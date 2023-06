“Magnificent 7” – megateknologiske aktier, der førte markedet højere

I en tid, hvor mange investorer taler om den næste amerikanske recession, ignorerer aktiemarkedet alle de traditionelle advarsler og bliver ved med at marchere højere. For eksempel er indekset steget over +11 % YTD, en spektakulær præstation givet al recessionsfrygten på markedet.

Det er som om, at investorer kan bruge hele 2023 på at tale om en recession, der sandsynligvis ikke vil ske. Hvordan kan nogen ellers forklare den omvendte rentekurve og LEI-indikatorerne, der peger på en recession og aktiemarkedsstigninger?

Enten vil der ikke være nogen recession, eller også er noget ude af sync med markedet. Man kan argumentere for begge dele.

For det første kommer de fleste af S&P 500-gevinsterne kun fra syv aktier, så teknologisektoren er ude af sync med markedet. For det andet startede et nyt tyremarked, og i dette tilfælde vil der ikke være nogen recession, og resten af S&P 500-komponenterne vil indhente de førende megateknologiaktier.

7 megateknologiaktier har givet et afkast på 53 % YTD

Investering kan være aktiv eller passiv – eller en blanding mellem de to. Aktive investorer tror på, at de kan slå markedet og selektivt købe eller sælge aktier og sammenligne deres resultater med et benchmark, typisk S&P 500-indekset.

De aktive investorer, der satser på tech-sektoren i 2023, har set syv mega-tech-aktier levere 53 % afkast YTD:

Meta-platforme ( NASDAQ: META )

) Amazon ( NASDAQ:AMZN )

) Alfabet ( NASDAQ:GOOG )

) Apple ( NASDAQ:AAPL )

) Nvidia ( NASDAQ:NVDA )

) Microsoft ( NASDAQ:MSFT )

) Tesla ( NASDAQ:TSLA )

Men passive investorer klarede sig godt YTD. Ved at spore S&P 500-indekset ville man være op med +11 % YTD uden trængselen ved at eje en bestemt aktie.

Hvad angår resten af de 493 komponenter i S&P 500-indekset, er de flad i forhold til året.

Hvad hvis de megateknologiske aktier peger på et nyt tyremarked?

En ting, som alle er bange for at spørge om, er, hvorfor aktierne stiger, når de burde være nede? Derfor er det for mange investorer kun et spørgsmål om tid, før der sker et markedskrak.

Det kan være sandt, men sådanne udtalelser skal muligvis tage højde for det faktum, at markedet er mere end 20 % fra dets laveste niveauer i oktober 2022. Derfor startede et nyt tyremarked, og i dette tilfælde – hvad nu hvis de megateknologiske aktier fører?

Endnu mere interessant er det, at når aktierne er faldet med mere end 20 % fra de laveste et år senere, har de aldrig været lavere. I gennemsnit leverede de 28,2 %, og selv seks måneders afkast var imponerende.

Alt i alt er chancerne for, at aktierne kan have mere opside, end der i øjeblikket er prissat ind. Og det er endnu mere sandsynligt, hvis mega-tech-aktiers rally fortsætter.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer