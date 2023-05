Metacade prognose: bjørnene truer MCADE midt i profitaftaler

Metacade (MCADE) prisen ramte sit rekordhøje niveau på over $0,045 denne onsdag, hvor tokenets værdi steg, da købspresset steg forud for dets børsnotering på den globale kryptobørs MEXC Global.

Mens udsigterne for MCADE forbliver positive blandt de forskellige prisfaktorer, så har tokenet udlignet nogle af gevinsterne siden dets rekordhøje niveau. Også selvom Metacade-prisen er steget mere end 113% siden dens debut på kryptobørserne i april, så handles tokenet i øjeblikket til $0,030 efter et tocifret fald i løbet af de sidste 24 timer.

MEXC-børsnoteringen betyder, at Metacade fortsætter med at ramme store milepæle

Metacade er et af de største play-to-earn-projekter indenfor GameFi-området, og dets børsnotering på MEXC, der er en top 15 global kryptobørs og markedsplads, er et højdepunkt for den tillid, som markedet har til projektet.

MEXC har over 6 millioner brugere på tværs af 200 lande, og børsnoteringen af MCADE forventes at give tokenet større markedssynlighed og øge dets likviditet. Dette kommer et par uger efter, at Metacade blev børsnoteret på Uniswap – verdens største DEX-platform – og på BitMart.

Markedseksperterne anerkender, at Bitcoin er i de tidlige stadier af en ny tyrecyklus. Dette betyder, at når Metacade kommer ind på de førende børser og handelsplatforme, så kan dette øge efterspørgslen på dets GameFi-token.

Andre milepæle kunne snart blive ramt, herunder lanceringen af Metacade Lite, spilarkade-appens UX. Brugerne vil her få en tidlig oplevelse af både Web2- og Web3-spil på platformen, hvilket bringer Metacades mål om at forbinde gamere, udviklere og fans sammen via den ultimative Web3-spilhub.

Partnerskaber med en række branchespillere inkluderer også udveksling, hvor spiludviklere og studier er en vigtig del af økosystemmålene for Metacade-teamet.

Metacade-pris midt i de makroøkonomiske begivenheder og nyheder

Kryptovalutaer reagerede opad i onsdags efter de seneste makroøkonomiske nyheder fra USA, og især om US Federal Reserves renteforhøjelse og formand Jerome Powells kommentarer. Med centralbankens rente nu i intervallet 5,00-5,25 %, så var det vigtigste bud på det sidste Fed-møde nyheden om, at rentestigningscyklussen måske er ved at være slut.

Den udfoldende bankkrise er også en faktor at overveje, når du kigger på en Metacade-prisprognose for 2023 og fremover. Dette skyldes, at de nuværende kaos i sektoren, kombineret med svækkelsen af den amerikanske dollar (USD) kunne styrke Bitcoins udsigter som et sikkert tilflugtssted.

Denne stemning har tidligere set krypto flyve til himmels, hvor BTC ramte sit rekordhøje niveau ved omkring $69.000 og altcoins stiger til nye højdepunkter.

Metacade-prisprognose: hvad er udsigterne for MCADE?

MCADE’s udbrud fra at handle mellem $0,022 og $0,026 førte til, at den steg til sit rekordhøje niveau på over $0,045 i denne uge. Imidlertid har profitsøgende aftaler set gevinsterne forsvinde, da den lokale top for MCADE/USD dannedes.

På 4-timers diagrammet brød prisen under 50 SMA, før tyrene forsøgte at dæmme op for den nedadgående bevægelse, der truer med at sende priserne tilbage indenfor det førnævnte interval. Mens 4-timers RSI er på 43, så antyder dets skrå udsigter kombineret med den nedadgående overlapning for MACD-indikatoren, at sælgerne i øjeblikket har kontrollen.

Graf, der viser Metacades pris. Kilde: TradingView

Det kortsigtede prisperspektiv for Metacade er derfor et, hvor køberne skal holde sig over det glidende gennemsnit og den tidligere modstandsvendte støttelinje. Hvis det nedadgående pres forstærkes som foreslået af de tekniske indikatorer, så er det muligt, at bjørnene vil besøge $0,022 igen.

Hvis Metacade prisen formår at holde sig over de vigtigste støtteniveauer, og makromiljøet favoriserer en ny krypto-stigning, så er det sandsynligt at MCADE/USD forsøger at genvinde $0,04-området. Udover dette er det muligt for tokenet at handle til over $0,1 i de kommende måneder.

Mål mellem $0,5 og $1 i slutningen af 2023 eller i første halvdel af 2024 kunne således være på bordet, hvis de investorer, der ønsker at diversificere deres porteføljer, køber ind i projektet. Nøglekatalysatoren her vil være Metacades unikke tilgang til blockchain-spil.