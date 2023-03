VIDEO: Krypto venturekapitalisme

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Både kryptovaluta og venturekapitalisme er utroligt volatile sektorer. Kombiner disse, og du har mildest talt meget at tale om.

I det seneste afsnit af Invezz-podcasten interviewede jeg Blair Zhu, der er Brand leder hos krypto venturefirmaet Mint Ventures.

Blair og Mint har tidligere offentliggjort adskillige rapporter om forskning, og de dykker ned i de seneste tendenser og forsøger at bruge en forskningsbaseret tilgang med henblik på at danne sig et overblik over markedet.

I dette afsnit af podcasten spurgte jeg hende om en hel masse emner. Det voldsomme 2022 var svært at undgå, og vi diskuterede effekterne på hele branchen, og hvordan dette påvirkede venture-siden af sagerne.

Jeg spurgte også Blair om den mørke side af krypto. Vi diskuterede arven fra skandalerne sidste år, herunder FTX-krakket, Celsius-konkursen og UST-dødsspiralen. Vi talte også om “regelbryderne”, som Blair så diplomatisk udtrykte dette, indenfor venture branchen.

Jeg spurgte også Blair om, hvilke tendenser hun så, og hvordan hun forventer rummet vil komme videre. Hun nævnte den seneste lovgivningsmæssige udvikling og nogle af de afsmittende effekter dette vil have.

For at uddybe dette talte vi om stablecoin-området og hvordan det stadigt skiftende regulatoriske landskab påvirker tingene. Blair sagde også, at hun ikke var klar til at give op med hensyn til kryptovaluta drømmen om en (fungerende) decentraliseret stablecoin.

Vi kom ind på DeFi og Ethereum, og i denne forbindelse diskuterede vi om sidstnævnte altid vil forblive dominerende. Og selvfølgelig snakkede vi også en smule Bitcoin.

I sidste ende var dette en diskussion, der berørte meget af det, der i øjeblikket sker indenfor kryptovaluta branchen.

