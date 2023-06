USD/INR -kursen svævede stadig tæt på det højeste niveau nogensinde efter den seneste rentebeslutning fra Reserve Bank of India (RBI). Den handlede til 82,52, et par point under rekordhøjden på 83,15.

RBI rentebeslutning

Reserve Bank of India afsluttede sit to-dages møde torsdag. I modsætning til Australiens og canadiske centralbanker besluttede banken at lade renten være uændret på 6,50 %. I en erklæring sagde banken, at den stadig observerer inflationstendenserne. RBI efterlod også likviditetsreserveforholdet på 4,50%.

Nylige data viser, at inflationen i landet er på vej nedad. En undersøgelse foretaget af Reuters viste, at økonomer forventer, at inflationen steg med 4,42 % i maj i år, et fald fra den foregående måneds 4,70 %.

Hvis dette synspunkt er korrekt, betyder det, at landets inflation faldt til et lavpunkt på 20 måneder, hvilket signalerer, at bankens handlinger virker. Alligevel lod RBI døren stå åben for flere stigninger, da inflationen ikke forventes at bevæge sig under 4 % snart.

USD/INR-prisen forblev uændret, fordi RBI’s handling var i overensstemmelse med forventningerne. Hvis det havde overrasket markedet, ville parret have foretaget nogle store træk, som vi så med de canadiske og australske dollars.

USD/INR teknisk analyse

USD/INR-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD/INR har været relativt stabilt i år. Dette er i modsætning til andre vækstmarkedsvalutaer som den sydafrikanske rand, tyrkiske lira og den argentinske peso, der er faldet i år.

Parret har fundet en stor barriere på 83,15, hvor det har kæmpet for at rykke op siden december sidste år. Yderligere har den dannet et stigende trekantmønster vist i blåt. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bullish tegn.

USD til INR-prisen har bevæget sig over det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), mens Awesome Oscillator har bevæget sig over det neutrale punkt.

Derfor er udsigterne for parret neutrale, indtil det bevæger sig over den øvre barriere ved 83,15. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se være 84.

Alligevel er der også en mulighed for, at det vil falde, da 83,15 kan være et triple-top mønster. Den bearish-visning vil blive bekræftet, hvis den falder til under 82.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer