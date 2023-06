BNB-prisanalyse midt i Binances faldende markedsandel & SEC-retssag: Rapport

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Binance er verdens største cryptocurrency-børs, og den er ikke særlig tæt på. Deres dominans er i en sådan grad, at det kvalificeres som ekstremt ironisk, at de kommer i en branche, der peger på begrebet decentralisering som en af dens kernesøjler.

Men Binance har alvorlige problemer. Udvekslingen blev sagsøgt af SEC mandag, anklaget for en vaskeliste over lovovertrædelser. Uden at komme ind på det meget omtalte emne, er her nogle af overskriftens påstande:

Handel mod kunder

Overtrædelse af værdipapirloven

Opmuntre amerikanske kunder til at undergrave overholdelseskontroller, der var designet til at forhindre dem i at bruge Binance.com-platformen

Manipulerende handel for at øge mængderne

Forkert sammenblanding af midler

Men dette er ikke et stykke om retssagen. Jeg har tidligere skrevet meget om Binance, inklusive dette dybe dyk sidste år, hvor jeg beklagede dens fuldstændige mangel på gennemsigtighed. I virkeligheden er jeg lidt træt af at tale om Binance.

Binance nægter at verificere noget, i stedet er vi tvunget til blindt at stole på CEO-tweets, der forsikrer verden om, at alt er OK, og at disse utallige undersøgelser, retssager og klager er uberettigede heksejagter. Og måske er de netop det. Men for en virksomhed med billioner af dollars i handelsvolumen og en sådan systemisk betydning for en hel branche, er et tweet ikke en god nok erstatning for en revision. Det er ikke acceptabelt. Jeg har spurgt det før, og jeg kender stadig ikke svaret, men hvad der end skete med kryptomantraet om “tillid, verificere ikke?”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Men jeg afviger. Lad os parkere ærgrelsen omkring branchens tilstand og se på, hvordan Binances ærgrelser hænger sammen med prishandlingen af dets oprindelige token, BNB.

BNB token prisanalyse

BNB er Binances native token. Det bruges til en række funktioner på tværs af dets økosystem, hvor indehavernes evne til at benytte sig af lavere gebyrer på platformen er en af de mest almindelige.

Jeg har tidligere sagt, at når man opdeler prisdiagrammer for kryptovalutaer, handler de alle mere eller mindre som løftede væddemål på Bitcoin. Bitcoin stiger, altcoi stiger mere. Bitcoin falder, altcoin falder mere. Enkel.

Med BNB har det stort set været tilfældet (som jeg vil vise med nogle diagrammer om kort tid). Men der er et par bemærkelsesværdige afvigelser fra, hvad du ville forvente.

For det første har der i 2023 været et håndgribeligt trendbrud. BNB klarer sig stærkt under de sædvanlige benchmarks.

Ovenstående diagram opsummerer dette. På trods af et livligt seks måneder for kryptopriser, der har fået Bitcoin og Ethereum til at hoppe med henholdsvis 60 % og 53 %, har BNB kun tilføjet relativt anæmiske 5,6 %. Hvis nogen havde fortalt dig i begyndelsen af året, at Nasdaq ville stige med 27,5 % og Bitcoin med 60 % i juni, ville du have antaget, at BNB ville udskrive svimlende gevinster.

Men tingene har ændret sig for Binance i 2023. For det første ser børsens dominans ud til at falde. Nedenstående viser lay-out af landet, der går ind i 2023. Binance kommanderede to tredjedele af handelsvolumen for hele rummet, som nævnt ovenfor. Den næstplacerede børs, Coinbase, sad på kun 8%.

To måneder inde i dette år var den andel dog nede på 57,5 % ifølge CC Data. I dag er den nede på 43 pct. Det betyder, at der har været et fald på 24 % i markedsandel på seks måneder. Og den store grund er, du gættede rigtigt, regulering.

Nedlukningen af Binance-mærket BUSD-mønt i februar var et slag for Binance, som er den største drivkraft for likviditet på deres platform. Så er der CFTC-sagen, der beskylder Binance for at drive “en bevidst uigennemsigtig fælles virksomhed”. Og nu er SEC kommet og ringer.

Så hvordan vil alt dette påvirke BNB’s prishandling? Nå, som antydet ovenfor, lad os nu tage et kig på, hvordan BNB handler mod Bitcoin. Nedenstående diagram viser præstationen tilbage til toppen af tyremarkedet i november 2021:

Dette fremhæver straks det låsetrinsforhold, de to aktiver har. Men ser man nærmere efter, viser det også noget andet, som er usædvanligt. På trods af dette diagram, der ledsager et voldsomt bjørnemarked, har BNB klaret sig bedre end Bitcoin, hvilket altcoins simpelthen ikke gør. På bjørnemarkeder falder Bitcoin, og altcoins falder langt mere.

