USD/PHP står i afgørende modstand, mens den filippinske inflation aftager

USD/PHP- kursen bevægede sig sidelæns efter de seneste filippinske forbrugerinflationsdata. USD til peso handlede til 56,20, ~0,80 % over det laveste niveau i denne måned. I alt er parret hoppet med omkring 4,7 % over det laveste niveau i år.

Filippinske inflationsdata

De vigtigste PHP-nyheder var de seneste filippinske forbrugerinflationsdata. Ifølge landets statistikbureau var den samlede forbrugerinflation uændret i maj. Analytikere forventede, at inflationstallet ville stige med 0,2 % på måned-til-måned-basis.

Filippinernes inflation har været faldende på årsbasis. Det faldt til 6,1 % i maj, den fjerde måned med fald. Det toppede med næsten 9 % tidligere i år. Det er fortsat betydeligt over det præ-pandemiske niveau på næsten 2 %.

Kerneinflationen faldt fra 7,9 % i april til 7,7 % i maj i år. Derfor er der sandsynlighed for, at landets centralbank beslutter at holde renten uændret på de kommende møder. På sit møde i maj forlod banken den officielle kontantrente på 6,25 % efter flere måneders aggressive stigninger. Banken vurderer, at inflationen i gennemsnit bliver 5,25 % i år.

Derfor, med centralbanken indstillet til at lade renten være uændret, vil investorerne fokusere på Federal Reserve. Det er uklart, om Fed vil beslutte at hæve renten eller lade dem være uændrede i denne måned. I en erklæring i sidste uge sagde den nye næstformand, at han støttede en strategisk pause. En sådan pause vil give Fed en mulighed for at vurdere virkningen af de tidligere forhøjelser i længere tid.

USD/PHP prognose

USD/PHP-diagram af TradingView

USD/PHP-prisen har været i et stramt interval i de sidste par måneder. Som vist ovenfor konsoliderer parret sig ved et vigtigt modstandspunkt på 56,19, hvor det ikke har været i stand til at rykke op siden december sidste år.

USD til PHP-kursen understøttes af 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit, mens MACD sidder fast ved det neutrale punkt. Det vigtigste er, at parret har dannet et stigende trekantmønster, der er vist i sort.

Derfor vil parret sandsynligvis have et bullish breakout, da købere sigter mod det høje år-til-dato på 56,46. Et træk over dette niveau vil målrette det næste modstandspunkt til 57,0.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer