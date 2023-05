Metacade-investorer høster overskud efter MCADE stiger til $0,04

Det er nu knap en måned efter, at Metacade- forsalget blev afsluttet, og MCADE-token prisen har antaget en opadgående kurs efter en mindre tilbagegang. MCADE-tokenet handles nu 81% højere, end hvor det var på det tidspunkt, hvor forsalget sluttede.

Da forsalget sluttede, var investorerne skeptiske i forbindelse med et større MCADE-tyreløb, og især efter at børsnoteringen på de decentraliserede børser CoinMarketCap, CoinGecko og Uniswap ikke resulterede i nogen større kursbevægelser.

BitMart børsnoteringen vendte situationen

BitMart var den første centraliserede kryptovaluta børs, der børsnoterede MCADE. På daværende tidspunkt så nogle investorer ud til at forlade skuden, idet mønten var faldet til under $0,015.

Nogle havde dog stadig håbet om, at en børsnotering på de centraliserede børser ville give mere impuls til MCADE-prisen end DEX-børsnoteringen. Et flertal af investorerne troede faktisk, at et udbrud var nært forestående, når MCADE blev børsnoteret på BitMart. Og tro mod manges overbevisning begyndte MCADEs pris at stige næsten umiddelbart efter, at tokenet blev børsnoteret på BitMart.

I skrivende stund handlede Metacade (MCADE) til $0,04 og virkede ekstremt opadgående, idet tokenet var steget med 31,04% i de sidste 24 timer. Det har nu ramt et dagligt højdepunkt på $0,04229.

Kommende børsnotering på MEXC Global

Ifølge oplysningerne på Metacades officielle hjemmeside forventes MCADE-tokenet at blive opført på MEXC Global den 4. maj 2023, hvilket kun er et spørgsmål om nogle ganske få timer.

Selvom den aktuelle prisstigning delvist skyldes børsnoteringen på BitMart, så har hypen omkring det kommende MEXC Global børsnotering ligeledes spillet en rolle. Til den nuværende kurs forventes Metacade-prisen at stige til over $0,25 ved udgangen af 2023, efter at den er blevet opført på MEXC Global.

Er Metacade en god investering?

Når dette så er sagt, så kommer enhver investering i kryptovalutaer altid med en god portion risiko, og især på grund af den høje markedsvolatilitet og stigningen i antallet af svindelprojekter. Og selvom Metacade-projektet kan sætte flueben ved at være et legitimt projekt, så falder dets originale token MCADE ind under kryptovalutaer, og dets prisbevægelser er stadig påvirket af markedsvolatiliteten.

Bortset fra at være på udkig efter et legitimt projekt at investere i, så er der mange andre faktorer, som en investor overvejer, før han eller hun beslutter sig for, om han eller hun skal investere i et projekt. En af disse faktorer er accepten af et projekts produkter på markedet.

Indtil videre har MCADE-tokenet, ligesom Metacade-platformen, vundet stor popularitet blandt kryptoinvestorerne, kryptohandlerne og blockchain-spiludviklerne og investorerne. Alene det faktum, at kryptoinvestorer mødte op i stort tal for at købe MCADE-tokenet under forsalget, viser, at investorerne har tillid til hele Metacade-projektet.

De, der investerede i MCADE under Metacade-forsalget, høster nu deres overskud, idet tokenet er steget med mere end 81% efter, at forsalget sluttede; hvilket betyder at selv de, der købte tokenet under den sidste forsalgsfase, er i overskud.

Vigtigst er dog, at MCADE-indehaverne nu kan handle tokenet på en centraliseret børs – BitMart – og meget snart også på MEXC Global.

Metacade projektets køreplan

Udover børsnoteringen på kryptobørserne har Metacade allerede indgået sit første partnerskab, hvilket er partnerskabet med Metastudio, som er et innovativt spilfirma med fokus på at levere spændende, avantgarde og friske mobilspil til Metacade-arkaden.

Ifølge Metacades hvidbog forventes Metacade at få yderligere CEX-børssnoteringer, tilføje flere partnerskaber med play-to-earn-projekter, lancere flere gaming fællesskabs giveaways og konkurrencer og lancere et universelt online hangout for alt, hvad der har med GameFi og P2E at gøre i 2. kvartal af 2023.

Som følge heraf vil efterspørgslen på MCADE, hvilket er utility tokenet hos Metacade, stige i vejret og muligvis sende tokenets pris gennem taget.