3 grunde til, at Metacade (MCADE) er en god investering

Metacade prisen har trukket sig kraftigt tilbage fra sit højeste niveau i år. Ifølge TradingView handlede MCADE til $0,021, hvilket betyder, at tokenet er faldet med mere end 13% fra dets højeste niveau i år. Her er nogle af de vigtigste grunde til at investere i MCADE i dag.

Aftalen om gældsloftet nærmer sig

En af hovedårsagerne til, at Metacade har trukket sig tilbage for nylig, er spørgsmålet om gældsloftet i USA. I de seneste par dage har demokraterne og republikanerne forhandlet om gældsloftet. Under disse forhandlinger har de to sider været uenige, hvor begge parter har haft nogle hårde betingelser.

Demokraterne går ind for en aftale om et rent gældsloft, mens republikanerne har haft flere forudsætninger, herunder at skære ned i statsudgifterne. Deadlinen for disse forhandlinger er den 1. juni, hvor Janet Yellen har sagt, at den amerikanske regering vil løbe tør for penge.

Konsekvenserne af ikke at have en aftale er alvorlige, da det ville betyde, at USA ville misligholde sine forpligtelser. Desuden har landet en gæld på $31 billioner. Dette forklarer, hvorfor både aktier, råvarer og kryptovalutaer har trukket sig tilbage for nylig.

Nu er der tegn på, at de to sider gør fremskridt, og at USA ikke vil misligholde sin gæld. Biden har accepteret nogle af GOP’ens prioriteter, såsom at begrænse udgifterne til de tidligere 2022-niveauer og reducere bureaukratien indenfor energitilladelser i USA.

Eftersom aktiverne faldt på grund af risikoen for misligholdelse, så er der derfor en sandsynlighed for, at de vil stige igen, hvis der kommer en aftale på plads. Set i dette lys kunne Metacade stige på grund af disse makronyheder. På samme måde vil tokenet sandsynligvis stige, hvis Fed beslutter at standse eller sætte sine renteforhøjelser på pause.

Vigtigste Metacade katalysatorer

Den anden grund til, at Metacade-prisen er en god investering, er, at den har flere katalysatorer på vej i løbet af de næste par måneder. For det første har udviklerne ifølge Metacades hvidbog forpligtet sig til at levere flere børsnoteringer i år . De har allerede børsnoteret tokenet på MEXC, BitMart og Uniswap, som vi skrev om her.

På grund af tokenets popularitet vil Metacade sandsynligvis blive børsnoteret på andre børser som Coinbase, Binance, OKX og Huobi. Historisk set har kryptovaluta priserne en tendens til at stige, når der finder en større børsnotering sted.

Den anden katalysator er, at udviklerne har indgået et samarbejde med et velkendt brand for at bygge deres spil, som vil blive lanceret i år. I de fleste perioder har kryptovalutaer en tendens til at stige forud for store nyheder og begivenheder.

Kryptovaluta korrelation

Den anden grund til, at MCADE-prisen sandsynligvis vil stige, er på grund af kryptovaluta korrelationen. Et hurtigt kig på kryptomarkedet viser, at de fleste digitale valutaer også har trukket sig tilbage på det seneste. Bitcoin er faldet fra $31.000 til $27.000. Det samme er tilfældet med andre kryptovalutaer som Solna og Cardano.

Dette fald skyldes hovedsagelig gældsloftet og de risici, dette udgør for økonomien. Nu, hvor en aftale er i horisonten, så er der en sandsynlighed for, at de fleste digitale mønter også vil vende tilbage. Hvis dette sker, så vil Metacade sandsynligvis nyde godt af dette. Alligevel er der flere risici forbundet med at investere i Metacade. For eksempel er der en risiko for, at tokenet vil underperforme om vinteren, som de fleste kryptovalutaer gør de fleste år. Ydermere er der en risiko for, at Metacade spillet ikke bliver et hit, når det først lanceres.