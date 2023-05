Guld- og sølvpriser forbereder sig på en sort svanebegivenhed på $50 billioner

This article has been translated from English with the help of AI tools

Råvarepriserne er faldet i de seneste par uger, da bekymringerne for økonomien forværres. Elektriske køretøjsmetaller som lithium og nikkel er alle faldet, mens råoliepriserne trak sig tilbage forud for det seneste OPEC+-møde. Guldprisen, som ramte rekordhøje for nylig, er faldet til omkring 1.950 dollars. Tilsvarende har sølvprisen bevæget sig ind i en korrektion efter at være faldet med 11 % fra sin høje YTD.

Sort svane begivenhed

Den største nyhed for nylig har været aftalen om gældsloft, der er indgået mellem demokrater og republikanere. Hvis denne aftale bliver vedtaget, vil USA undgå en misligholdelse, og den vil holde regeringen åben. Vigtigst af alt vil det forhindre en nedjustering af kreditrenten fra nøgleselskaber som S&P Global, Moody’s og Fitch.

Imidlertid præsenterer aftalen en stor sort svanebegivenhed, der kan føre til mere efterspørgsel efter guld og sølv. Mens aftalen forventes at reducere underskuddet ved at fryse udgifterne, er virkeligheden, at den offentlige gæld vil fortsætte med at stige.

Som vist nedenfor har USA over 31,4 billioner dollars i offentlig gæld. Dette er en stor stigning i betragtning af, at gælden lå på 9,7 billioner dollars i 2008 og kun 345 millioner dollars i 1968.

Væksten i den offentlige gæld er steget i de seneste par år takket være Covid-19-udgifterne. Da Trump tiltrådte i 2016, lå den amerikanske gæld på over 19 billioner dollars.

Denne nye aftale forventes at øge USA’s gæld med over $4 billioner i de næste par år. Dette vil få den amerikanske statsgæld til at stige til over 35 billioner dollars. Analytikere mener, at den amerikanske gæld vil ramme over 50 billioner dollars i 2030.

Desværre er der ingen mulighed for at reducere denne bane. For at reducere gælden er USA nødt til at skære i udgifterne, herunder forsvar, hvilket begge parter afviser. Også regeringen skal øge skatterne, hvilket republikanerne er imod.

USA’s gæld og guldpriser

I mellemtiden er der en stor risiko for, at den amerikanske socialsikring løber tør for penge i 2034. Tidslinjen kan være kortere, da regeringens skøn altid er forkerte.

Derfor er der en sort svanebegivenhed i, at tilliden til amerikansk gæld kan udhules i de kommende år. Og med fremtidige overvejelser om gældsloft er der sandsynlighed for, at USA vil misligholde.

Også USA vil gennemgå en sort svanebegivenhed, når socialsikring løber tør for penge. Som vi ser i Frankrig, kan manipulation med social sikring føre til kaos. Franske borgere er i våben, efter at regeringen besluttede at hæve pensionsalderen med to år.

Ud over dette er emerging market oppe i våben over for den amerikanske dollar. Som vi skrev her , har snakken om de-dollarisering aldrig været højere.

Alle disse faktorer kan være bullish for guldpriserne, da det er det bedst kendte alternativ til USD. Dette forklarer, hvorfor mange lande som Rusland, Kina og Tyrkiet køber masser af guld. Det forklarer også, hvorfor guldpriserne steg til rekordhøje i år.

Selvom guldprisen er faldet tilbage, er der en sandsynlighed for, at de vil vende tilbage i de kommende måneder. Sker det, vil sølv også gavne.