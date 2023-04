MCADE klar til at gå live på MEXC – Bør du investere i Metacade?

MCADE, det er det originale token i Metacade økosystemet, er indtil videre gået live på Uniswap og BitMart krypto børserne i denne måned. Dette har set tokenet handle til over sin forsalgspris for første gang.

Tokenet forbereder sig nu på at gå live på MEXC, der er en af de 10 bedste kryptovaluta børser i verden. Med dets afventende lancering på MEXC er MCADE nu indstillet til at blive tilgængelig for millioner af investorer globalt.

Som et nyt web3-projekt vil vi nu tage et kig på Metacade og de investeringsmuligheder det giver, og om investorerne bør overveje projektet.

Er Metacade en fantastisk investeringsmulighed?

For at afgøre, om Metacade er en fantastisk investeringsmulighed til de handlende, så bliver vi nødt til at se på det bredere GameFi-økosystem.

GameFi er blevet en integreret del af web3-rummet og fortsætter med at vokse i et hurtigt tempo. De sidste par år har givet os fremkomsten af projekter som The Sandbox, Axie Infinity, ApeCoin og Decentraland.

Disse projekter er blevet blandt de 100 bedste i krypto området med hensyn til markedsværdi og har leveret tusindvis af procent i ROI til investorerne.

Krypto markedet er i øjeblikket ved at komme sig efter den nedadgående trend i 2022 og kunne være på vej til endnu et tyreløb. Hvis dette sker, så kan mange Web3-projekter ligeledes nå nye rekorder i de kommende måneder.

Metacade kunne være et af disse projekter takket være dets innovative play-to-earn-tilgang. Metacade arbejder på at udrulle nogle innovative funktioner og en altomfattende pakke for sjov og belønninger, der kunne vise sig at være gavnlige for brugerne. Hvis projektet lancerer sine funktioner som forventet, så kunne dette påvirke værdien af MCADE positivt på mellemlang og lang sigt.

Vil Metacade nå $0,1 ved udgangen af 2023

Kryptovaluta markedet har klaret sig godt begyndelsen af året. Bitcoin har tilføjet mere end 50% til sin værdi fra år til dato og kunne stige yderligere i de kommende måneder.

Under forsalgsfasen blev MCADE solgt for $0,02 pr. token. Efter tokenets seneste børsnoteringer på Uniswap og BitMart, så handler MCADE til $0,02296, hvilket er højere end dens forsalgspris.

Tokenet kunne stige yderligere i løbet af de næste par dage, da MCADE nu er sat til at gå live på MEXC – en af de 10 bedste krypto børser i verden.

Børsnoteringen på disse krypto børser vil placere MCADE foran millioner af brugere globalt. Metacade-teamet afslørede også, at tokenet vil blive lanceret på andre store krypto børser i de kommende måneder, når de udruller deres produkter og andre vigtige funktioner.

Efter at have rejst $16 millioner i forsalgsfasen, så arbejder Metacade på at lancere sine produkter. Lanceringen af projekterne, udover forbedrede fundamentaler for det bredere krypto marked, kunne få MCADE til at røre $0,1-niveauet inden årets udgang.

MCADEs stigning vil afhænge af de produkter og funktioner, der er lanceret af Metacade, og hvordan det bredere kryptomarked klarer sig i de kommende måneder.

Hvad er The Sandbox

The Sandbox er et af de ældste web3-projekter, idet det har eksisteret siden 2011. Blockchain teknologien giver brugerne mulighed for at skabe, bygge, købe og sælge digitale aktiver i form af et spil.

Projektet har altid fastholdt sit ønske om at introducere blockchain-teknologien i mainstream-spil på en vellykket måde. The Sandbox fokuserer på at skabe en kreativ “play-to-earn”-model, der giver brugerne mulighed for at være både skabere og gamere på samme tid.

SAND, der er det originale token hos The Sandbox, fungerer som utility token, der muliggør transaktionerne på platformen.

Er The Sandbox sikker?

The Sandbox er et af de 50 bedste kryptovaluta projekter med hensyn til markedsværdi. Det har eksisteret i mere end et årti og er et af de første web3-projekter i verden. I løbet af det sidste årti har der ikke været nogen større kontroverser tilknyttet til dette projekt.

The Sandbox har også indgået et partnerskab med en række store blockchain-virksomheder i løbet af de sidste par måneder, herunder Ledger Enterprise, idet projektet forsøger at udvide brugen af metaverset.

Hvad er Metacade?

