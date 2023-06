Lululemon siger, at dens Kina-omsætning steg med hele 79 % i 1. kvartal

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) har netop rapporteret stærke resultater for sit første finansielle kvartal på baggrund af Kinas genåbnede økonomi. Dets aktier er steget næsten 15 % i længere tid.

Lululemon lager op på stærke udsigter

Detailaktien jubler også over øget vejledning. Lululemon forudser nu, at salget vil komme på mellem $9,44 milliarder og $9,51 milliarder på op til $11,94 i indtjening pr. Til sammenligning lå analytikerne på henholdsvis 9,37 milliarder dollar og 11,60 dollar per aktie.

I forhold til dets højeste år til dato er Lululemon-aktien nu allerede steget mere end 25 %. Alligevel er det måske ikke for sent at investere, da Citi-analytiker Paul Lejuez ser yderligere opad i det til $440. I en nylig note til kunder sagde han:

Lululemon har ingen tegn på afmatning i salget, hvilket understreger dets brandstyrke/-momentum på dets største marked.

Kina forbliver en vækstdriver for LULU

Torsdag rapporterede sportsbeklædningsfirmaet en årlig vækst på 13 % i sammenligneligt salg for dets nyligt afsluttede kvartal – et godt stykke over Street-estimaterne. Ifølge Citi-analytikeren:

Mens mange detailhandlere, der oplevede en stor salgsstigning under pandemien, også oplevede stor marginudvidelse, har LULU konsekvent investeret i sin forretning, hvilket vil drive en fortsat vækst i omsætningen i midten af teenageårene.

Lejuez forventer, at Kina vil udgøre omkring 22% af virksomhedens samlede årlige salg i regnskabsåret 2027 mod kun 8,0% sidste år. I 1. kvartal steg Kinas omsætning med hele 79 %.

DTC-salget steg dog svagere end ventet 16% i 1. kvartal, ifølge indtjeningspressemeddelelsen.

Bemærkelsesværdige tal i Lululemon Q1 indtjeningsrapport

Nettoindkomst udskrevet til 290,4 millioner dollars mod 189,9 millioner dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også markant fra $1,48 til $2,28

Omsætningen steg 24% på årsbasis til 2,0 milliarder dollars

FactSet-konsensus var $1,96 per andel på $1,92 milliarder i omsætning

Bruttoavancen forbedredes med 3,6 procentpoint bedre end ventet

