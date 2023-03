Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Det her eskalerede hurtigt.

Silicon Valley Bank ( Nasdaq: SIVB ) er et overstået kapitel, hvilket er det største bank offer siden Lehman Brothers chokerede verden i 2008. Ind kom den amerikanske regering og trak i nødbremsen for at afværge krisen – i hvert fald på kort sigt.

Som Joe Biden sagde, “det er sådan kapitalismen fungerer”.

Men effekten vil være vidtrækkende. Det har markedet allerede indset. Ser man på forventningerne til renten, så er ændringen svimlende.

Søndag aften faldt Fed Fund-futures i juli fra 5,63% til 5,15%. Dette svarer til et fald på næsten 50 bps i prognoserne for Feds renteforhøjelsespolitik på blot et øjeblik.

Ser man på Fed-futures implicitte sandsynligheder, så viser nedenstående diagrammer, hvor markant udsigterne for det næste Fed-møde er skiftet.

I løbet af få dage er vi gået fra en 70% chance for en stigning på 50 bps til 0%, mens basisforventningen nu slet ikke er nogen som helst stigning, med en 72% sandsynlighed fra 0% i sidste uge.

Men hvorfor? Tja, fordi tingene går i stykker – derfor. Vi har hele tiden vidst, at Feds store mål i løbet af det sidste år har været at hæve renterne lige præcis nok til, at inflationen tøjles, men dog ikke så meget at økonomien er hæmmet, hvorefter en beskidt recession blev udløst.

Søndag bød på slinger i valsen i banksystemet, hvor markedet bevægede sig i forventningen om, at Fed simpelthen ikke vil kunne undgå at skifte fra sin tidligere stramme politik.

Hvad betyder dette for risikoaktiverne?

Selvfølgelig behøver risikoaktiverne kun at høre nogen hviske ordet “omvending”, hvorefter de pakker deres kufferter for at rejse nordpå på diagrammerne på tværs af kloden. Bitcoin var hovednavnet i går, og førte de andre kryptovaluta mønter opad, da mønten generobrede $24.000 niveauet, og nu er tilbage på niveauet for to uger siden, efter at have dykket under $20.000 midt i krisen i weekenden.

Som det har været tilfældet hele året, så er det et tilfælde af dårlige nyheder er gode nyheder. Hvorfor skulle både aktier og krypto stige, når bankerne næsten kollapser? Fordi en næsten-katastrofe betyder en hurtigere tilbagevenden til det forjættede land med lave renter – derfor.

Det er en sjov verden, vi lever i.

Er renteforhøjelserne slut?

Men hvad med det store spørgsmål: Er rentestigningerne slut? Vi har set på sandsynligheden for forhøjelser på næste uges Fed-møde, men hvad med prognoser omkring terminalrenten? Er ratecyklussen helt forbi?

Den bedste måde at se på dette på er at gøre præcis, hvad vi gjorde ovenfor for marts futures – bortset fra juli. Nedenstående diagram viser med orange sandsynlighederne i dag sammenlignet med de sorte bjælker, der viser sidste uges sandsynligheder. Som sagt er tingene eskaleret ret hurtigt.

Diagrammet viser kun en 1,6% chance for en højere rente i juli. Det er utroligt, da sidste uges prognose havde dette tal på 100% – det er rigtigt, futures indebar bogstaveligt talt 0% chance for, at raterne ikke ville være højere med mindst 50 bps.

Der er endda 31% chance for lavere priser i juli. Analytikere fra Goldman Sachs kom også ud søndag aften og sagde, at de var enige med denne forventning.

Det begynder derfor at give mening, at Bitcoin er steget til over $24.000, ikke?

Naturligvis brøler inflationen stadig derude, selvom den er faldet siden sit højdepunkt. Den seneste CPI-måling er ude i eftermiddag og har potentialet til at ruske op i tingene, hvis tallene er varme.

Men dette vil dog være en overraskelse. Markedet har skiftet fra at frygte inflation til at frygte en recession siden årsskiftet, og alt tyder på, at inflationen er på vej ned. Og nu hvor bankernes vakler takket være SVB, der bukker under for de høje renters kvælertag, så mener markedet, at Fed ikke har andet valg end at vende tilbage til en lavere rentepolitik.

Hey Jerome, kan du huske, hvor du stillede pengeprinteren?