Metacade er et nyt web3-projekt, der er drevet af Ethereum blockchainen. Det primære formål med projektet er at ændre den måde, som det nuværende play-to-earn-økosystem fungerer på ved at gøre det muligt for brugerne at nyde nye web3-oplevelser.

Ifølge projektets hvidbog vil Metacade som platform give brugerne mulighed for at spille, forbinde, bygge og tjene problemfrit. For at blive et sandt web3-projekt vil Metacade overgå til en decentraliseret autonom organisation (DAO) i 2024. Dette vil betyde, at teamet overdrager kontrollen over projektet til MCADE-indehaverne.

MCADE-indehaverne vil være i stand til at spille en vigtig rolle i væksten af Metacade-økosystemet via en række forskellige metoder, herunder governance-afstemning. Metacade-teamet er også begyndt at arbejde på deres produkter og funktioner efter at have indsamlet $16 millioner i den netop afsluttede forsalgsfase.

Hvordan fungerer Metacade?

Play-to-Earn økosystemet giver brugerne mulighed for at tjene penge, samtidigt med at de spiller deres yndlingsspil. Med Metacade forsøger projektet nu at blive mere end blot et P2E-spil.

Som en spilplatform ønsker Metacade at være vært for adskillige spil i arkadestil og blive den ultimative destination for spillerne. Metacade vil arrangere P2E-turneringer og konkurrencer for at give spillerne flere muligheder for at optjene MCADE-tokens.

Der er andre måder at tjene penge på som medlem af Metacade-økosystemet, herunder at stake MCADE-tokens. Samlet set ønsker Metacade at blive P2E-platformen, der giver brugerne mulighed for at nyde en samlet web3-oplevelse.

Hvordan vil Metacade ændre branchen?

Metacade leverer en fordybende oplevelse til P2E-økosystemet. Mens de fleste projekter fokuserer på at levere spiltjenester, så brugerne kan tjene penge, så går Metacade et skridt videre.

Metacade ønsker, at brugerne skal være mere end blot gamere, og i stedet blive en integreret del af spiløkosystemet. Platformen vil være vært for adskillige spil, hvilket giver brugerne adskillige muligheder at vælge imellem.

Platformen ønsker også at tilbyde brugerne flere måder at optjene MCADE-tokens på via turneringer, konkurrencer og staking. Med Metacade vil brugerne således nyde en alsidig web3-oplevelse.

Er kryptovaluta en god langsigtet investering?

Kryptovalutaer har været en af de bedst præsterende aktivklasser siden Bitcoin blev introduceret i 2009. Markedet har oplevet adskillige bjørne- og tyremarkeder, og efter hver eneste bjørnecyklus når de altid et nyt højdepunkt.

Bitcoin steg fra $3.400 i 2020 efter at være faldet fra over $19.000 i 2017, for at nå sit nuværende højdepunkt på $69.000.

Siden lanceringen af Bitcoin i 2009 har den overordnede præstation af kryptovalutaerne været positiv. Markedsværdien for kryptovaluta nåede et rekordhøjt niveau på $3 billioner i 2021 og kunne være på vej til at sætte flere rekorder i løbet af de kommende år.

Er game-fi-tokens en god langsigtet investering?

Vi kan ikke tale om krypto sektoren uden at nævne GameFi. Branchen har set projekter som The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland og ApeCoin nå nye højder i de seneste år.

P2E-modellen tiltrækker mere traditionelle spillere, idet den stimulerer spilmodellen, så de kan spille spil og tjene penge i projektet.

SAND har leveret et ROI på 6.866% til de tidlige investorer, hvilket gør dette til et af de mest succesfulde GameFi-projekter.

Er Metacade værd at købe?

Som investor kunne MCADE være et af de tokens, som du bør overveje på grund af dets opside. Med en forsalgspris på $0,02, der i øjeblikket handles til $0,02296, så kunne MCADE melde om et kæmpe overskud på kort sigt.

Lanceringen af Metacades produkter og andre funktioner på kort sigt kunne øge værdien af MCADE. Derudover kunne forbedrede fundamentale udsigter for det bredere kryptovaluta marked få MCADE til at stige til et nyt rekordhøjt niveau og muligvis nå $0,1-mærket inden årets udgang.

MCADE er også allerede blevet børsnoteret på Uniswap og BitMart og er indstillet til at blive lanceret på MEXC. Børsnoteringerne på disse børser og muligvis andre i de kommende måneder kunne påvirke MCADEs værdi positivt.