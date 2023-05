Metacade (MCADE) trækker sig 40% tilbage: er det tid til at købe?

Prisen på MCADE, der er Metacades originale kryptovaluta, er faldet i løbet af de seneste par dage efter at have ramt et rekordhøjt niveau på $0,04569.

I skrivende stund var MCADE faldet med 39,49% fra sit højeste niveau nogensinde og optrådte tilsyneladende stadig på et stærkt bjørnemarked, idet tokenet er faldet med 14,12% i løbet af de sidste 24 timer.

Er det tidspunktet at købe MCADE?

Krypto investorerne udnyttede den seneste MCADE-prisstigning, som delvist blev understøttet af børsnoteringen af MCADE på MEXC Global og BitMart. Stigningen beviste, at MCADE er et token at holde øje med, idet stigningen fandt sted blot et par uger efter afslutningen af Metacade-forsalget.

Selvom kryptovalutaer er volatile aktiver og kommer med en investeringsrisiko, så er bundlinjen af enhver investering at investere, når prisen er lav, og så sælge, når priserne igen stiger. Det eneste problem er at afgøre, om et aktiv rent faktisk har nået bunden.

Når det kommer til MCADE, så kan det være vanskeligt at afgøre, om det har ramt bunden, idet tokenet har begrænsede historiske prisdata. Ikke desto mindre handler det til 20% over sin forsalgspris; hvilket betyder, at de investorer, der investerede dengang, nyder godt af en ROI på 20%.

Derfor skiller Metacade sig ud blandt metaverse kryptoprojekterne?

For det første kan Metacade projektet sætte flueben ved at være et legitimt projekt, da det allerede har lanceret sit originale token og opnået adskillige kryptovaluta børsnoteringer. Projektet har redet med på bølgen af den stigende popularitet af GameFi- og Metaverse-projekter for at blive et af de mest populære kryptoprojekter i 2023.

MCADE-tokenet har ligesom Metacade-platformen vundet stor popularitet blandt kryptoinvestorerne, kryptohandlerne og blockchain-spiludviklerne og -investorerne. Alene det faktum, at kryptoinvestorerne mødte op i stort tal for at købe MCADE-tokenet under forudsalget viser, at investorerne har tillid til hele Metacade-projektet.

De investorer der investerede i MCADE i begyndelsen af Metacade-forsalget, tæller nu deres overskud. MCADE-tokenet er steget med mere end 225% siden BETA-forsalgsfasen.

Vigtigst af alt, så kan MCADE-indehaverne nu handle tokenet på en række centraliserede børser som MEXC Global og BirMart. De kan også deltage i Metacade staking på Uniswap, som åbnede umiddelbart efter tokenet blev børsnoteret på Uniswap. Denne staking har en AAR på 40%.

Hvad er næst for Metacade-projektet?

Udover at være børsnoteret på tre kryptobørser, så har Metacade også indgået sit første partnerskab. Projektet har for nylig indgået et samarbejde med Metastudio, der er et revolutionerende spilfirma, der fokuserer på at levere spændende, avantgarde og friske mobilspil til Metacade.

Fremover skitserer Metacade hvidbogen, at Metacade forventes at opnå yderligere centraliserede børsnoteringer, tilføje flere play-to-earn (P2E) projekt-partnerskaber, lancere flere gaming fællesskabs giveaways og konkurrencer og lancere et universelt online hangout for alt, hvad GameFi og P2E har at byde på i andet kvartal af 2023.

Hvis projektet skulle nå alle de milepæle, der er angivet i hvidbogen, så ville efterspørgslen på MCADE, som er utility tokenet hos Metacade, højst sandsynligt stige i vejret mod $1 inden udgangen af 2023.