AI’s næste store ting? Investorerne strømmer ind i AI-relateret kryptoprojekt

De sidste par måneder har været vidne til ubarmhjertig aktivitet i verdenen af kunstig intelligens (AI). Efterhånden som kryptovalutaernes egen teknologiske udvikling knytter sig til AI, er interessen for projekter, der udnytter AI, Big Data og blockchain, steget voldsomt.

Et nyt projekt, der er ved at gå live og tiltrækker enorm interesse er AltSignals, der er en handelssignalplatform, der kunne revolutionere handelsbranchen via en ny AI-drevet platform og et krypto token

AI tager verden med storm – og også krypto

Som forskellige eksperter har udtalt i de seneste uger, så krydser AI og krypto hurtigt hinanden. Midt i denne vækst er fremkomsten af kryptoprojekter bygget op omkring kædeintegrationen af funktioner, såsom maskinlæring og naturlig sprogbehandling.

OpenAIs ChatGPT udløste den nuværende bølge af investeringer i kunstig intelligens fra teknologigiganter som Microsoft og Google. Efterhånden som hverdagsbrugerne tager de innovative anvendelsesområder til sig, så vender spændingen sig til, hvad virksomhederne og projekterne tilbyder i form af en investeringsmulighed.

Med de seneste overskrifter omkring chip produktionsgiganten Nvidia bliver det, der allerede har været en overbevisende fortælling, endnu mere attraktivt for investorerne. AI og krypto er en konvergens, der tæller bemærkelsesværdige kryptovalutaprojekter som The Graph, Render, Akash og SingularityNET, der klarer sig godt midt i den nuværende lovgivningsmæssige modvind.

AltSignals er det nye AI-kryptoprojekt, der bygger på en succesfuld forretningsmodel og et fællesskab, der kunne afspejle eller endda overgå nogle af de projekter, der er fremhævet i denne artikel.

Hvad er AltSignals?

AltSignals kom ind på markedet i 2017 og tilbyder en handelssignalplatform, der gør det muligt for de handlende at udnytte markedsdata og analyser til at foretage rentable handler. Platformens vækst har fået den til at udvide sine handelsindikatorer udover krypto til også at inkludere andre finansielle markeder såsom forex, aktier og CFD’er.

Disse signaler genereres ved hjælp af virksomhedens egen handelsalgoritme AltAlgo, som anvender automatiserede teknologier til at sigte gennem fundamentale og tekniske indikatorer. En analyse af de seneste trends og strategier går derefter ud til handlende i form af signaler og advarsler om potentielt profitable handler.

Ifølge virksomheden har AltAlgo-indikatoren været meget vellykket, hvilket er en grund til, at fællesskabet er vokset til over 50.000 brugere. Men nu vil platformen tage algoritmen og forny den via et nyt AI-drevet lag.

ActualizeAI er det nye AI-lag. Der er tale om et internt projekt, der vil udnytte mulighederne indenfor kunstig intelligens til at forbedre handelsalgoritmen. AI-algoritmen vil rode gennem enorme mængder blockchain-data, nyheder og analyser for at reproducere handelsindsigter og signaler for at levere attraktive muligheder.

Er AltSignals ASI tokenet værd at købe?

Projektet er i øjeblikket i forsalgsfasen, og investorernes interesse har i høj grad været afhængig af, at dette er et projekt, der bringer det bedste fra AI til krypto og til gavn for dets brugere.

Med en række AI-værktøjer, herunder maskinlæring og NLP på plads, så vil ActualizeAI tilbyde endnu mere præcise handelssignaler. Det, der dog tiltrækker større opmærksomhed i retning af AltSignals i dag, er dens kommende token-lancering.

Dette skyldes, at ActualizeAI vil blive drevet af en ny kryptovaluta kaldet ASI. Indehaverne af ASI-tokenet vil have eksklusiv medlemsadgang til den nye platform og nyde et væld af andre fordele, herunder at optjene belønninger for at deltage i økosystemudvikling og staking. Indehaverne vil også have en andel i selskabet, når dets DAO lanceres senere på året.

En tilføjelse til disse fordele kunne være det faktum, at ASI-kryptovalutaen stadig er i forsalgsfasen, og dette kunne derfor være en god investering for de tidlige investorer. Mens efterspørgslen har set, at AltSignals har rejst næsten $1 million i den nuværende fase, så er tokenets pris på 0,015 $ stadig billig i sammenligning med den endelige forsalgspris på 0,02274 $.

Hvad dette betyder er, at en investering i ASI ikke blot giver investorerne en chance for at være en del af et spændende kryptoprojekt, men også en chance for at blive drevet endnu højere af succesen med AI-integration. Tokenet forventes at gå live på det sekundære marked i 3. kvartal 2023, med en børsnotering på Uniswap og en række større CEX’er inkluderet i køreplanen.