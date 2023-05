B&M European Value Retail SA (LON: BME) steg så meget som 10% onsdag, selvom det rapporterede et svagere overskud end forventet for regnskabsåret 2023.

I regnskabsåret 2023 noterede det multinationale et 7,0 % fald i dets justerede EBITDA til 573 millioner £ (709,92 millioner USD).

Den britiske aktie er stadig på vej op, fordi ledelsen udtrykte tillid til, at den førnævnte metrik vil forbedre sig i det nye regnskabsår.

Sammenlignelige salg i Det Forenede Kongerige, afslørede de også, steg med 8,3 % på årsbasis i de første ni uger af regnskabsåret 2024. Opdateringen var tilstrækkelig til, at JPMorgan gentog sin “overvægtige” rating på B&M-aktier.

Investeringsbanken ser opad i det britiske firma til £5,45 en aktie, hvilket tyder på en yderligere gevinst på 5,0% herfra.

Onsdag erklærede bestyrelsen også 9,3 pence per aktie i endeligt udbytte. Udbyttet for hele året var begrænset til 14,6 pence pr. aktie mod 16,5 pence pr. aktie sidste år. I pressemeddelelsen sagde administrerende direktør Alejandro Russo:

År til dato er B&M-aktien steget mere end 20 % ved skrivning.

