USDC’s forsyning er styrtdykket med $21 milliarder fra højdepunkt efter bankuro skræmmer kryptovaluta investorerne

Indtil for en uge siden blev USD Coin anset som verdens sikreste stablecoin.

BUSD, der er en af møntens vigtigste rivaler, blev lukket i sidste måned af de amerikanske tilsynsmyndigheder. Tether er den eneste stablecoin, der i øjeblikket er foran USD Coin, har længe været plaget af spørgsmål om sine reserver (jeg interviewede Tethers Paolo Ardoino om dette og andre stablecoin-spørgsmål for et par uger siden).

Men en uge er lang tid indenfor krypto, og tingene har bestemt ændret sig siden. Sammenbruddet af Silicon Valley Bank (SVB) sendte chokbølger gennem markedet, hvor udstederen af USD Coin – Circle – holdt reserver, der understøttede USDC i banken.

Hvad skete der med USDC?

Oprindeligt vidste markedet ikke, hvor meget af Circles reserver, der var i SVB. Det var kendt, at 25% af Circles reserver blev holdt kontant i banker, men fordelingen var ikke klar. Det blev derefter bekræftet af Circle, at 8,25% blev holdt hos SVB, svarende til $3,3 milliarder.

Frasalget i denne tvivlsperiode – og derefter – var aggressivt, hvor USD Coin mistede bindingen til under 90 cent på flere børser og trak Bitcoin ned med sig.

USDC-forsyningen sælges ud på trods af bankgaranti

Den amerikanske regering trådte dog ind for at garantere indbetalingerne, og dermed blev bindingen af USDC hurtigt gendannet til tæt på $1.

Men det samlede udbud af USD Coin er faldet markant. På lidt over en uge er udbuddet faldet 17% fra $44,2 milliarder den 6. marts til $36,9 milliarder i dag.

Det vil være interessant at spore, om investorerne vender tilbage, men efter et år, hvor der har været så mange krypto skandaler – inklusive nogle ikke så stabile stablecoins – så er angsten omkring banksuroen forståelig.

Circles udbud faldt allerede før SVB-affæren, hvilket var i tråd med hele kryptovaluta branchens fortsatte bevægelser under dette bjørnemarked. Sidste juli markerede et højdepunkt på $58,3 milliarder. Dette er faldet 37% siden, et fald på $21,4 milliarder.

Hvad nu for USDC?

At se tilbage over en længere tidsramme viser naturligvis, hvor bemærkelsesværdig væksten har været, hvor USDC har været en af de store vindere under det ubarmhjertige tyremarked i 2020 og 2021.

Hvad der er det næste for USDC er dog mindre klart. Tilliden til krypto som helhed er stadig i rendestenen, på trods af den seneste stigning hos Bitcoin. Dette har været den største faktor af alle i forbindelse med faldet i løbet af det sidste år.

Tilsynsmyndighederne har også bevæget sig ind i rummet i et stigende tempo. Nogle har mistanke om, at dette kunne hjælpe Tether, som allerede har førstepladsen og har fordelen af at have hovedkvarter uden for USA.

Men på trods af den sidste uges kaos, så er USD Coins store fordel dens gennemsigtighed og reservesituation. Kun 25% af dets reserver er i kontanter, mens hovedparten af resten er i statsobligationer. Dette repræsenterer omtrent så sikker en investering som muligt (hvis statsobligationerne skulle fejle, så ville der ikke være nogen dollar og derfor ingen stablecoin).

Som sagt blev dette i sidste uge anset som den sikreste stablecoin derude. Jeg er ikke sikker på, at meget har ændret sig – dette kaos stammede fra de traditionelle finansmarkeder og en total fejlstyring af risikoen fra banksektorens side. Circle vil vide dette og fordele mere forsigtigt fremadrettet – og under alle omstændigheder, så trådte USA jo ind.

At vælte USD Coin fra sin piedestal til fordel for en anden stablecoin ville være en fejltagelse. Ud af bradepanden og ind i ilden, som det gamle ordsprog siger.

Dette kunne markedet indse fremover. Selvfølgelig, hvem ved, hvad der vil ske i kryptovalutaens kaotiske verden – en underskrift fra en regulator, og dette udbud kunne styrtdykke endnu mere drastisk.