Bernstein kan lide Oracle ‘selv uden AI’ efter deres Q4-resultater

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Oracle Corporation (NYSE: ORCL) handler op i længere timer efter at have rapporteret bedre end forventet resultater for sit fjerde regnskabskvartal.

Oracle lager op på stærk cloud-omsætning

Investorer jubler især over en kæmpe stigning på 54 % i deres cloud-omsætning, der praktisk talt toppede Street-estimaterne med imponerende fire procentpoint. På CNBCs ” Worldwide Exchange ” sagde Bernsteins Mark Moerdler:

I årevis troede mange, at det var en efternøler i skiftet til sky. Virkeligheden var meget anderledes. Vi kan godt lide opsætningen og muligheden for virksomheden på adskillige niveauer, selv eksklusive AI

Over 30 AI-udviklingsvirksomheder har forpligtet sig til at købe mere end 2,0 milliarder dollars kapacitet i deres Gen 2 Cloud, ifølge indtjeningspressemeddelelsen.

Moerdler vurderer i øjeblikket Oracle-aktien til “overvægt”.

Oracle udvider sit fodaftryk i kunstig intelligens

Oracle har for nylig indgået partnerskab med Cohere for at integrere generative kunstig intelligens-værktøjer i sin sky. Ifølge Bernstein-analytikeren:

Fra et investorperspektiv er det en game changer. De byggede et interessant cloud-stof til at levere højtydende AI til store sprogmodeller, og det er i ingens skøn.

Tidligere i år udvidede Oracle også sit samarbejde med Nvidia. Moerdler finder det tænkeligt, at multinationalen stjæler nogle markedsandele fra Google Cloud fremover.

I skrivende stund er teknologiaktien steget omkring 45 % i forhold til starten af året.

Bemærkelsesværdige tal i Oracle Q4-resultater

Tjente 3,32 milliarder dollars mod 3,19 milliarder dollars året før

Justeret EPS steg også fra $1,54 til $1,67

Omsætningen steg 17% år-til-år til 13,84 milliarder dollars

Konsensus var $1,58 per andel på $13,74 milliarder omsætning

For hele året rapporterede Oracle en rekordomsætning på 50 milliarder dollars. Det forventes at udstede vejledning om indtjeningsopfordringen.