Se på ovenstående diagram igen. Forholdet er symbiotisk indtil omkring maj/juni 2022, hvor BNB springer markant foran. De to aktiver handles stadig på en meget korreleret måde, men BNB ligger længere nordpå på diagrammet. Tværtimod har næsten hver anden altcoin gjort det modsatte i denne tidsramme – nedbrudt og underpræsteret Bitcoin betydeligt, da det bredere kryptorum tog et slag.

For at illustrere, hvor godt BNB har klaret sig i denne periode, lad os justere ovenstående diagram for at zoome ind på denne periode fra maj 2022.

Selvfølgelig starter denne periode i maj 2022, hvor UST-døden spiralerede til nul og sendte hele kryptomarkedet i kaos. Kort efter gik Celsius af, og kryptotyremarkedet, der steg så voldsomt under pandemien, var endelig blevet væltet.

BNBs vækst afspejler Binances voksende markedsandel og voksende dominans af kryptovaluta-området i løbet af denne tid. Da rivaler faldt forbi, voksede Binance sig større og større. Kan du huske den stat, der siger, at 67 % af handelsvolumen fandt sted på Binance ved årets udgang? I starten af 2022 var denne metric 48 %. Binance tilføjede 19% markedsandel på et år, da kryptoen skrælledes tilbage, og konkurrenterne kæmpede voldsomt. Og dets oprindelige token, BNB, klarede sig bedre som et resultat.

BNB-kursen falder midt i SEC-retssag

Men dominansen af Binance er sivet ned i år, som beskrevet ovenfor. Og med den faldende dominans vender BNB’s prishandling. Det foregående diagram viser et kraftigt fald over de sidste par uger. På et tidspunkt i april faldt BNB kun 7 % fra sin værdi i maj 2022, før Terra-kollapset. Bitcoin derimod faldt 20 pct. I dag er BNB faldet 31 % sammenlignet med Bitcoins 29 %.

Dette skyldes i høj grad SEC’s retssag i denne uge, som har sænket BNB’s pris med 15%, mens Bitcoin kun er faldet 2%. Det føles som om, at BNB og Binances enorme outperformance af både Bitcoin og kryptomarkedet som helhed endelig er forbi.

Dette er uden at nævne likviditeten af BNB-tokenet. Likviditeten af BNB-tokenet er også notorisk lav sammenlignet med andre “blue chip” kryptovalutaer. Ud af alle de bedste mønter er BNB’s position som nummer fire i markedsværdi den mest ude af skyggen med dens underliggende likviditet, som er meget ugunstig sammenlignet med mønterne omkring den. Nedlukningen af BUSD har heller ikke hjulpet på sagen her.

Dette er ofte tilfældet med native tokens og bør nævnes som en yderligere grund til forsigtighed blandt investorer. Men når vi vender tilbage til prishandlingen, er virkeligheden, at BNB vil gå så langt, som Binance gør. Udbyttet i hele 2022 sammenlignet med resten af markedet fremhæver det enorme løb, Binance har nydt godt af, opsluger markedsandele og er blevet det største cryptocurrency-selskab på planeten.

Men tingene har ændret sig, og fremtiden er nu fyldt med usikkerhed. De juridiske sager i USA stiger, og alvoren af situationen kan ikke undervurderes. Hvis Binances amerikanske datterselskab bliver smidt ud af USA, er det et kolossalt slag. Tokenet er muligvis faldet 15 % i denne uge, men hvis den største finansielle økonomi i verden er afskåret fra Binance, kan du gange dette prisfald med en størrelsesorden.

BNBs markedsværdi er stadig svimlende på over 40 milliarder dollars. Crypto er notorisk ustabilt og umuligt at forudsige på kort sigt, og det kan nemt springe op i de kommende uger. Jeg ved det virkelig ikke, og jeg ville aldrig forfalske en halvhjertet forudsigelse bare for dens skyld.

Men jeg ser BNB-tokenet som kvasi-egenkapital i Binance (omend med langt mere usikkerhed sammenlignet med konventionelle aktier i en virksomhed, givet den uklare karakter af likviditeten og nogle af de involverede tokenomics). Og i den sammenhæng, og med medvinden af Binances overmenneskelige præstation i hele bjørnemarkedet tilsyneladende annulleret, vil jeg bare ikke have nogen del af dette til en værdiansættelse på 40 milliarder dollars.

Der er alt for meget usikkerhed om Binances fremtidige vej, og for mange juridiske sager i gang til at kunne foretage en sikker vurdering. Jeg lever for at kæmpe en anden dag. Forhåbentlig gør Binance også af hensyn til kryptomarkedet.

