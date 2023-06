USA idømmer IAG’s British Airways en bøde på 1,1 mio. USD

International Consolidated Airlines Group SA (LON: IAG) er i fokus i dag, efter at den amerikanske regering har pålagt British Airways en bøde på 1,1 millioner dollars.

DOT modtog over 1.200 klager mod BA

Fredag sagde det amerikanske transportministerium, at luftfartsselskabet ikke refunderede sine passagerer for flyvninger til og fra USA, der enten blev aflyst eller omlagt under pandemien.

Passagerer, tilføjede DOT, var ikke i stand til at komme i kontakt med kundeservicepersonalet for at diskutere muligheder for tilbagebetaling.

Der var heller ingen måde at indsende en anmodning om tilbagebetaling via transportørens websted i denne periode. Det [bøde] etablerer en stærk afskrækkelse over for fremtidig lignende ulovlig praksis.

I alt sagde afdelingen, at den havde modtaget over 1.200 klager mod Storbritanniens flagskibsflyselskab. I sidste uge måtte British Airways aflyse snesevis af flyvninger på grund af et it-problem.

British Airways reagerer på straffen

British Airways afviste DOT-kravene fredag. Det bekræftede også, at det har betalt over fem millioner refusioner til passagerer siden starten af COVID-pandemien.

Vi handlede lovligt til enhver tid og tilbød kunder fleksibiliteten til at ombooke rejser på forskellige datoer eller kræve en refusion, hvis deres fly blev aflyst.

Det gav faktisk en refusion på 550.000 USD til kunder med ikke-refunderbare billetter. I sidste måned rapporterede British Airways-moder-IAG et stærkt første kvartal og hævede sin forventning om overskud for hele året.

I skrivende stund er aktierne i det multinationale luftfartsholdingselskab steget mere end 20 % i forhold til starten af året.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer