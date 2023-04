Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Begrebet decentralisering har en nærmest forførende kvalitet.

En finansverden uden behov for centrale parter er så romantisk, som det nu bliver. Transaktioner suser rundt rent peer-to-peer. Ren effektivitet, lave gebyrer og høj hastighed og uden behov for tillid. Hvad er der ikke at elske?

Men lige så fortryllende som denne vision virker, så viser det sig at være udfordrende at gøre den til virkelighed på kryptovaluta området.

Hvor centraliserede er kryptovalutaerne?

Vi har set mange kryptovalutaer afsløret som værende væsentligt mere centraliserede end annonceret. Solana er den, som man først kommer til at tænke på, med bekymring for, at en del af årsagen til dens meteoriske opløb under pandemien skyldtes manipulation fra Sam Bankman-Fried, som havde tætte bånd til mønten.

Mindre altcoins bliver ofte hånet for at være påvirket af hval wallets. Selv Ethereum, verdens næststørste kryptovaluta, er væsentligt mere centraliseret, end mange på markedet antager. Jeg skrev et dybt dyk om min vurdering af Ethereum i oktober sidste år (spoiler: jeg værdsætter den som en teknologiaktie), men jeg vil kort opsummere nogle af de aspekter, der afslører, hvor centraliseret den er.

For det første udføres hovedparten af aktiviteten på Ethereum, og den samlede fastlåste værdi (TVL), via centraliserede stablecoins som Tether og Circle. Disse stablecoins er underlagt loven og har ved flere lejligheder vist, at de kan og vil indefryse aktiver, hvis de pålægges af lovgiverne at gøre dette (hændelsen på Tornado Cash dukker op i tankerne).

Selvfølgelig er Ethereum er hjemsted for decentraliseret finans (DeFi), men er det nu virkelig DeFi, hvis det hele kører på centraliserede stablecoins og kan lukkes ned, hvis loven kræver det? Ethereum-grundlæggeren Vitalik Buterin ved dette og er endda gået så langt som til at sige, at disse centraliserede stablecoins har så meget indflydelse, at de kan afgøre skæbnen for fremtidige krypto forks:

Jeg tror, at (spørgsmålet om centraliserede udbydere, der bestemmer Ethereum’s retning) vil blive mere problematisk i den kommende tid. Dybest set kan USDC’s beslutning om, hvilken blockchains der skal betragtes som Ethereum, blive afgørende for fremtidige omstridte hardforks. Ethereum-grundlægger Vitalik Buterin

Så er der spørgsmålet om staking. Det meste staking på Ethereum udføres gennem staking puljer, hvoraf mange af disse er centraliserede.

Så er der spørgsmålet om cloud-udbydere. Vidste du, at halvdelen af noderne på Ethereum drives af Amazon?

Overordnet set er kryptoer ofte mere centraliserede, end de ser ud til. DAI er et andet stærkt eksempel. Fællesskabet er blevet tvunget til at foreslå en frit flydende model for deres stablecoin for at bevæge sig væk fra DAI’s afhængighed af centraliseret sikkerheder som USDC , men planen om at have en fritsvævende stablecoin er ambitiøs, for at sige det mildt.

Er folk ligeglade med decentralisering?

Ovenstående tegner et helt andet billede end den revolutionære, mellemmandsfri verden, som kryptovalutaerne gav løfte om. Når dette så er sagt, så er krypto endnu bare en baby – og blev lanceret da Satoshi Nakamoto udgravede den første block tilbage i januar 2009. Det er rimeligt at skære lidt ned på krypto som helhed, fordi de er ikke det de lovede at være lige nu.

Men vil det nogensinde komme dertil? Vejen til decentralisering er på alle sider omringet af almindelige faldgruber centreret om bekvemmelighed, effektivitet og brugervenlighed, som langt fra er umulige med et decentraliseret produkt, men absolut sværere. Se ikke længere end den ultra-rene Binance-blockchain, der er en meget centraliseret blockchain, men dog en, der opererer med tæt på nul gebyrer og fungerer ekstremt glat sammenlignet med mange af dens decentraliserede slægtninge.

Binance blockchainens popularitet peger på et vigtigt punkt. Uanset hvor forførende decentralisering er, og uanset hvor afstemt med kryptos grundprincipper konceptet er, så vil folk altid værdsætte bekvemmelighed og anvendelighed højt. Det nytter ikke noget at blive decentraliseret, hvis tingene ikke fungerer. Basta.

Ethereum kan koste hundredvis af dollars i gasgebyrer for grundlæggende transaktioner på tidspunkter, hvor netværket er overbelastet. Dette er et kæmpe problem, og uanset om det er mere decentralt end en af konkurrenter, så vil folk have vanskeligt ved at bruge det, hvis der er uoverkommelige forhindringer. Jeg elsker decentralisering, men jeg betaler ikke et gasgebyr på $60 for at sende mine penge fra et sted til et andet.

Selvfølgelig arbejder nogle af de bedste udviklere i verden på netop disse problemer. Og når kloge mennesker samler deres tanker, så sker der ofte gode ting. Så hvem ved, måske vil mange af kryptovalutaerne derude bevæge sig mod en væsentligt mere decentraliseret tilværelse. Men for nu, sørg for at læse alt det med småt.