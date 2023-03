Metacade-prisprognose, mens token-salgshypen fortsætter

Metacade (MCADE) er en hurtigt voksende GameFi-platform, der klarer sig godt, da den sidste fase af forsalget af token-forsalget nærmer sig sin afslutning. Data fra deres hjemmeside viser, at platformen har rejst $14,2 millioner, hvor 87,21% af de udbudte tokens er blevet solgt. Over 1 milliard tokens er blevet købt, og der er nu kun ~104 millioner tilbage.

Fremkomsten af GameFi-branchen

GameFi-branchen forventes at have en stærk markedsandel indenfor gaming branchen i de kommende år. Dataene viser, at sektoren blev vurderet til $~9 milliarder i 2021 og forventes at have en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 27,3% til $38 milliarder.

Branchen er ved at opleve en bred accept, hvor en rapport fra Messari viser, at antallet af unikke aktive wallets (UAW) steg til over 1 million. Denne vækst er blevet hjulpet på vej af den stigende inkorporering af finansielle værktøjer, der gør det muligt for folk at tjene penge, når de spiller.

Som et resultat er de fleste GameFi-tokens steget kraftigt siden deres lancering. Decentralands ( MANA/USD ) er steget med over 4.500% fra sit laveste punkt nogensinde, mens Axie Infinitys (AXS/USD) er steget med ~4.000% fra sit laveste punkt i 2021. Blockchain-gaming tokens har også overgået andre populære kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum.

Metacade forsalgets succes

Succesen med GameFi-tokens forklarer, hvorfor Metacade har haft så stor en succes under deres tokens forsalgsbegivenhed. Data offentliggjort på deres hjemmeside viser, at udviklerne har rejst $14,2 millioner efter at have solgt over en milliard tokens.

87,2% af alle tokens er nu blevet solgt, og MCADE-prisen er løbende steget på grund af den stigende efterspørgsel. Efterhånden som nedtællingen til den sidste dag for token-forsalget nærmer sig, så kunne prisen fortsætte med at stige.

Ifølge Metacades hvidbog vil den næste fase efter det nuværende token-forsalg være at få tokenet opført på nøgleplatforme som Coinbase og CoinGecko. De vil også arbejde på at opføre tokenet hos en række centrale centraliserede børser som Binance og OKX og derefter begynde at bygge Metacade-platformen.

Metacade prisprognose

Et almindeligt spørgsmål blandt læserne er, om Metacade-prisen vil stige eller falde efter dens token børsnotering. Ligesom andre digitale valutaer er det svært at forudsige, om Metacade vil blive en succesfuld platform. Af denne grund er det ikke muligt at forudsige om MCADE vil være en god investering eller ej, men hvis projektet passer til din portefølje, så kan du deltage i forsalget her.

I de seneste par år har vi set en række op- og nedture i de digitale valutaers præstationer. Faktisk forsøger branchen at komme sig over en af de længste kryptovintre nogensinde.

Den fremtidige prisbevægelse af MCADE vil afhænge af en række faktorer. Den primære katalysator for tokenet vil være udviklingen af platformen og dens popularitet blandt brugerne. MCADE’s præstationer vil også afhænge af de bredere præstationer hos de andre kryptovalutaer. Tidligere har vi set en tæt sammenhæng mellem de digitale valutaer.

Metacades hvidbog og succesen med dets token-forsalg viser, at der faktisk er stor efterspørgsel på tokenet. Som nævnt har forsalget allerede rejst over $14 millioner, mens tokenets pris er steget til $0,02 fra $0,0185 i den foregående fase.

Der er andre faktorer, der vil påvirke Metacade-prisen i fremtiden. For eksempel vil Federal Reserves valutapolitik have en indflydelse på prisen. I de fleste tilfælde, som vi så i 2022, så faldt priserne på kryptovalutaerne, da Federal Reserve hævede renten med ~400 basispoint.

Hvad er fremtiden for Metacade?

Sidste fase af Metacades token-forsalg slutter i løbet af de næste par dage. Dette vil blive efterfulgt af udviklingsfasen af spilplatformen og børsnoteringen på nøglebørser som Binance og OKX. I andet kvartal vil udviklerne lancere Metacades platform, skabe partnerskaber med etablerede projekter og udvide sine centraliserede børsnoteringer. Hvidbogen bemærker også, at udviklerne vil lancere den grundlæggende DAO-model for fællesskabet.

Som platform vil Metacades fremtid afhænge af antallet af aktive brugere på platformen, såvel som udviklingen af dens DAO.