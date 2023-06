Bitcoin, Ethereum, Zilliqa, IOTA, EOS spænder for et jordskælv på $50 billioner

Kryptovalutapriserne kom under pres i maj, da investorerne fokuserede på debatten om gældsloftet i USA. Da de to sider fastholdt ekstreme positioner, var der en sandsynlighed for, at USA vil misligholde sine forpligtelser. Sandsynligheden for en misligholdelse sluttede, da Biden og McCarthy nåede til en aftale i løbet af weekenden. Denne aftale kan have en indvirkning på kryptovalutaer som Bitcoin, IOTA og Zilliqa.

USA’s offentlige gæld fortsætter med at stige

USA forventes at fortsætte med at øge sin gæld i de kommende år. Som jeg skrev i denne artikel , er amerikansk gæld blevet parabolsk i de sidste par år. Den er steget til 31,4 billioner USD fra 9 billioner USD i 2008. Siden pandemien startede i 2020, er gælden steget med mere end 8 billioner USD.

Gældsloftsaftalen vedtaget af Repræsentanternes Hus skal reducere budgetunderskuddet med 1,5 billioner dollars i de næste ti år. Men som vi har set tidligere, er skøn fra den amerikanske regering normalt forkerte i de fleste perioder. Også aftalen er indstillet til at øge USA’s gæld med $4 billioner i de næste par år.

I alt forventes USA at bryde den offentlige gæld på 50 billioner dollars i 2030. Det vil være et betydeligt tal i betragtning af, at verdens BNP forventes at nå 110 billioner dollars i 2024.

Det vigtigste er, at USA forventes at flytte til et hul i socialsikringen i det næste årti. De fleste skøn er, at landets sociale sikringsreserver er afsat i 2034. Når dette sker, skal skatterne stige, og udbetalingerne til seniorer reduceres.

Derfor er der en sandsynlighed for, at købere af amerikansk gæld, som omfatter Japan og Kina, vil bede om mere renter, da risikoen for misligholdelse stiger.

https://www.youtube.com/watch?v=Qb5tMQvNzJU

Krypto-prisudsigter, da amerikansk gæld stiger

Det er uklart, hvordan kryptovalutaer og andre aktiver vil klare sig, når den amerikanske offentlige gæld stiger til over 50 billioner dollars i de næste par år. Det, der er klart, er, at sikre havne som guld kunne klare sig godt, da investorer og centralbanker øger deres indkøb.

Hvis dette sker, kan vi se, at Bitcoin-prisen også kan stige, da mønten ses som et digitalt alternativ til guld fra det 21. århundrede. Overvej erklæringen nedenfor fra JP Morgan, som skrev at:

“Når guldprisen stiger til over 2.000 dollars, er værdien af guld, der holdes til investeringsformål uden for centralbankerne, i øjeblikket vurderet til omkring 3 billioner dollars. Til gengæld indebærer dette en pris på 45.000 dollars for bitcoin under den antagelse, at bitcoin udligner guld i private investorers porteføljer. i risikokapital eller volumenjusterede termer.”

Derfor, hvis dette sker, kan vi se Bitcoin-prisen fortsætte med at stige i de næste par år. På grund af den tætte korrelation mellem kryptovalutaer er der mulighed for, at andre mønter som Ethereum, Zilliqa, IOTA og XRP også vil stige.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer