Metacade-prisen er trukket hårdt tilbage: Bør du købe nu?

Metacade har været i en nedadgående trend i løbet af de sidste to uger, men det ser ud til, at de katalysatorer, der i sidste ende kunne sætte skub i et opsving i prisen på dets originale token, er rigeligt.

Her er, hvad du bør vide om Metacade

Metacade er et innovativt GameFi-fællesskab, der har integreret flere måder at tjene penge på, herunder arbejde på gigs, konkurrere i spil og skabe på platformen.

Hubben er åben for spillere, udviklere og blockchain-fans fra hele verden. Projektet, der sigter mod i sidste ende at blive til den største fællesskabsstyrede arkade, som ifølge hvidbogen på dets hjemmeside, har også lanceret en masse DeFi-tjenester såsom staking.

Den futuristiske vision har allerede etableret Metacade som en up-and-coming metaverse platform, hvilket fremgår af dens investorbase på mere end 9.000.

Andre fremtrædende kryptospil platforme, der blev lanceret før Metacade, inkluderer Axie Infinity, Sandbox, Gala, Apecoin og Decentraland. På en måde har Metacade derfor mulighed for at lære af deres fejl og gå ud over, hvad forgængerne havde at tilbyde.

Hvilke faktorer kunne trække $MCADE-prisen op?

Tidligere på måneden blev $MCADE børsnoteret på MEXC-børsen – verdens 15. største i forhold til handelsvolumen, som Invezz rapporterede her.

Mens prisbevægelsen efter den nævnte børsnotering hidtil ikke har været noget i sig selv, så er en række andre mønter tidligere, inklusive Pepe og Floki, steget i vejret efter børsnoteringen på de større børser. Det er derfor tænkeligt, at det samme vil ske for Metacade fremover.

Dets administrerende direktør Russell Bennett forventer, at MEXC-børsnoteringen vil skubbe antallet af investorer til over 10.000. Den administrerende direktør er planlagt til at afholde en AMA-session den 17. maj kl. 16.00 BST.

I sidste måned samarbejdede Metacade med MetaStudio for at udvikle spændende mobilspil og udvide sit fællesskab. De overvejer at opgradere deres platform til at inkludere NFT-kunst, der ifølge eksperter også kunne tjene til at øge efterspørgslen på $MCADE på en meningsfuld måde.

Fra et investeringsperspektiv er det også vigtigt, at dets originale ERC-20-token er sikkert og pålideligt. På DEX Tools sikrede platformen også en score på hele 99 ud af 99.

Interessant nok er der tekniske indikatorer, der i øjeblikket tyder på, at investorerne bør købe Metacade i dag. Disse omfatter Commodity Channel Index (CCI) og Momentum-indikatoren.

Metacade prisprognose for 2023

Alt i alt forudser eksperter, at $MCADE vil handle i intervallet 10 cent til 15 cent i den bagerste halvdel af 2024, da det har den måske mest lovende fremtid inden for blockchain-spil, der forventes at vokse fra $4,6 milliarder i 2022 til ca. $66 milliarder i 2027.

Husk, at prisen på det originale token også er forbundet med inflationen og valutapolitikken. I sidste uge bekræftede det amerikanske Bureau of Labor Statistics, at forbrugerpriserne faldt yderligere til 4,9% i april, hvilket tyder på, at Federal Reserve langsomt om end sikkert vinder kampen mod inflationen.

Kun dage senere kom centralbanken selv ud og signalerede, at den nu sandsynligvis vil ” pause ” renteforhøjelserne efter at have hævet renten i træk på sine seneste ti møder.

Efterhånden som makroen taber tempoet yderligere, så vil risikoappetitten stige, og investorerne vil fortsætte med at foretage mere aggressive satsninger – som f.eks. krypto – og dette vil sandsynligvis gavne Metacade, som er en krypto i sin kerne.

Er $MCADE en god investering?

Det er også bemærkelsesværdigt, at den igangværende bankkrise, der tæller Silicon Valley Bank og First Republic Bank som ofre, har skadet tilliden til fiat-valutaerne og har været en velsignelse i forklædning for kryptovalutaerne, hvilket afspejles i et afkast på omkring 65% fra år til dato hos bitcoin.

Ikke desto mindre kommer en investering i kryptovalutaer eller gaming-tokens med sin rimelige andel af risici. Nøglen er at opbygge en position i dem, når de handler til en lav pris.

I betragtning af at $MCADE har trukket sig hårdt ned fra sit højeste niveau på $0,045 den 3. maj til $0,018 på tirsdag – så kunne dette derfor være en rimelig mulighed at købe Metacade i dag.