Tethers reserver – en historie som åbenbart har frustreret Paolo.

Han talte om, hvordan Tether afviklede hele sin kommercielle papirportefølje på ni måneder – svimlende $30 milliarder. Dette er en gigantisk beløb, og vi talte også om milliarder af indløsningsanmodninger i kølvandet på kryptovaluta skandalerne sidste år (noget som de banker med fraktioneret reserver utvivlsomt ville have kæmpet med).

Paolo diskuterede fællesskabets reaktion og beslutningen om at afvikle eksponeringen af kommercielle papirer til fordel for statsobligationer. Jeg spurgte ham, om denne statsobligations bevilling (58% er de seneste tal, selvom dette kunne have ændret sig siden) ville falde, hvis/når kurserne falder igen. Paolos svar var ganske sigende – de er et “magert team”, der afslørede et overskud på $700 millioner i 4. kvartal, da resten af kryptovaluta verdenen gav genlyd fra FTX-kollapset, og de har derfor ikke ligefrem brug for det kraftige udbytte, der tilbydes lige nu.

Paolo talte også om kritikken af ham og Tether sammenlignet med de mere “spændende” eller “sejere” administrerende direktører som dem, der stod i spidsen for firmaer som FTX, Celsius, Voyager Digital for blot at nævne nogle få. Selvfølgelig er ingen af disse administrerende direktører stadig aktivd – et pointe som Paolo sørgede for at påpege.

Vi kom også ind på reguleringen og det faktum, at den amerikanske regulering har handlet hårdt på det seneste. Jeg spurgte Paolo, hvad det hele betød for Tether, som netop har hovedkvarter udenfor USA. Hans tanker var interessante, da Tether for nylig steg til en markedsandel på over 50% for første gang siden 2021 – og især som europæer!

Dette er en forsmag på de emner vi berørte, men vi sprang dog rundt i en hel masse emner. Det er en meget interessant periode på stablecoin-markedet og kryptovaluta branchen som helhed, så det var en sjov samtale.

