Microsoft underskriver AI-aftale med Nvidia-støttet opstart

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) er i fokus i dag efter en rapport om, at det har underskrevet en AI-aftale med CoreWeave.

Hvad er der i det for Microsoft?

Teknologien har angiveligt indvilliget i at bruge milliarder af dollars over flere år på cloud-infrastruktur fra CoreWeave.

Partnerskab med opstarten er et middel for Microsoft at sikre nok computerkraft til at håndtere avancerede AI-arbejdsbelastninger i fremtiden, fortalte en anonym kilde til CNBC torsdag. Både Microsoft og CoreWeave afholdt sig fra at kommentere rapporten.

Nyheden ankommer mere end en måned efter, at det Nasdaq-noterede firma sagde, at integrationen af ChatGPT i “Bing” resulterede i en 13% år-til-år vækst i omsætningen fra søge- og nyhedsannoncering i dets tredje regnskabskvartal (læs mere).

Ved skrivning er MSFT steget omkring 40 % i forhold til starten af året.

CoreWeave tæller Nvidia som en investor

Tidligere på ugen annoncerede CoreWeave at have rejst 200 millioner dollars fra Magnetar Capital. Det er oven i $221 millioner, det rejste i april, hvortil Nvidia bidrog med omkring $100 millioner.

Interessant nok har Microsoft arbejdet med opstarten af cloud computing-infrastrukturen i flere måneder, bekræftede kilden.

I et nyligt interview afslørede Michael Intrator – administrerende direktør for CoreWeave, at virksomhedens omsætning er steget med adskillige gange fra 2022 til 2023, men afviste at kommentere Microsoft-aftalen.

Grundlagt i 2017 hævder den Nvidia-støttede startup, der er mere end 2,0 milliarder dollar værd, at levere computerkraft, der er “35 gange hurtigere og 80 % billigere end ældre cloud-udbydere”. Det har i alt 160 ansatte.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer