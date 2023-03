S&P 500 har været faldende, men for euro- og GBP-investorerne har det ikke været helt så slemt

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Nu hvor vi bevæger os mod slutningen af 1. kvartal af 2023, så lad os tage en pause og se på, hvordan aktiemarkedet har klaret sig indtil videre i år.

Det er klart at 2022 var et år fra helvede for investorerne, da priserne faldt mere end noget år siden det berygtede 2008. Vi så den hurtigste valuta-politiske opstramning i nyere tid, og med det faldt markedet…hurtigt.

S&P 500 faldt med 19,4%, det værste år siden 2022.

Dollaren accelererer i 2022

Ikke desto mindre mangler der en vigtig ting her. Og det er dollaren. Det er nemlig ikke alle investorer i S&P 500, der er amerikanske statsborgere. For udenlandske investorer kan et afkast i lokal valuta være mere relevant – et punkt som nogen gange overses.

I år klarede dollaren det absolut fantastisk i årets første tre kvartaler og accelererede opad, da usikkerheden rystede økonomien, og investorerne flygtede til det sikreste aktiv på markedet, som vel er dollaren.

Dollarens status som verdens reservevaluta betyder, at den har en tendens til at styrke sig i krisetider – i hvert fald overfor andre valutaer.

Hvordan klarede de udenlandske investorer sig i 2022?

Som jeg skrev i denne artikel i december sidste år, så betyder dette, at for udenlandske investorer har afkastet faktisk ikke været så slemt. Men da inflationen aftog i de sidste måneder af sidste år, så gav dollaren nogle gevinster tilbage til de andre valutaer.

Nedenstående diagram viser S&P 500-afkastet i både dollars og anden udenlandsk valuta. Som du kan se bidrog den samlede stigning hos dollaren på årsbasis til at beskytte de udenlandske investorer noget.

En anden måde at se dette på er nedenfor, der er det endelige afkast for indekset på tværs af et udvalg af større valutaer.

Hvad er der sket i 2023?

I 2023 er dollaren vendt lidt tilbage, mens S&P 500 er steget med relativt beskedne 3,3%.

Det nuværende scenarie sammenlignet med 1. januar 2022 er som følger:

Så selvom det ikke kan benægtes, at det har været et hårdt år for investorerne hele vejen rundt, så betyder valutaeffekterne, at slaget i det mindste er blevet mildnet for de udenlandske investorer.

Indtil videre, hvor 1. kvartal som sagt nærmer sig sin afslutning, så har 2023 været et turbulent år, hvor bankkaosset i de sidste par uger har udløst bekymring. Priserne har dog været…fine. For langsigtede investorer kun de nu kun håbe på, at episoden ikke bliver meget mere end en fodnote ned ad linjen, og at S&P 500 kan udskrive et positivt år – for udenlandske investorer og amerikanere – efter det, der var et knusende 2022.