USD/PKR-prognose for juni: Central måned for pakistanske rupee

Den pakistanske rupi ligger tæt på sit laveste niveau nogensinde, mens investorerne forbereder sig på en afgørende måned. USD/PKR -kursen handlede i fredags til 284,91, et par point under det højeste niveau nogensinde på 296,58. Tilsvarende handlede GBP/PKR-prisen til 360, hvilket er lidt under rekordhøjen på 373,35.

Pakistan og IMF taler

Pakistan er et af de lande, der gennemgår en stor økonomisk nedsmeltning, da dollars tørrer, og gælden stiger. Andre lande på grænsen er Libanon, Argentina og Zimbabwe.

Pakistan vil være i søgelyset i denne måned, mens samtalerne med IMF fortsætter. Landet har kun et par dage til at tilfredsstille IMF, hvilket udsætter det for en risiko for misligholdelse. For det første skal det nu arrangere nye udenlandske koaner og godkende et nyt budget i overensstemmelse med dets retningslinjer.

Vigtigst af alt har IMF insisteret på, at Pakistan bliver nødt til at lade det åbne marked bestemme værdien af rupeen. Hvis Pakistan ikke bliver enige om denne aftale, vil IMF ikke genoplive sin forpligtelse på 6,5 milliarder dollar, som blev opnået i 2017.

Hvis man ikke når til en aftale med IMF, vil Pakistan være den første store økonomi, der går i konkurs i år. At misligholde vil skubbe landet til ukendt territorium og føre til den pakistanske rupees fortsatte nedbrud.

Et sådant skridt vil styrte en økonomi, der allerede er sårbar. De seneste data viser, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) sprang til 224,4 i april. Det var på 183 % i samme periode året før. Analytikere mener, at landets inflation er meget højere.

Samtidig er regeringen også fokuseret på politik. Som jeg skrev i min sidste artikel, arresterede politiet Imran Khan, den tidligere præsident, hvilket førte til protester.

USD/PKR prognose

USD/PKR-diagram af TradingView

Derfor vil den pakistanske regering ikke have noget andet valg end at nå til enighed med IMF på grund af den alvorlige indvirkning en misligholdelse. På kort sigt vil en aftale være positiv for den pakistanske rupee.

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at USD/PKR-parret har været i et stramt interval i de seneste par uger, mens investorerne venter på IMF-aftalen. Denne pris er et par point under det højeste niveau nogensinde og er over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Derfor, hvis der er en aftale, vil parret sandsynligvis trække sig tilbage og teste støtten igen ved 276. Det vil derefter genoptage den bullish trend, efterhånden som investorer omfavner den nye normal.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer