Ethereum prisprognose og implikationerne for AltSignals (ASI)

Ethereum prisen gik parabolsk i fredags, da den næststørste kryptovaluta i verden steg til det højeste niveau siden maj sidste år. Den steg til et højdepunkt på $2.137, hvilket var ~143% over dens laveste niveau i 2022. Dette er et tegn på, at den rasende tyr i krypto branchen er vendt tilbage i betragtning af, at Bitcoin også er steget til over $30.500. Så hvad betyder dette for AltSignals (ASI)?

Ethereum stigning efter Shapella-opgradering

Ugens største krypto nyhed var aktiveringen af Ethereums Shapella-opgradering. Denne opgradering var den største begivenhed i Ethereums historie siden Merge opgraderingen fandt sted i september sidste år. Det gav simpelthen Ethereum-spillerne mulighed for at trække deres mønter tilbage.

Før opgraderingen skete var konsensussen blandt analytikerne, at Ethereum-prisen ville trække sig kraftigt tilbage, efterhånden som flere mønter kom på markedet. Dette var dog ikke tilfældet, da Ethereum-prisen er fortsat med at stige i de seneste par dage.

Denne stigning skete mest på grund af de nuværende makrobegivenheder. Data offentliggjort i onsdags viste, at USAs inflation faldt fra 6% i februar til 5,0% i marts i år, hvilket er det laveste den har været siden 2021. Den er faldet i de seneste 8 måneder i træk.

Derfor mener analytikerne, at Federal Reserve vil begynde at skifte tone i de kommende måneder i betragtning af, at økonomien er ved at aftage. I sidste uge viste data fra både S&P Global og ISM, at landets PMI’er for produktion og ikke-produktion faldt i marts.

Yderligere data afslørede, at lønningerne i USA fortsatte med at falde, selvom arbejdsløsheden faldt til det laveste niveau i mere end 50 år. Derfor er der sandsynlighed for, at økonomien er ved at tabe momentum.

Et Fed-referat offentliggjort i denne uge viste, at nogle medlemmer gik ind for at sætte renteforhøjelserne på pause i marts. Banken signalerede også, at økonomien sandsynligvis ville bevæge sig ind i en recession senere på året på grund af den seneste bankkrise.

Inden for krypto og aktier er dårlige nyheder typisk gode nyheder , fordi dette betyder, at Fed vil være understøttende. Som du nok husker, så skete krypto rallyet i 2021 på et tidspunkt, hvor Fed lettede renten aggressivt,

Ethereum prisprognose

Det daglige diagram viser, at ETH-prisen har haft en stærk opadgående trend i de seneste par dage. Undervejs bevægede den sig over det vigtige modstandspunkt på $2.040, hvilket var det højeste punkt i august sidste år. Det dannede et gyldent krydsmønster i marts, idet de 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit lavede en overlapning.

Mønten er også steget over 23,6% Fibonacci Retracement niveauet. Derfor er der en sandsynlighed for, at mønten vil fortsætte med at stige, idet køberne målretter det næste psykologiske niveau på $3.000.

Implikationer for AltSignals (ASI)

Den rasende tyrs tilbagevenden på krypto markedet er gode nyheder for nye og kommende altcoins som Altcoins. AltCoins blev etableret i 2017, og er en førende virksomhed, der leverer kryptovalutaer, Binance futures og forex signaler. Platformen har et godt omdømme, hvilket fremgår af dens TrustPilot anmeldelser.

Udviklerne forsøger nu at udvide platformen ved at integrere kunstig intelligens teknologi. Som en del af denne udvikling tilbyder de et token-salg, der vil udnytte teknologier som maskinlæring, prædiktiv modellering og naturlig sprogbehandling. Den nye AI-stack i platformen er kendt som ActualizeAI.

ASI token-forsalget klarer sig godt, idet udviklerne allerede har solgt tokens til en værdi af over $545,000. I min sidste artikel om AltSignals havde de netop rejst omkring $400,000 af deres mål på $1,08 millioner tokens.

Derfor, med hvert eneste token, der sælges for $0,015, så fremstår ASI som en billig måde at ride med på den kunstige intelligens bølge og krypto stigningen.

Der er flere grunde til at investere i AltSignals. For det første befinder kryptovalutaerne sig i et tyreløb, der kunne se dem nå et nyt rekordhøjt niveau. Hvis dette sker, så vil de fleste tokens sandsynligvis også vende tilbage. For det andet er AltSignals allerede en profitabel virksomhed med et levende fællesskab, der modtager platformens signaler.

For det tredje inkorporerer de AI konceptet, som er et hurtigt voksende område i kølvandet på succesen med ChatGPT. Endelig er ASI billig, og der er mulighed for, at prisen går lodret, når den først er børsnoteret på børserne. Du kan deltage i AltSignals forsalget her.