ARK søger efter flere Coinbase-aktier, efterhånden som priserne falder efter SEC-farve

Det, der ser ud til at være tillid til, at Coinbase vinder den juridiske kamp mod US Securities and Exchanges Commission (SEC), har Cathie Woods Ark Investment Management købt 419.324 Coinbase-aktier (NASDAQ: COIN), da priserne falder.

Coinbase har lovet at iscenesætte en livlig kamp for hele kryptoindustriens skyld. Dens aktie har dog lidt et hårdt slag, efter at den faldt med 12,09% på en enkelt dag efter meddelelsen om, at SEC havde sagsøgt den.

SEC’s problem med Coinbase

Som tidligere rapporteret her, hævder US SEC, at Coinbase har fungeret som en ulicenseret mægler, børs og clearingagent.

I et tweet, der reagerede på SEC-søgsmålet, sagde Coinbase klart, at de ikke kan forstå, hvorfor SEC kunne gå efter dem på trods af at de blev godkendt til at blive en offentlig virksomhed i 2021. I svaret udtaler Coinbase:

“Med hensyn til SEC-klagen mod os i dag, er vi stolte af at repræsentere industrien i retten for endelig at få lidt klarhed omkring kryptoreglerne. Husk: 1. SEC gennemgik vores forretning og tillod os at blive en offentlig virksomhed i 2021. 2. Der er ingen vej til at “komme ind og registrere” – vi forsøgte gentagne gange – så vi noterer ikke værdipapirer. Vi afviser langt de fleste aktiver, vi gennemgår. 3. SEC og CFTC har fremsat modstridende udtalelser og er ikke engang enige om, hvad der er en værdipapir, og hvad der er en vare. 4. Det er grunden til, at den amerikanske kongres indfører ny lovgivning for at rette op på situationen, og resten af verden bevæger sig for at indføre klare regler for at understøtte denne teknologi.”

Coinbase-problemerne følger dem fra dens rivaliserende kryptobørs Binance, som tidligere var blevet anklaget for næsten de samme påstande af SEC. Interessant nok kom SEC-søgsmålet kun få timer efter , at Coinbase Legal Officer Paul Grewal vidnede for Kongressen om den nye cryptocurrency-regning.

Ark’s Coinbase aktier

Det seneste Coinbase-aktiekøb, som er det første siden 3. maj, tog ARK Invests samlede Coinbase-beholdning til 11,44 millioner aktier til en værdi af omkring 590 millioner dollars. Investeringsforvaltningsselskabet købte 419.324 COIN-aktier til en værdi af $21,6 millioner baseret på tirsdagens lukkekurs på $51,61.

De erhvervede aktier blev delt mellem ARK’s Next Generation Internet ETF, Fintech Innovation ETF og Innovation ETF.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer