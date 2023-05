Metacade prisen stabiliseres, idet spiludviklingsfasen starter

Metacade (MCADE) prisen har holdt sig ret godt i de sidste par dage, da investorerne fokuserede på den kommende spiludvikling. Tokenet handlede til $0,03 i onsdags, hvilket var et par point under det højeste niveau på $0,0456.

Metacades spiludvikling

Metacade er en kommende platform, der forsøger at blive den bedste spiller indenfor GameFi branchen. Det er en fællesskabsdrevet platform, der trækker erfaringer fra andre platforme som Axie Infinity og Sandbox. Målet er at bruge disse lektioner til at opbygge en bedre spilplatform, der så vil gå mainstream.

Metacade afsluttede for nylig sit token forsalg, hvor udviklerne rejste over $16 millioner. Dette gjorde det til en af de mest succesfulde token-salgsbegivenheder i år. Siden da er Metacade blevet børsnoteret på adskillige børser som BitMart og Mexc, som vi skrev her. De tidlige investorer har fået et fremragende afkast, hvor MCADE-prisen er steget med over 200%.

Den vanskelige del starter nu for Metacade-udviklerne, når de går videre til næste udviklingsfase. Analytikerne mener, at dette er den fase, der vil enten skabe eller ødelægge økosystemet, da spillet netop skal være af god kvalitet. Det skal også lappe alle de huller, der eksisterede i de tidligere spilplatforme som Sandbox.

Ifølge Metacades hvidbog vil spiludviklingsprocessen begynde i andet kvartal. Andre vigtige begivenheder, der forventes i dette kvartal, er yderligere CEX-børsnoteringer, lanceringen af det universelle hangout og lanceringen af den grundlæggende DAO-model. I tredje kvartal vil udviklerne lancere deres klassiske arkade, vokse de eksterne spil og skabe Metacade-turneringer.

Som en del af denne udvikling samarbejder Metacade med MetaStudio, der er en virksomhed, der udvikler metaverse-projekter. Gennem årene har det været med til at udvikle en række forskellige spil, såsom Shrek og How to Train Your Dragon. De to sider afholdt en AMA-session tirsdag, hvor de talte om spillet og processen med at bygge det.

Metacade prisprognose

MCADE-prisen faldt i denne uge. Dette fald var synkroniseret med Bitcoins præstationer, som kom under betydelig overbelastning og høje gebyrer. Som et resultat af dette besluttede den største børs i verden – Binance – at suspendere sine BTC-transaktioner. Nu har Bitcoin-prisen stabiliseret sig, efterhånden som overbelastningen er ved at aftage.

Det samme er tilfældet med Metacade, hvis pris er steget fra et lavpunkt på $0,025 den 5. maj til den nuværende pris på $0,03. På to-timers diagrammet forbliver Metacade lidt over den stigende trendlinje vist i blåt. MACD’en forsøger at bevæge sig over det neutrale punkt, mens mønten forsøger at krydse det 25-perioders glidende gennemsnit.

Den har også bevæget sig til 50% Fibonacci Retracement niveauet. Derfor er der en sandsynlighed for, at Metacade-prisen snart vil vende tilbage, idet køberne målretter det højeste niveau på $0,045. Dette mål ligger omkring 61% over det nuværende niveau.

Et fald under nøglestøtte niveauet på $0,025 vil dog ugyldiggøre det positive synspunkt, idet dette vil signalere, at der er flere sælgere tilbage på markedet.

Hvad er fremtiden for Metacade?

Metacade har gjort store fremskridt i de sidste par måneder. Det vigtigste var dog token forsalget, som rejste over $16 millioner. Yderligere er Metacade nu blevet børsnoteret på flere børser, såvel som på en række populære platforme, såsom CoinMarketCap og CoinGecko.

Selvom dette selvklart er store begivenheder, så vil Metacades succes komme fra selve spillet. Dette vil afhænge af kvaliteten af spillet og hvor interessant det er. Succesen vil også afhænge af betalingerne til spillerne og lanceringen af yderligere spil og begivenheder. Som en investering mener jeg, at dette kunne være en god idé at tildele nogle penge til MCADE. Men som alle andre kryptovalutaer, så bør du ikke investere penge, som du ikke har råd til at tabe. Du bør også være bevidst om den potentielle volatilitet, når du investerer i tokenet.