Metacade-prisen overstiger AMA efter analytikere bliver krypto optimistiske

Analytikerne bliver mere og mere optimistiske med hensyn til Bitcoin og andre kryptovalutaer, efter at de testede deres multi-måneders højdepunkter i sidste uge. Bitcoin er forblevet lidt under $30.000, mens de andre mindre mønter som Hedera Hashgraph og Pepe er steget. Disse positive estimater kunne have et positivt resultat for andre tokens som Metacade (MCADE).

Det positive argument for Bitcoin

I en artikel for nyligt skrev jeg , at nogle analytikere mener, at Bitcoin-prisen vil stige så højt som $185.000 på lang sigt. Mange af dem, der citeres i rapporten, mener, at mønten i det mindste vil stige til et rekordhøjt niveau på $67.000 i de næste par måneder.

Disse analytikere nævner adskillige årsager til dette. Først bemærker de, at Bitcoin er blevet et godt tilflugtssted, efterhånden som bankkrisen fortsætter. First Republic Bank, der er et selskab der for nyligt havde en værdi på milliarder af dollars, har oplevet sin aktie falde med over 90%. Søndag afgav banker som JP Morgan, PNC Financial og Citizens bud på virksomheden.

Bankkrisen er endnu ikke overstået, ifølge Charlie Munger, der er næstformand for Berkshire Hathaway. Han forventer, at flere banker kollapser på grund af deres eksponering mod kommercielle ejendomme i USA. Han sagde:

“Meget fast ejendom er ikke så godt længere. Vi har mange problemramte kontorbygninger, mange problemramte indkøbscentre, mange problemramte andre ejendomme. Der er en masse smerte derude.”

Derfor kunne en ny række kollapser i banksektoren betyde flere muligheder for Bitcoin og andre kryptovalutaer som Ethereum og Metacade.

Andre grunde til at være optimistisk med hensyn til Bitcoin er, at en halvering kan betyde mere opside for mønten. Historisk set har Bitcoin en tendens til at stige forud for halveringer. Dens pris har altid været højere mellem halveringer. Derfor med en halvering planlagt til april næste år er der derfor en mulighed for, at den vil fortsætte med at stige.

Federal Reserve skift

I mellemtiden kunne Federal Reserve nu blive en positiv katalysator for Bitcoin og Metacade. Banken, som mødes i denne uge, forventes enten at hæve renten eller tage en strategisk pause. Hvis en af de to sker, så vil dette betyde, at afslutningen på rentehævningscyklussen er nået. Historisk set har kryptovalutaer en tendens til at klare sig godt, når Fed bliver en smule forsigtig.

Andre vigtige Bitcoin-nyheder er, at reglerne nu bliver klarere. I sidste uge stemte Europa-Parlamentet for at støtte MiCA, den første krypto lovgovningsramme i blokken. Analytikerne forventer, at disse regler vil blive godkendt af de nationale parlamenter i juli. I mellemtiden sagde lederen af husets finanskomité i USA, at den første kryptolov vil blive præsenteret i de næste par måneder.

Metacade klar til flere børsnoteringer

MCADE-diagram af TradingView

Alle disse grunde forklarer, hvorfor Metacade prisen (MCADE) har klaret sig godt i de sidste par dage. Ifølge TradingView handlede MCADE til $0,027 mandag morgen, hvilket er meget højere end sidste uges lavpunkt på $0,022. Det nærmer sig nu et rekordhøjt niveau på $0,034. Dette betyder, at MCADE er steget med 200% fra sit laveste niveau nogensinde, hvilket giver tokenet en markedsværdi på over $38 millioner.

Den største Metacade-nyhed er, at flere børser som MEXC og BitMart har børsnoteret tokenet. Som følge heraf nærmer mængden af MCADE, der handles på de centraliserede børser, sig langsomt den, der handles på de decentraliserede børser. I de seneste 24 timer var CEX-volumen på $417k, mens DEX-volumen var på $623k.

Ifølge Metacades hvidbog kan der snart ske flere CEX-børsnoteringer. Udviklerne håber, at Metacades voksende popularitet og de kommende produktopgraderinger vil føre til større popularitet for tokenet. Det næste Metacade AMA denne tirsdag kunne også skubbe tokenet højere.

🔥2 DAYS TO GO🔥



Only 2 more days until our next AMA session with Metacade CEO, Russell Bennett🚀



🗓️Tuesday 2nd May

⏰6PM BST



BE READY⬇️

🔗https://t.co/HlTha64oNd pic.twitter.com/2JVUlWyLsN — METACADE (@Metacade_) April 30, 2023

Er Metacade en god investering

Jeg omtalte Metacade for første gang i denne artikel, da projektet havde sit token forsalg. Set i bakspejlet var min prognose nøjagtig, da tokenet nu trives efter at være blevet børsnoteret af flere børser. Jeg formoder, at tokenet vil klare sig godt gennem årene, efterhånden som spilplatformen lanceres, og efterhånden som gamefi-branchen blomstrer.

Analytikerne mener, at denne gamefi-branche vil være billioner af dollars værd i de kommende år. Og mens de traditionelle platforme som Axie Infinity kæmper, så vil nye projekter som Metacade blomstre, idet de vil lære af deres forgængeres fejltagelser.