Yuga Labs udgiver 2D P2E-spil, mens Metacade-forsalget nærmer sig afslutningen

Bored Ape Yacht Clubs (BAYC) moderselskab Yuga Labs har udgivet Legends of the Mara, der er et samlingsbaseret 2D-strategi P2E-spil, idet den sidste fase af det nye Web3-fællesskabshub Metacade forsalg nærmer sig sin afslutning.

Det nye Yuga Labs 2D-strategispil vil give Otherdeed NFT-indehaverne og spillerne mulighed for at gøre krav på gratis fartøjer og opdage deres potentiale. Legends Of Mara-spillet fortsætter, hvor Trip by Otherside Meta-spillet slap og giver spillerne mulighed for at lære om Kodas, deres oprindelse og deres oprindelige forhold til Otherside.

Det nye 2D-strategi P2E-spil føjer til antallet af play-to-earn (P2E) spil derude, som Metacade platformen sigter mod at samle under ét tag for at tilbyde GameFi-spillerne en bedre oplevelse i deres Web3-rejse.

Hvad er Metacade, og hvorfor er et ekstra P2E-spil en god ting

Metacade sigter mod at blive det ultimative Web3-fællesskabshub, hvor spillere og blockchain-fans kan kommunikere og samarbejde med hinanden. Projektet skaber et sjovt og dynamisk virtuelt hangout for ligesindede til at nyde alt, hvad GameFi har at byde på, samt opleve alt, hvad Web3-kulturen har at byde på.

Fællesskabs-hubben vil fokusere på de mest presserende fortællinger og trendende udviklinger i blockchain-spiløkosystemet, herunder nyligt udgivne P2E-spil, såsom Yuga Labs’ Legends Of Mara-spil. I det væsentlige vil Metacade revolutionere Web3-markedet ved at bygge en one-stop platform, hvor Metaverse-fansene kan netværke og opbygge deres karrierer indenfor P2E-verdenen med et højt potentiale.

Metacade-medlemmer og indehavere af dets originale token $MCADE, hvis sidste fase af forsalget er 90% udsolgt i skrivende stund, vil være i stand til at drage fordel af annonceindtægter, turneringer/begivenheder/præmielodtrækninger, jobannoncer, pay-to-play arkaden , spiltestning og en gamefi Launchpad.

Hvad så efter Metacade-forsalget?

Ifølge Metacades hvidbog er der flere ting planlagt til 1. kvartal, 2023 ved siden af det nuværende forsalg . Den ene er den indledende udvikling af Metacade, som allerede er i gang og på et meget fremskredent stadium.

Derudover arbejdes der også på at blive oplistet på en række af verdens mest refererede hjemmeside til prisopgørelse af kryptoaktiver CoinMarketCap og Coingecko, såvel som en børsnotering på tre til fem kryptovaluta børser. Ifølge oplysningerne på Metacades officielle hjemmeside er det planen, at MCADE-tokenet skal børsnoteres på Uniswap, MEXC Global og BitMart krypto børserne, når forsalget er afsluttet den 31. marts 2023.

Slutningen af 1. kvartal 2023 nærmer sig med hastige skridt, og øjnene er nu rettet mod de begivenheder, der er planlagt til 2. kvartal 2023. Dette betyder, at de investorer, der ønsker at investere i Metacade, bør handle hurtigt. Hvis du gerne vil vide mere om forsalget, så kan du besøge Metacades hjemmeside.

Og da marts markerer slutningen på første kvartal, og Metacade-forsalget forventes at slutte i slutningen af marts, så forventes børsnoteringen af MCADE på de større krypto børser at starte i 2. kvartal, 2023 sammen med de andre ting, der er planlagt for kvartalet.

De kommende Web3-spil gør MCADE til en god investering

Nå, kryptovaluta markedet er et ret volatilt marked med mange risici, og beslutningen om at investere i ethvert projekt kræver, at man som investor udviser rettidig omhu for at sikre sig, at projektet er har ben at gå på, og at det har udsigt til at vokse.

Når dette så er sagt, så planlægger Metacade at lancere så mange P2E-spil som muligt på deres platform for at gøre livet lettere for både spillerne og udviklerne. Projektet er blevet godkendt af det førende blockchain-revisionsfirma Certik, hvilket betyder, at det er gennemsigtigt, hvilket er et stærkt salgsargument, og især nu hvor krypto rummet har været vidne til så mange fidusprojekter.

Derudover har projektet fået megen opmærksomhed fra krypto samfundet i forhold til den hastighed, hvormed forsalget er blevet udsolgt, hvilket betyder at investorerne føler sig sikre på projektet og mener, at det er et levedygtigt projekt. Udover at bruge MCADE-tokenet til at få adgang til en række forskellige fordele indenfor Metacade-økosystemet og handle det på de større børser, når det først er børsnoteret, så vil MCADE-indehaverne også have mulighed for at deltage i Metacades beslutningsprocesser via Metacade DAO, der er planlagt til at gå live i 1. kvartal 2023.

Endelig har MCADE token prisen været støt stigende under forsalget, og den forventes at foretage et stort spring, når den først er børsnoteret på kryptovaluta børserne. Indtil videre er tokenet steget fra $0,008 i beta-forsalgsfasen til $0,02 i den nuværende og sidste forsalgsfase.