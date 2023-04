AltSignals (ASI) og dets rolle på tværs af Web3-området for store handlende og investorer

Handlende og investorer følger konsekvent de seneste nyheder og udviklinger på tværs af Web3-området for at holde sig opdateret om de seneste projektopdateringer. Ved at gøre det kan de forudsige, hvilket projekt der potentielt kunne stige i værdi. Alt dette er dog baseret på den enkelte handlendes antagelser.

Blockchain-området har udviklet sig gennem årene. I dag er der udviklet værktøjer som AltSignals, der har til formål at ændre landskabet fuldstændigt og muliggøre høj nøjagtighed i forudsigelserne gennem kunstig intelligens (AI). I dag vil vi gennemgå AltSignals (ASI) for at se, hvordan det kan hjælpe investorerne og de handlende.

Er AltSignals en værdifuld investeringsmulighed?

Når man ser på det aktuelle AltSignals forsalg, så tilbydes kryptovalutaen til $0,015.

Som projekt har AltSignals til formål at tilbyde en hel udvikling til handelsplatforme og bruger blockchain-teknologi, kombineret med maskinlæring til at skabe en algoritme, der er trænet til at identificere mønstrene på det samlede marked.

Enhver handlende på globalt plan kan finde værdi, nytte og tiltrækningskraft i AltSignals-platformen og det originale token, der bruges til at drive den, kaldet ASI.

AltSignals er bygget ovenpå Ethereum-netværket, som muliggør billige token-køb gennem et sikret blockchain-netværk.

Pr. 12. april 2023 er forsalget 48,09% gennemført. Det er sandsynligt, at efter trin 1 er afsluttet, så vil værdien af ASI-tokenet stige. Ved slutningen af forsalget kunne ASI stige til $0,4 i værdi. ASI kunne nå et nyt rekordhøjt niveau inden 2023 slutter, hvis det fastholder sit nuværende salgsmomentum.

Kunne ASI kryptovalutaen stige til $1 ved udgangen af 2024?

At følge fortællingen inden for teknologiområdet og kryptovaluta branchen, så er et væsentligt aspekt ved at forudsige, hvor langt et projekt har potentialet til at klatre.

Med den nylige introduktion af adskillige applikationer til maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI) på tværs af Web2-rum, så vil konkurrenterne indenfor Web3-områderne helt sikkert opleve en masse opmærksomhed.

Nogle af de mest erfarne handlende i branchen ved dette og træffer investeringsbeslutninger baseret på branchens og markedets overordnede momentum.

AltSignals er en platform, der har udviklet AcutalizeAI, som i sig selv er en tjeneste, der udnytter AI’s kraft.

I betragtning af det faktum, at vi ser en øget appel i AI-relaterede produkter og tjenester indenfor både Web2 og Web3 landskaberne, så er der en chance for, at ASI kunne klatre til $1 i 4. kvartal 2023. Præstationen vil afhænge af dets forsalgs momentum, platform udnyttelse, og overordnede appel til krypto fans.

Hvad er AltSignals?

AltSignals er en udbyder af finansielle tjenester. I øjeblikket giver det brugere adgang til tjenester såsom krypto futures handelssignaler, forex handelssignaler eller endda markedsanalyser omkring guld, indekser og andre typer aktiver.

Platformen har til formål at gøre det så enkelt som muligt for de handlende at modtage signaler og triggere, der vil indikere om de skal købe eller sælge aktiver baseret på et forudbestemt sæt kriterier.

Hvordan virker AltSignals?

Brugerne behøver ikke længere at gå over, gennemgå og analysere data manuelt, da AltSignals laver estimater for dem. Ved at bruge platformen kan alle få adgang til handelssignaler og analyser, der udnytter AI’s kraft.

Derefter kan de få dataene og bruge dem til Binance Futures, Forex eller TradingView.

Gennem AltSignals og ActualizeAI kan enhver få data fra den tekniske og fundamentale analyse, der konsekvent tilpasser sig de seneste markedsforhold og trends, uanset deres momentum.

Kunne AltSignals ændre branchen, og hvordan vil den i så fald gøre dette?

Investorer og handlende gætter konsekvent, hvor markedet eller en specifik kryptovaluta vil svinge næste gang.

De kan ændre deres workflow ved hjælp af maskinlæring ved at have adgang til ActualizeAI og lignende værktøjer, der er en del af AltSignals økosystem.

Algoritmen er trænet til at identificere mønstrene i markedsdata og give investorer en konkurrencefordel i forhold til at producere velinformerede handlende.

Er AltSignals en god investering i dag, der kunne skalere og stige i værdi

Den overordnede værdi og appel af AltSignals og dets originale token, ASI, vil afhænge af den bredere markedsbevægelse, succesen med forsalget og tiltrækningen af kunstig intelligens (AI).

De fleste større virksomheder globalt kører i retning af at producere det bedste AI-produkt, og AI-relaterede tjenester ændrer det traditionelle tekniske landskab.

AltSignals og ASI-tokenet kan sandsynligvis opleve et højt vækstpotentiale. Der er dog altid en vis risiko forbundet med enhver investering, og hver eneste investors risikoappetit vil påvirke deres beslutning til at investere i ASI.