Elon Musk mødes med Kinas udenrigsminister

Aktier i Tesla Inc ( NASDAQ: TSLA ) åbnede op i morges, da CEO Elon Musk mødtes med højtstående embedsmænd i Kina. Det er hans første besøg i Beijing siden begyndelsen af pandemien.

Analytiker kommenterer Musks besøg i Kina

Vigtigst af alt talte milliardæren med Qin Gang – Kinas udenrigsminister.

Gang sagde angiveligt til Musk i dag, at Beijing var forpligtet til at forfine forretningsmiljøet for udenlandske virksomheder som Tesla. Som reaktion på nyheden sagde Wedbush Securities-analytiker Dan Ives i en note til kunder:

Produktionsskalaen og omfanget af Tesla i Kina er fortsat en af dets vigtigste fordele, da Musk & Co. står over for stigende indenlandsk konkurrence med en priskrig på elbiler i gang i landet.

Hans “købsækvivalente” rating på Tesla-aktier kommer med et kursmål på 215 $, hvilket tyder på yderligere 6,0% opside herfra.

Musk ønsker angiveligt at udvide forretningen i Kina

Tirsdag signalerede CEO Elon Musk planer om at udvide forretningen i Kina, ifølge landets udenrigsministerium.

Han blev også citeret for at være imod en afkobling af verdens to største økonomier og beskrive USA og Kina som sammenføjede tvillinger. Ifølge Wedbush’s Ives:

At lege godt i sandkassen i Beijing er noget, Street er laserfokuseret på for at sikre, at der ikke er nogen forstyrrelser i Teslas ekspansion og fangarme i Kina i de kommende år.

Kina er fortsat det næststørste marked for elbilsproducenten, som endnu ikke officielt har bekræftet de førnævnte bemærkninger. I forhold til starten af 2023 er Tesla-aktierne steget næsten 90% i skrivende stund.