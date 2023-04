Metacade – positive katalysatorer kunne presse prisen op i 2023

Metacade prisen (MCADE) har holdt sig ret godt i de sidste par dage, da det nyligt børsnoterede token fortsætter med at tage fart. MCADE-tokenet har handlet til $0,018 i de sidste par dage, hvilket giver det en vejledende markedsværdi på over $25 millioner, ifølge Coinbase.

Seneste Metacade nyheder

En af de hotteste krypto nyheder de seneste par dage har handlet om Metacade, der er et nyt blockchain-projekt i spil branchen. Udviklerne afsluttede forsalgs begivenheden i slutningen af marts, hvor de rejste over $16 millioner. Dette gjorde det til et af årets bedste token-salg.

Herefter har Metacade skabt flere overskrifter. For eksempel lancerede udviklerne tokenet på Uniswap, der er den største decentraliserede børs i verden. Det betyder, at brugere nu kan købe og sælge tokenet.

Udviklerne har antydet, at der snart vil ske flere børsnoteringer. Som vi skrev her, er tidsplanen, at den vil blive børsnoteret på Bitmart i ugen, der slutter den 16. april efterfulgt af MEXC i den sidste uge i måneden. Historisk set klarer kryptovalutaer sig godt, når de børsnoteret på de større børser. For eksempel steg Internet Computers ICP for nylig efter at være blevet børsnoteret på Poloniex.

Derfor er der en sandsynlighed for, at MCADE-prisen vil klare sig godt i de kommende måneder, da flere børser som Binance, OKX og Crypto.com opfører den. Ifølge dens hvidbog vil de fleste af disse børsnoteringer ske i andet kvartal.

Metacade har også skabt andre vigtige nyheder. For eksempel blev tokenet accepteret og opført på nogle af de største platforme i verden. Det er blevet noteret på CoinGecko og CoinMarketCap, der er to af de største krypto pris-trackere i branchen. Det blev også børsnoteret på Coinbase, der er den gigantiske amerikanske centraliserede børs.

🔥Metacaders🔥



We are bringing you more EXCITING news🚀📰



You can now find Metacade on⬇️

✅ @coinbase

✅ @CoinMarketCap

✅ @coingecko



Where else would you like to see Metacade?👀💭



Join our Discord to keep up to date⬇️ 🔗https://t.co/gTANLeQnt5 — METACADE (@Metacade_) April 11, 2023

En anden vigtig Metacade nyhed var, at udviklerne annoncerede likviditets låsningsperioden. I en erklæring sagde de, at likviditetet vil være låst indtil den 10. maj i år. Ifølge denne hjemmeside er 98,48% af likviditeten blevet låst.

Den rasende tyrs tilbagevenden

Den anden katalysator for Metacade-prisen er, at der er tegn på, at den rasende tyr på kryptomarkedet vender tilbage. Tirsdag krydsede Bitcoin det psykologiske niveau på $30.000, hvilket betyder, at mønten steg med mere end 80% alene i 2023. Den har klaret sig bedre end andre top finansielle aktiver som Nasdaq 100 og guld.

Denne præstation skyldes hovedsageligt den stigende optimisme om, at Federal Reserve er ved at afslutte sin stigningscyklus, efterhånden som økonomien aftager. Konsensussen blandt de fleste analytikere er, at Fed vil hæve renten med 25 basispoint i maj og derefter starte en strategisk pause.

Hvis dette sker, så vil Fed slutte sig til andre populære centralbanker som dem fra Canada, Australien og Indien, der har holdt pause. Efter at have afsluttet sine rentestigninger, så er der en mulighed for, at de fleste kryptovalutaer også vil fortsætte med at stige. Faktisk er Bitcoin steget til et flere måneders højdepunkt, siden Fed reducerede sine renteforhøjelser fra 0,75% til 0,50% til 0,25%.

Derfor mener nogle analytikere, herunder Mike Novogratz fra Galaxy Digital, at Bitcoin vil stige til sit højeste niveau på $67.000 i løbet af de næste par måneder. Hvis dette sker, så betyder dette, at andre altcoins som Metacade vil følge trop, da de har en tæt sammenhæng.

Produktudviklingskatalysator

Den anden hovedårsag til, at MCADE-prisen vil stige, er, at udviklerne vil lancere spillet i løbet af de næste par måneder. Ifølge dets hvidbog vil det klassiske arkadespil blive lanceret i tredje kvartal af dette år. Lanceringen af flere eksterne spil i arkaden og turneringerne vil følge dette.

Som vi har set med andre spilplatforme som Gala Games og Sandbox, så har deres tokens en tendens til at stige, når der er større produkt- eller spillanceringer. Udviklerne vil også lancere metagrants i et forsøg på at vokse økosystemet.

Derfor vil en kombination af et positivt makromiljø og produktspecifikke opgraderinger sandsynligvis presse Metacades pris højere i de kommende måneder.