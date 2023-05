Metacade går live på MEXC på torsdag: dette behøver du at vide

Metacade – det innovative GameFi-projekt børsnoterede sit originale token på MEXC børsen denne torsdag. I skrivende stund handler $MCADE til $0,038 på denne platform mod $0,02, hvor det afsluttede forsalget.

Hvorfor er børsnoteringen på MEXC vigtig for Metacade?

Børsnoteringen er vigtig for Web3-fællesskabshubben, da MEXC er verdens 15. største platform målt i handelsvolumen og har over 6 millioner brugere.

Det vil derfor udsætte over 9.000 investorer, der har positioner i $MCADE, for et større marked og flere muligheder. Ifølge CEO Russell Bennett:

Dette er endnu et skridt i den rigtige retning og vil have en positiv indvirkning på Metacade, da det styrker vores position på markedet og vores ry som et af de mest spændende og lovende projekter i rummet.

Er Metacade børsnoteret på andre børser?

I april havde Metacade børsnoteret sit ERC-20-token, der også har en samlet forsyning på 2,0 milliarder på Uniswap og BitMart.

Nogle af de bemærkelsesværdige milepæle, som Metacade hidtil har ramt, omfatter at rejse $16,4 millioner før de førnævnte børsnoteringer i april. Dens 250 millioner tokens staking pulje blev også udsolgt på mindre end fem timer. CEO Bennett sagde også i dag:

Den tillid, som vi modtager fra branchen, er enormt motiverende og giver næring til vores ønske om at skabe noget som aldrig før. Dette er uden sammenligning vores største børsnotering indtil videre, og der kommer snart flere store ting.

I andre relaterede nyheder, så har et etableret navn – Polygon for nyligt også begivet sig ind i blockchain-spil.

Hvad sigter Metacade på at opnå?

Metacade er en one-stop-shop for alt, hvad GameFi har at byde på. Det er en førende destination for spillere, udviklere og blockchain-fans, hvor de ikke blot kan forbinde og netværke, men også tjene penge på flere måder, herunder at konkurrere i spil, gig-arbejde og skabe på platformen.

Projektet vil i sidste ende blive overdraget til fællesskabet som en DAO (Decentraliseret Autonom Organisation) som en del af dets hengivenhed til at blive den største fællesskabsstyrede arkade.

Alt i alt er Metacade allerede dukket op som en metavers platform med utroligt lovende udsigter, idet investorer fortsætter med at støtte deres futuristiske vision omkring GameFi. Metacade har også lanceret DeFi-tjenester såsom staking, der gør det muligt for kryptoinvestorerne at tjene et passivt udbytte, ifølge hvidbogen på deres hjemmeside.

Er $MCADE en god investeringsmulighed?

De, der er interesseret i at købe Metacade i dag, bør også vide, at det sikrede sig en 99/99-score på DEX Tools. Så som krypto er det stort set lige så sikkert og troværdigt, som det nogensinde bliver.

Den Belize-baserede platform er indstillet til at lancere Metacade Lite senere på måneden, der kunne tjene som endnu en potentiel medvind, efterhånden som brugerne kommer til at opleve UX og en række Web2- såvel som Web3-spil.

Blockchain-spil var omkring et $4,6 milliarder marked i 2022. I 2027 forudser eksperterne dog, at det vil være et $66 milliarder marked. Med sit løfte om at gå flere skridt videre end sine forgængere indenfor blockchain-spil, så er det tænkeligt, at $MCADE vil drage fordel, efterhånden som markedet fortsætter med at vokse.

Metacade prisprognose for 2023

Det originale ERC-20-token vil sandsynligvis drage fordel af Metagrants-programmet, der tilskynder udviklerne til at øge udvalget af spil på blockchain.

Oven i dette ser kryptorummet generelt ud til at være ved at komme sig i år. Ledere som Bitcoin og Ethereum er steget med henholdsvis 70% og 55% for året.

Endnu vigtigere, Jamie Douglas fra Bloomberg Intelligence sagde for nylig, at BTC kunne skyde op til $185.000, hvis kun 1,0% af obligationsmarkedsværdien (globalt) flyttede til bitcoin, som Invezz i øvrigt tidligere rapporterede.

Lempelsen af makromodvinden inklusive inflationen vil også hjælpe kryptorummet med at komme videre. Så når markedet vokser generelt, så er det sandsynligt, at $MCADE vil følge efter og ramme omkring 10 cents i 2024.