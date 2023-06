Prisen på appelsinjuice falder, efterhånden som Brasiliens høstsæson er i gang

Prisen for appelsinjuice er trukket tilbage efter at være steget til det højeste niveau på $295,82 i maj. Data indsamlet af Investing viser, at appelsinjuice handles til $274, hvilket betyder, at den er faldet med mere end 7,5% fra sit højeste punkt i år. I alt er appelsinjuice den tredjebedst præsterende vare i år efter kaffe og foderkvæg.

Efterspørgsel og efterspørgselsdynamik

Appelsinjuice er en førende vare, der indtages af millioner af mennesker hver dag. De fleste af de appelsiner, der forbruges i dag, kommer fra Brasilien, som producerer over 16 millioner tons appelsiner hvert år. Det efterfølges af Kina, USA, Indien og Mexico.

Appelsinjuice pris har været i en stærk bullish tendens i de seneste par år, som jeg skrev her. Alt i alt er prisen steget med mere end 100 % i de seneste ti år og med over 120 % i de seneste 3 år. Dette rally skyldes hovedsageligt det samlede fald i den amerikanske appelsinproduktion.

Omkring 70 % af al appelsinjuice, der produceres i USA, kommer fra Florida, en stat, der har været igennem adskillige orkaner i de sidste par år. I 2022 led staten orkanen Ian og i 2017 gik den gennem orkanen Irma. Disse orkaner har ført til et fald i produktionen, og skøn siger, at Irma førte til et fald på 30-90% i afgrøden.

Der er også bekymringer om appelsinforsyningen fra Brasilien. I en rapport offentliggjort i maj sagde Fundecitrus, at orange produktion i Brasilien vil være 303,90 millioner æsker. Det er et fald på omkring 1,9 % i forhold til året før.

Det seneste fald i priserne på appelsinjuice er sandsynligvis på grund af sæsonbestemte faktorer, da forsyningerne stiger på denne tid af året, som er høstsæsonen.

Prisprognose for appelsinjuice

Appelsinjuice-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at appelsinjuice toppede med $296,90. Det har nu trukket sig tilbage og bevæget sig under det vigtige støtteniveau på $287,56, det højeste punkt den 4. og 25. april. Relative Strength Index (RSI) er drevet under det overkøbte niveau.

Appelsinjuice har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Yderligere har prisen dannet, hvad der ligner et triple-top mønster. Derfor kan prisen fortsætte med at falde på kort sigt, da sælgerne målretter nøglestøtten til $239,37. Et træk over modstandspunktet ved $295,40 vil ugyldiggøre den bearish-visning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer