Top Finansiel aktiekurs: er dette en pumpe og dump-ordning?

This article has been translated from English with the help of AI tools

TOP Financial (NASDAQ: TOP) aktiekursen steg med mere end 22% tirsdag, da investorerne omfavnede en risiko-på-stemning. Aktierne sprang til $10,37, hvilket var højere end denne måneds laveste på $6,30. Denne pris er stadig 96 % under det højeste niveau i år, hvilket giver den en markedsværdi på over $296 millioner.

Hvad er Top Financial?

Top Financial, officielt kendt som Zhong Yang Financial Group, er et mystisk kinesisk firma, der tilbyder online mæglervirksomheder. Det tilbyder futures, børsmæglervirksomhed, optionsmæglervirksomhed, rådgivning og valutavekslingsløsninger i Kina. Dens primære produkter er 2Go og Esunny.

Top Financial er en ekstremt lille virksomhed. Data indsamlet af SeekingAlpha viser, at virksomhedens årlige omsætning faldt til 7,8 millioner dollars, mens dets nettooverskud kom ind på 3,5 millioner dollars. Virksomhedens seneste resultater kom på 5,2 millioner dollars for de seks måneder frem til september 2022. Dette var en stigning på 63 %, mens nettooverskuddet kom på 2,5 millioner dollars.

Top Financial-aktiekursen steg i år og toppede på $256. På sit højeste steg aktierne med mere end 3.532 % fra det laveste niveau i april. Dette stævne var mystisk, da det skete uden større nyheder, hvilket skubbede SEC til midlertidigt at suspendere det. I sin erklæring sagde selskabet:

“Kommissionen suspenderede midlertidigt handel med værdipapirer i TOP på grund af nylige, usædvanlige og uforklarlige markedsaktiviteter, der giver anledning til bekymring vedrørende tilstrækkeligheden og nøjagtigheden af offentligt tilgængelige oplysninger.”

Den seneste præstation bringer minder tilbage om AMTD, Hong Kong-virksomheden, hvis aktier steg i 2022. Siden da er aktierne dykket med mere end 95%, som jeg skrev her.

En pumpe og dump ordning

En sandsynlig årsag til den seneste stigning i TOP-aktiekursen er, at dette blot er endnu en pumpe-og-dump-ordning. Disse ordninger fungerer, når folk opdager en illikvid virksomhed, køber aktier og derefter fremmer deres opkøb. Efterhånden som aktien hopper, forlader de, hvilket efterlader mange wannabe-investorer, der holder posen.

Vi har set flere pumpe- og dumpordninger for nylig. Det bedste eksempel på dette er Bed Bath and Beyond, som indgav en konkursbegæring for nylig. Dens aktie steg under meme-investeringsvanvid og faldt derefter sammen. Det samme er tilfældet med andre meme-aktier, der er dykket for nylig.

Det andet gode eksempel er virksomheder, der gik på børs gennem SPAC’er. Mange af dem er styrtet, mens andre som Virgin Galactic er gået konkurs. I en rapport tirsdag skriver WSJ sagde, at insidere i disse virksomheder solgte aktier for milliarder af dollars før krakket.

Derfor giver det i lyset af alt dette ikke mening at investere i Top finansaktier. Det er et udenlandsk selskab med begrænsede oplysninger og tvivlsom drift.