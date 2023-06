Nvidia aktiekursprognose: Her er grunden til, at jeg aldrig ville købe NVDA

Nvidia (NASDAQ: NVDA) aktiekurs er gået bonkers, som jeg forudsagde i min indtjening forhåndsvisning af virksomheden. Aktierne steg til et højdepunkt på $420,40, et rekordhøjt niveau, hvilket gav den en markedsværdi på over $1 billion. Det betyder også, at aktien er mere end fordoblet inden for de seneste 12 måneder og er steget med over 10.000 % i det seneste årti.

Nvidia- kortsælgere er blevet brændt gennem årene, da aktien er blevet parabolsk. Derfor anbefales det stadig ikke at shorte virksomheden. For det første er de fleste Wall Street-analytikere positive over for aktien. Ifølge SeekingAlpha har Wall Street-analytikere en gennemsnitlig vurdering på 4,4, hvilket signalerer, at de er positive over for virksomheden. Og den bullish rating stiger stadig. Her er nogle af grundene til, at jeg ikke køber Nvidia-aktier .

Nvidia er ekstremt overvurderet

Jeg mener, at Nvidia er en af de mest overvurderede aktier på markedet. Det har nu en markedsværdi på over $1 billion. For sådan en virksomhed kan du forvente, at den har milliarder af dollars i omsætning og overskud. Det er desværre ikke tilfældet.

Nvidias omsætning i 2022 kom ind på 26,9 milliarder dollars et par point over det foregående års 29,91 milliarder dollars. I de sidste tolv måneder nåede virksomhedens omsætning på 25,87 milliarder dollars. Selvom det er mange penge, ser vi, at Nvidias omsætning ikke vokser så hurtigt.

Samtidig retfærdiggør virksomhedens overskud ikke den nuværende værdiansættelse. Nvidias årlige nettooverskud toppede med over 9 milliarder dollars under pandemien. I de sidste tolv måneder kom virksomhedens overskud på over 4,7 milliarder dollars.

Derfor betyder disse tal, at Nvidia handler til 212x sin 2022-fortjeneste. Med andre ord, hvis du brugte 1 trillion dollar på at erhverve virksomheden, vil det tage dig 212 år at gå i balance.

Nvidias fremadrettede vækst retfærdiggør ikke denne værdiansættelse

Mens investorerne stadig er optimistiske med hensyn til Nvidia-aktiekursen, retfærdiggør deres udsigter for virksomhedens omsætning og overskud ikke værdiansættelsen. Analytikere mener, at Nvidias omsætning vil være 113 milliarder dollars i 2030. Med andre ord har virksomheden et 2030 PE-multipel på over 10x, hvilket ikke er billigt.

Denne høje værdiansættelse skyldes hovedsagelig, at Nvidia er en historieaktie. Selvom omsætningsvæksten ikke understøtter dens værdiansættelse, har virksomheden skabt en historie om fremtiden. Det har nu vist sig som den største modtager af kunstig intelligens på grund af dens GPU’er.

Selvom AI er en stor industri, tror jeg ikke på, at det vil føre til en større efterspørgsel efter GPU’er og andre halvledere. Husk, at for et par år siden købte mange investorer Nvidia-aktier på grund af deres markedsandel inden for Bitcoin-minedrift .

Minder om Cisco

Den anden grund til, at jeg ikke investerer i Nvidia, er de dvælende minder om Cisco. På sit højeste under dot com-boblen var Cisco den største virksomhed i verden med en markedsværdi på 536 milliarder dollars. På det tidspunkt var tanken, at Cisco ville dominere netværksindustrien, som forventedes at boome i dot com-æraen.

Det modsatte skete, og Cisco-aktien faldt. I dag har Ciscos netværksvirksomhed været udsat for stærk konkurrence, og virksomheden er aldrig kommet sig.

Jeg tror på, at Nvidia vil opleve en udhuling af markedsandele i de kommende år. Det meste af denne konkurrence vil komme fra AMD, hvis Radeon GPU’er vinder en vis markedsandel. Derfor tror jeg på, at virksomhedens markedsandel vil blive udfordret i de kommende år.

