Boeing siger, at de har opdaget en ny defekt i 787 Dreamliner

Aktier i Boeing Co (NYSE: BA) fik et hit sent tirsdag, efter at rumfartsgiganten sagde, at den havde opdaget en ny defekt i sin 787 Dreamliner.

Boeing forventer en forsinkelse i Dreamliner-leverancerne

Det multinationale advarede også om, at der vil være en forsinkelse i leveringen af wide-body-flyet, da det arbejder på en fix. Dens udtalelse lyder:

Vi inspicerer 787’ere i vores inventar for en ikke-overensstemmende tilstand relateret til en fitting på den vandrette stabilisator. Fly, der viser sig at have en ikke-overensstemmende tilstand, vil blive omarbejdet inden levering.

Tidligere i år måtte Boeing standse leveringerne af sine 787-fly på grund af et problem med en skrogkomponent. Alligevel leverede det 130 passagerfly i første kvartal – mere end 127 end rivalen Airbus gjorde.

Boeing-aktien er steget næsten 5,0 % for året i skrivende stund.

Boeing sænkede ikke forventningerne til helårsleverancer

Boeing bekræftede dog, at det problem, det afslørede i dag, intet havde at gøre med flysikkerhed. Dens 787 Dreamliners i drift vil derfor fortsætte med at fungere, som de er.

Positivt for investorerne var også, at ledelsen ikke sænkede helårsforventningerne til leverancer på grund af den nye mangel. Arlington-hovedkvarteret forventer at levere op til 70 til 80 Dreamliners i år.

En dag tidligere udnævnte Bernstein-analytikere Boeing-aktien til et topvalg inden for rumfart og forsvar. Deres outperform rating på flyproducenten kommer med et prismål på $252, hvilket antyder tæt på en 25% opside herfra.

Boeing forventer mellem 3,0 milliarder og 5,0 milliarder dollars i frit cash flow i år (læs mere).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer