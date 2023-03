Rusland tager den kinesiske yuan til sig, mens angrebet på den amerikanske dollar fortsætter

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Forholdet mellem Rusland og Kina fortsætter med at styrkes. Kinas præsident Xi Jinping er i øjeblikket på statsbesøg i Rusland, hvor der er kommet flere udmeldinger, der styrker det økonomiske samarbejde mellem de to lande fremadrettet.

En af de mest bemærkelsesværdige er måske Putins opbakning til den kinesiske yuan som den foretrukne valuta for international handel.

Vi går ind for at bruge den kinesiske yuan til betalinger mellem Rusland og landene i Asien, Afrika og Latinamerika. Jeg er overbevist om, at disse former for betalinger i yuan vil udvikle sig mellem russiske partnere og deres modparter i tredjelande Vladimir Putin

Hvorfor dropper Rusland dollaren?

På trods af en fælles erklæring fra de to præsidenter om, at de økonomiske aftaler, som tæller 14 i alt, “ikke var konfronterende i deres natur…og ikke rettet mod (andre) lande”, så betragtes tiltaget bredt som en fortsat indsats fra Putin om at droppe dollaren, som har været verdens reservevaluta siden Anden Verdenskrig.

Rusland har været hæmmet af vestens sanktioner siden landet invaderede Ukraine i februar 2022. En af de mest effektive af disse sanktioner har været, at dets banker er blevet lukket ude af den internationale betalingskanal SWIFT.

Dette har gjort det betydeligt mere udfordrende at foretage betalinger i dollars eller euro. Som følge heraf har Rusland været tvunget til at rette blikket mod alternativer.

Visse analytikere frygter, at den russiske økonomi allerede er alt for afhængig af yuanen. Selv før krigen i Ukraine havde Rusland lagt planer om at reducere landets afhængighed af dollaren. Nu er landet blevet tvunget til at fremskynde disse bestræbelser.

Andelen af udenlandsk valuta i de russiske banker faldt til 15% i tredje kvartal af 2022. Yuan-betalinger på det russiske marked er steget med 32%, mens dollar og euro betalinger er faldet med henholdsvis 52% og 24%. Selv på det russiske aktiemarked er yuanens andel af handelen steget fra 3% til 33%.

Vil dollaren altid være reservevaluta?

Dette følger det stigende antal opråb om, at dollarens dominans kunne være ved at blive mindre, selvom valutaen fortsat bevarer sit kvælertag på den globale reservestatus.

IMF udgav en rapport i 2022, der vurderede “skjulte erosion af den amerikanske dollar”. Den viste en valuta, der stadig bevarer en absolut dominerende førsteplads, men gav også grund til at tro, at den var på vej nedad.

Centralbankerne tildelte mere til utraditionelle valutaer, mens dollarens andel af den globale handel også var faldende.

Selvfølgelig har verden ændret sig meget siden da. Rapporten blev udgivet i marts 2022. Siden da er inflationen steget, og verden er nu skiftet til et stramt monetært regime med en af de hurtigste rentestigninger i mands minde.

Med den udbredte inflation er dollaren faktisk blevet styrket overfor de andre valutaer, efterhånden som investorer er strømmet til valutaen på grund af dens beskyttende egenskaber og status som den verdens reservevaluta – dog med en tilbagetrækning i de seneste måneder, efterhånden som inflationen er aftaget.

Ikke desto mindre betyder dollarens stigning i forhold til de andre store valutaer ikke nødvendigvis, at dollarens plads som reservevaluta gør det samme.

Rusland og Kinas indsatser vil yderligere forsøge at udhule denne status. Indtil videre er dollaren fortsat kongen, men det er ikke desto mindre utvivlsomt rimeligt at sige, at truslen fra den kinesiske yuan er vokset betydeligt i de seneste år.

Valutaens tilknytning til Rusland, og Ruslands bekræftelse af, at landet vil fortsætte med at tilskynde brugen af yuanen til handel, er blot den seneste påmindelse om dette.